https://ria.ru/20210430/golos-1730693823.html

Финалистка "Голоса" рассказала, есть ли блат на шоу

Финалистка "Голоса" рассказала, есть ли блат на шоу

Певица Анастасия Спиридонова, которая стала финалисткой первого сезона музыкального проекта "Голос" на Первом канале, в интервью программе "Загугли звезду"... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T18:08

2021-04-30T18:08

2021-04-30T18:08

анастасия макеева

александр градский

леонид агутин

шоубиз

шоу-бизнес

знаменитости

звезды

шоу "голос"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730694288_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_3b7589661a91475f339252b650caeef2.jpg

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Певица Анастасия Спиридонова, которая стала финалисткой первого сезона музыкального проекта "Голос" на Первом канале, в интервью программе "Загугли звезду" ответила на вопрос, есть ли, по ее наблюдениям, блат в популярных шоу.По словам вокалистки, когда она ранее терпела неудачи на кастингах, то тоже была уверена, что все прошедшие в тот или иной проект купили себе место в нем.Артистка, наставником которой был Леонид Агутин, уверена, что в шоу "Голос" все устроено по-честному. "Все финалистки "Голоса" моего сезона – и Дина Гарипова, и Эльмира Калимуллина, и Маргарита Пазоян – из простых семей. Мне, кстати, даже трудно предположить, как вообще можно предложить деньги наставникам – Леониду Агутину или Александру Градскому, — прокомментировала певица. — Мне кажется это невозможным и оскорбительным".На вопрос о том, какие отношения сложились у нее с Агутиным после проекта, Спиридонова ответила, что до сих пор считает его своим наставником. Недавно Анастасия стала победительницей еще одного популярного проекта на Первом канале — шоу пародий "Точь-в-точь". В финале ей удалось обойти актрису Анастасию Макееву. Третье место заняла певица Дарья Антонюк.

https://ria.ru/20210424/golos-1729732670.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия макеева, александр градский, леонид агутин, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, шоу "голос"