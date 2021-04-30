https://ria.ru/20210430/golos-1730693823.html
Финалистка "Голоса" рассказала, есть ли блат на шоу
Финалистка "Голоса" рассказала, есть ли блат на шоу
Певица Анастасия Спиридонова, которая стала финалисткой первого сезона музыкального проекта "Голос" на Первом канале, в интервью программе "Загугли звезду"... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T18:08
2021-04-30T18:08
2021-04-30T18:08
анастасия макеева
александр градский
леонид агутин
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
шоу "голос"
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Певица Анастасия Спиридонова, которая стала финалисткой первого сезона музыкального проекта "Голос" на Первом канале, в интервью программе "Загугли звезду" ответила на вопрос, есть ли, по ее наблюдениям, блат в популярных шоу.По словам вокалистки, когда она ранее терпела неудачи на кастингах, то тоже была уверена, что все прошедшие в тот или иной проект купили себе место в нем.Артистка, наставником которой был Леонид Агутин, уверена, что в шоу "Голос" все устроено по-честному. "Все финалистки "Голоса" моего сезона – и Дина Гарипова, и Эльмира Калимуллина, и Маргарита Пазоян – из простых семей. Мне, кстати, даже трудно предположить, как вообще можно предложить деньги наставникам – Леониду Агутину или Александру Градскому, — прокомментировала певица. — Мне кажется это невозможным и оскорбительным".На вопрос о том, какие отношения сложились у нее с Агутиным после проекта, Спиридонова ответила, что до сих пор считает его своим наставником. Недавно Анастасия стала победительницей еще одного популярного проекта на Первом канале — шоу пародий "Точь-в-точь". В финале ей удалось обойти актрису Анастасию Макееву. Третье место заняла певица Дарья Антонюк.
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анастасия макеева, александр градский, леонид агутин, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, шоу "голос"
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости.
Певица Анастасия Спиридонова, которая стала финалисткой первого сезона музыкального проекта "Голос" на Первом канале, в интервью программе "Загугли звезду" ответила
на вопрос, есть ли, по ее наблюдениям, блат в популярных шоу.
По словам вокалистки, когда она ранее терпела неудачи на кастингах, то тоже была уверена, что все прошедшие в тот или иной проект купили себе место в нем.
"Когда-то в юности я объясняла так свой неуспех, — призналась Анастасия. — Мне кажется, что добрая половина таких слухов исходит от людей, у которых что-то не получилось, но они были уверены, что пройдут".
Артистка, наставником которой был
Леонид Агутин, уверена, что в шоу "Голос" все устроено по-честному.
"Все финалистки "Голоса" моего сезона – и Дина Гарипова, и Эльмира Калимуллина, и Маргарита Пазоян – из простых семей. Мне, кстати, даже трудно предположить, как вообще можно предложить деньги наставникам – Леониду Агутину или Александру Градскому, — прокомментировала певица. — Мне кажется это невозможным и оскорбительным".
На вопрос о том, какие отношения сложились у нее с Агутиным после проекта, Спиридонова ответила, что до сих пор считает его своим наставником.
"При встречах за кулисами мы всегда обнимаемся. Я поздравляю Леонида с праздниками. Сказать, что мы дружим, не могу, — призналась она. — Но если возникнет ситуация, когда мне понадобится к нему обратиться, я знаю, что Леонид обязательно поможет. Это дорогой для меня человек".
Недавно Анастасия стала
победительницей еще одного популярного проекта на Первом канале — шоу пародий "Точь-в-точь". В финале ей удалось обойти актрису Анастасию Макееву. Третье место заняла певица Дарья Антонюк.