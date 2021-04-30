https://ria.ru/20210430/immunitet-1730773983.html

Попова оценила устойчивость иммунитета после вакцинации от COVID-19

Попова оценила устойчивость иммунитета после вакцинации от COVID-19

Вакцинация против коронавируса дает устойчивый иммунитет, который держится до десяти месяцев и года, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T20:30

2021-04-30T20:30

2021-04-30T23:41

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728216951_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_c83aabd0e2c5c753854de6d5db2d92f5.jpg

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Вакцинация против коронавируса дает устойчивый иммунитет, который держится до десяти месяцев и года, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24".Она также отметила, что российские вакцины защищают от всех штаммов инфекции, "от всех известных изменений и мутаций".Попова призвала россиян использовать предстоящие длинные выходные для того, чтобы поставить прививку. Государство дает возможность сделать это бесплатно, добавила она.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах. Минздрав зарегистрировал три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, общество