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Леонид Агутин рассказал, что ему не нравится в шоу "Голос"
Леонид Агутин рассказал, что ему не нравится в шоу "Голос"
Леонид Агутин в программе YouTube-канала Юрия Костина "Личные Связи" рассказал, что ему не нравится в проекте "Голос" на Первом канале. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T14:10
2021-04-16T14:10
2021-04-16T14:10
музыка
шоу-бизнес
шоубиз
новости культуры
шоу "голос"
леонид агутин
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Леонид Агутин в программе YouTube-канала Юрия Костина "Личные Связи" рассказал, что ему не нравится в проекте "Голос" на Первом канале. Певец и композитор, который несколько сезонов был наставником — членом жюри одной из самых рейтинговых передач на российском телевидении, перечислил моменты, которые его не устраивают.Музыкант рад, что эта программа стала такой популярной, однако, по его мнению, в "Голосе" преимущество исключительно у тех, кто громче всех поет. Все это, по мнению Леонида Агутина, приводит к тому, что конкурсантов "Голоса" рассматривают как спортсменов, за которых интересно болеть и переживать, пока идет шоу.Однако, отмечает певец, как только очередной сезон закачивается, жизнь зрителей сразу возвращается в обычное русло, и они продолжают слушать тех, кого слушали и раньше.
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музыка, шоу-бизнес, новости культуры, шоу "голос", леонид агутин
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости.
Леонид Агутин в программе YouTube-канала Юрия Костина "Личные Связи" рассказал
, что ему не нравится в проекте "Голос" на Первом канале.
Певец и композитор, который несколько сезонов был наставником — членом жюри одной из самых рейтинговых передач на российском телевидении, перечислил моменты, которые его не устраивают.
"Шоу "Голос" — это соревнование страны по вокалу. То есть это спортивное состязание по голосу, к моему большому сожалению", — говорит Агутин.
Музыкант рад, что эта программа стала такой популярной, однако, по его мнению, в "Голосе" преимущество исключительно у тех, кто громче всех поет.
"Там ценится не просто исполнительское мастерство, а именно так называемый пресловутый вокал, в котором на самом деле никто ничего не понимает", — отметил певец, подразумевая зрителей, оставляющих комментарии в Сети о выступлениях участников.
Все это, по мнению Леонида Агутина, приводит к тому, что конкурсантов "Голоса" рассматривают как спортсменов, за которых интересно болеть и переживать, пока идет шоу.
Однако, отмечает певец, как только очередной сезон закачивается, жизнь зрителей сразу возвращается в обычное русло, и они продолжают слушать тех, кого слушали и раньше.