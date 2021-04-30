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Попова оценила устойчивость иммунитета после вакцинации от COVID-19
Попова оценила устойчивость иммунитета после вакцинации от COVID-19
Вакцинация против коронавируса дает устойчивый иммунитет, который держится до десяти месяцев и года, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T20:30
2021-04-30T20:30
2021-04-30T23:41
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Вакцинация против коронавируса дает устойчивый иммунитет, который держится до десяти месяцев и года, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24".Она также отметила, что российские вакцины защищают от всех штаммов инфекции, "от всех известных изменений и мутаций".Попова призвала россиян использовать предстоящие длинные выходные для того, чтобы поставить прививку. Государство дает возможность сделать это бесплатно, добавила она.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах. Минздрав зарегистрировал три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости.
Вакцинация против коронавируса дает устойчивый иммунитет, который держится до десяти месяцев и года, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова
в эфире телеканала "Россия 24
".
Она также отметила, что российские вакцины защищают от всех штаммов инфекции, "от всех известных изменений и мутаций".
Попова призвала россиян использовать предстоящие длинные выходные для того, чтобы поставить прививку. Государство дает возможность сделать это бесплатно, добавила она.
"Привили 60 процентов совокупного населения России от гриппа, и вот гриппа у нас не было и нет, поэтому, если мы такую иммунную прослойку создадим от коронавируса, мы и коронавирусом перестанем болеть", — заключила главный санитарный врач.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах. Минздрав зарегистрировал три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".