https://ria.ru/20210430/gretsiya-1730616073.html

Греция продлила ограничения для туристов

Греция продлила ограничения для туристов

Греция продлила ограничение на въезд 4 тысяч граждан России в неделю до 14 мая, когда полностью будут открыты границы для туристов, въезжать россиянам разрешено РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T09:03

2021-04-30T09:03

2021-04-30T09:09

харис теохарис

россия

кириакос мицотакис

евросоюз

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туризм

греция

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АФИНЫ, 30 апр – РИА Новости. Греция продлила ограничение на въезд 4 тысяч граждан России в неделю до 14 мая, когда полностью будут открыты границы для туристов, въезжать россиянам разрешено через девять аэропортов, а при наличии у них одновременно отрицательного теста ПЦР и сертификата вакцинации они освобождаются от обязательного недельного карантин для въезжающих в страну. Совместное межминистерское решение опубликовано в официальной правительственной газете 30 апреля.Греция на фоне пандемии коронавируса разрешала въезд 500 россиян в неделю с 7 сентября 2020 года, затем действие соответствующего постановления неоднократно продлевалось. С 22 марта 2021 года количество разрешений было увеличено в восемь раз, а с 26 апреля россиянам был разрешен въезд через девять аэропортов, а не через три, и отменен обязательный карантин при соблюдении ряда условий.Новое постановление будет действовать с 6.00 3 мая до 6.00 14 мая. С 14 мая Греция намерена полностью открыть границы для всех туристов.Постоянные жители РФ могут въезжать на греческую территорию воздушным путём через девять аэропортов - Афины, Салоники, Ираклион, Ханья на Крите, Керкира, Родос, Кос, Миконос и Санторини.Разрешён въезд до 4 тысяч граждан России в неделю.Граждане России за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции. Подтверждение заполнения формы PLF, которое автоматически электронным сообщением отправляется пассажиру, считается необходимым документом путешественника. Авиаперевозчик обязан проверить форму перед посадкой. По прилету авиапассажир обязан показать документ сотрудникам генсекретариата гражданской защиты и национальной организации общественного здравоохранения.Гражданам России не требуется в течение семи дней находиться на профилактическом карантине, если они предъявят одновременно отрицательный ПЦР-тест на коронавирус и сертификат о завершенной минимум за 14 дней до поездки вакцинации.Тест должен быть сделан за 72 часа до прибытия в Грецию, со справкой на английском языке с указанием всех данных.В аэропорту прилета может быть сделан выборочный тест на COVID-19.С середины мая Греция намерена принимать всех россиян.Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис сообщил в интервью РИА Новости, что Греция планирует открыть границу для российских туристов с 14 мая, а если позволит эпидемиологическая ситуация – то и в начале мая. По его словам, гражданам России после открытия туризма надо или быть вакцинированным, или иметь отрицательный тест на коронавирус, или иметь антитела к коронавирусу после выздоровления.Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил, что с 15 мая с открытием турсезона будут отменены ограничения на поездки между регионами Греции.Греция с 19 апреля начала пилотное открытие границ для туристов, без карантина въехать смогут туристы с сертификатом вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом из ряда стран. Среди них – страны Евросоюза и Шенгенской зоны, США, Великобритания, Сербия, Израиль, ОАЭ. Сегодняшнее постановление расширяет список стран – в него добавлены Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, Таиланд, Руанда и Сингапур.Сообщалось, что Греция планирует принимать с 19 апреля без карантина и российских туристов, однако первоначально Афины не включили россиян в пилотную программу.

https://realty.ria.ru/20210429/turizm-1730503681.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210429/turtsiya-1730578343.html

https://ria.ru/20210429/puteshestviya-1730375519.html

россия

южная корея

сша

греция

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харис теохарис, россия, кириакос мицотакис, евросоюз, южная корея, сша, в мире, греция