Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210416/agutin-1728552291.html
Леонид Агутин рассказал, что ему не нравится в шоу "Голос"
Леонид Агутин рассказал, что ему не нравится в шоу "Голос"
Леонид Агутин в программе YouTube-канала Юрия Костина "Личные Связи" рассказал, что ему не нравится в проекте "Голос" на Первом канале. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T14:10
2021-04-16T14:10
музыка
шоу-бизнес
шоубиз
новости культуры
шоу "голос"
леонид агутин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148387/85/1483878533_0:0:4001:2250_1920x0_80_0_0_9c269647cf7d81a4f2aedba8d3b471b1.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Леонид Агутин в программе YouTube-канала Юрия Костина "Личные Связи" рассказал, что ему не нравится в проекте "Голос" на Первом канале. Певец и композитор, который несколько сезонов был наставником — членом жюри одной из самых рейтинговых передач на российском телевидении, перечислил моменты, которые его не устраивают.Музыкант рад, что эта программа стала такой популярной, однако, по его мнению, в "Голосе" преимущество исключительно у тех, кто громче всех поет. Все это, по мнению Леонида Агутина, приводит к тому, что конкурсантов "Голоса" рассматривают как спортсменов, за которых интересно болеть и переживать, пока идет шоу.Однако, отмечает певец, как только очередной сезон закачивается, жизнь зрителей сразу возвращается в обычное русло, и они продолжают слушать тех, кого слушали и раньше.
https://ria.ru/20210408/golos-1727301608.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/148387/85/1483878533_0:0:3549:2662_1920x0_80_0_0_219640a9df9e61f781d3bb8321ccac05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, шоу-бизнес, новости культуры, шоу "голос", леонид агутин

Леонид Агутин рассказал, что ему не нравится в шоу "Голос"

14:10 16.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковЛеонид Агутин на шоу "Голос"
Леонид Агутин на шоу Голос - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Леонид Агутин в программе YouTube-канала Юрия Костина "Личные Связи" рассказал, что ему не нравится в проекте "Голос" на Первом канале.
Певец и композитор, который несколько сезонов был наставником — членом жюри одной из самых рейтинговых передач на российском телевидении, перечислил моменты, которые его не устраивают.

"Шоу "Голос" — это соревнование страны по вокалу. То есть это спортивное состязание по голосу, к моему большому сожалению", — говорит Агутин.

Музыкант рад, что эта программа стала такой популярной, однако, по его мнению, в "Голосе" преимущество исключительно у тех, кто громче всех поет.

"Там ценится не просто исполнительское мастерство, а именно так называемый пресловутый вокал, в котором на самом деле никто ничего не понимает", — отметил певец, подразумевая зрителей, оставляющих комментарии в Сети о выступлениях участников.

Все это, по мнению Леонида Агутина, приводит к тому, что конкурсантов "Голоса" рассматривают как спортсменов, за которых интересно болеть и переживать, пока идет шоу.
Однако, отмечает певец, как только очередной сезон закачивается, жизнь зрителей сразу возвращается в обычное русло, и они продолжают слушать тех, кого слушали и раньше.
Финал шестого сезона шоу Голос.Дети - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 07:52Шоубиз
Соседов рассмеялся на суде с "Первым каналом" из-за шоу "Голос"
 
ШоубизМузыкаШоу-бизнесНовости культурыШоу "Голос"Леонид Агутин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказал о способах защиты от сезонной аллергии
04:04Российских туристов предложили вывозить из Турции за десять тысяч рублей
03:15Страховщик назвал признаки поддельного полиса ОСАГО
03:08Источник рассказал, когда начнутся испытания ударного дрона "Сириус"
02:45В ВСУ оценили свой потенциал в случае вооруженного конфликта с Россией
02:24В Нью-Йорке проходят протесты против полицейского насилия
02:15Юрист объяснил, почему чек после покупки лучше забрать с собой
02:10Депутат уточнил сроки достижения россиянами коллективного иммунитета
01:57Во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca
01:56Депутат Рады описал "гибель" Украины цитатой Тараса Шевченко
01:36Космонавты перешли с МКС в корабль "Союз МС-17" для возвращения на Землю
01:21Украинские военные не видят признаков подготовки России к "наступлению"
01:15Врач назвал признаки "развода" людей на ненужных анализах
01:15Зеленский заявил о необходимости вступления Украины в НАТО
01:10Госдеп заявил о праве ответа на контрсанкции России
00:50Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием
23:29SpaceX будет доставлять астронавтов на Луну
23:24Пять сенаторов задекларировали недвижимость за рубежом
23:15Пожар на "Невской мануфактуре" потушили
23:10Вице-премьер Чехии отменил визит в Россию для обсуждения "Спутника V"
Лента новостейМолния