https://ria.ru/20210416/agutin-1728552291.html

Леонид Агутин рассказал, что ему не нравится в шоу "Голос"

Леонид Агутин рассказал, что ему не нравится в шоу "Голос"

Леонид Агутин в программе YouTube-канала Юрия Костина "Личные Связи" рассказал, что ему не нравится в проекте "Голос" на Первом канале. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T14:10

2021-04-16T14:10

2021-04-16T14:10

музыка

шоу-бизнес

шоубиз

новости культуры

шоу "голос"

леонид агутин

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Леонид Агутин в программе YouTube-канала Юрия Костина "Личные Связи" рассказал, что ему не нравится в проекте "Голос" на Первом канале. Певец и композитор, который несколько сезонов был наставником — членом жюри одной из самых рейтинговых передач на российском телевидении, перечислил моменты, которые его не устраивают.Музыкант рад, что эта программа стала такой популярной, однако, по его мнению, в "Голосе" преимущество исключительно у тех, кто громче всех поет. Все это, по мнению Леонида Агутина, приводит к тому, что конкурсантов "Голоса" рассматривают как спортсменов, за которых интересно болеть и переживать, пока идет шоу.Однако, отмечает певец, как только очередной сезон закачивается, жизнь зрителей сразу возвращается в обычное русло, и они продолжают слушать тех, кого слушали и раньше.

https://ria.ru/20210408/golos-1727301608.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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музыка, шоу-бизнес, новости культуры, шоу "голос", леонид агутин