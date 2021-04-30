https://ria.ru/20210430/infektsii-1730612827.html

В МГУ рассказали, как потепление влияет на распространение инфекций

В МГУ рассказали, как потепление влияет на распространение инфекций

Увеличение глобальной температуры создает условия для передачи инфекционных заболеваний, таких как малярия, лихорадка, клещевые энцефалиты, в тех районах, где... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T08:36

2021-04-30T08:36

2021-04-30T08:36

наука

россия

российское географическое общество

открытия - риа наука

мгу имени м. в. ломоносова

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Увеличение глобальной температуры создает условия для передачи инфекционных заболеваний, таких как малярия, лихорадка, клещевые энцефалиты, в тех районах, где раньше они не могли распространяться из-за погоды, сообщила старший научный сотрудник географического факультета МГУ, специалист по медицинской географии Варвара Миронова.Инфекции на волне тепла"Мы (группа ученых из МГУ - ред.) показали, что условия для передачи малярии сейчас лучше намного, чем это было в 70-е годы. Этот перелом в начале 80-х случился, где-то 84-85-й год. Действительно, летние сезоны стали более благоприятными для передачи", - сказала Миронова в эфире подкаста Российского географического общества Terra Cognita.Она также напомнила, что малярия – болезнь, которая на 100% излечима. Кроме того, она является антропонозом, то есть передается от человека к человеку, поэтому санитарные службы вполне могут справится с любой вспышкой заболевания. Однако, по словам Мироновой, в России до сих пор не зарегистрировано ни одно современное лекарство от малярии, что неоправданно усложняет борьбу с инфекцией в тяжелых случаях и может привести к летальному исходу."По поводу других болезней. Есть лихорадка западного Нила, которая раньше была не очень известна... Потом выяснилось, что у нас давным-давно существуют на нижней Волге очаги и на нижнем Дону. Они, видимо, там испокон веков существовали. ЛЗН передается, как правило, в основном комарами, а резервуар – это перелетные птицы… Для лихорадки ЛЗН в комаре нужны определенные температуры", - сказала Миронова.Она уточнила, что учёные для инфекционных заболеваний устанавливают зависимость между температурами и развитием паразита, который является возбудителем болезни. Например, возбудителем трехдневной лихорадки является паразит, который "живет" в комаре. Однако для развития паразита нужно, чтобы тело комара нагрелось до определенных температур."С потеплением она (лихорадка западного Нила - ред.) распространяется, она полезла на север, в какой-то момент даже в Липецкой области была передача", - отметила Миронова.Ученая добавила, что в настоящее время в мире получила распространение лихорадка Зика. Климатические потребности паразитов обеспечиваются потеплением.Вслед за хомячком"Второй момент – расширение ареалов носителей, переносчиков. Мы можем ожидать, что гораздо севернее, чем сейчас энцефалит и боррелиоз, могут появиться. Пока вроде мы этого не наблюдаем, но временной лаг всегда есть", - сказала Миронова.Она также отметила, что в некоторых научных работах указывается на то, что из-за изменения зим (более снежные и менее снежные зимы) для разных животных-переносчиков создаются условия для удачной зимовки и размножения."Белоногий хомячок, который в Северной Америке является самым важным резервуаром болезни Лайма (боррелиоза). Он продвинулся на север, появился в южной Канаде… Сейчас в южной Канаде повышенная заболеваемость боррелиозом", - сказала Миронова.Покрышки и тигровый комарКроме того, Миронова привела пример распространения азиатского тигрового комара, который на своей родине не являлся основным переносчиком опасных заболеваний, но при попадании в другие страны может им стать. Он не просто умеет переносить лихорадку Денге, но может переносить другие, уже местные вирусы, например, лихорадку Зика."Он (азиатский тигровый комар - ред.) вдруг с 70-х годов распространился по всему миру. Он размножается в воде: чашке, кружке, луже", - сказала Миронова.По словам Мироновой, выяснилось, что тигровый комар приспособился размножаться в лужах, которые скапливаются в брошенных покрышках. Между тем, покрышки стали вывозить на переработку из африканских стран туда, где есть предприятия-переработчики, например, на Гавайи. Так на Гавайях появился комар, а оттуда попал в Европу с туристами.

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https://ria.ru/20200626/1573492066.html

https://ria.ru/20190621/1555789762.html

https://ria.ru/20210302/paleovirusy-1599431222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российское географическое общество, открытия - риа наука, мгу имени м. в. ломоносова