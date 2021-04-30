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Случаи массовой гибели людей на религиозных мероприятиях в 2010-2021 гг

Случаи массовой гибели людей на религиозных мероприятиях в 2010-2021 гг

В ночь на 30 апреля в результате обрушения трибун на религиозном празднике Лаг ба-Омер на горе Мерон в Израиле погибли 44 человека, пострадали более 100. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T09:14

2021-04-30T09:14

2021-04-30T09:14

гибель людей при давке в израиле

религия

справки

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2021В ночь на 30 апреля в результате обрушения трибун на религиозном празднике Лаг ба-Омер на горе Мерон в Израиле погибли 44 человека, пострадали более 100.20179 апреля в коптских церквях в египетских городах Тампа и Александрия прогремели взрывы во время праздничной службы в честь Вербного воскресенья.Первый взрыв унес жизни 30 человек, более 50 получили ранения. Еще 17 человек, в том числе трое полицейских, погибли при втором взрыве, 47 пострадали.201610 октября грузовик въехал в толпу верующих в Индии, которые отмечали индуистский праздник Дурга-Пуджа. По меньшей мере семь человек погибли, 15 пострадали. Инцидент произошел в округе Сеони штата Мадхья-Прадеш. Водитель автомобиля бежал с места происшествия.6 мая шесть человек погибли и около 40 получили ранения во время празднования индуистского праздника Кумбх-Мела в результате шторма, который обрушился на индийский город Уджайн. На месте проведения праздника была смыта ливнем почти треть палаток с паломниками.10 апреля во время религиозного фестиваля фейерверков, который проходил в индуистском храме в штате Керала на юго-западе Индии, возник пожар. Возгорание вызвал один из фейерверков, попавший на крышу склада с пиротехникой. Погибли 110 человек, еще около 350 получили ранения.2015 24 сентября 2015 года во время хаджа в результате давки, создавшейся из-за скопления паломников в долине Мина близ Мекки (Саудовская Аравия), погибли по меньшей мере 310 человек, порядка 450 пострадали. 11 сентября в главной мечети Саудовской Аравии в Мекке — Аль-Харам обрушился строительный кран, который пробил крышу мечети и упал на ее двор. Погибли 109 человек, свыше 230 пострадали. 30 июля не менее 20 человек погибли и около были 40 ранены в мексиканском штате Сакатекас, когда тяжелый грузовик врезался в процессию паломников. Сообщалось, что у грузовика отказали тормоза, и он наехал на паломников, шедших процессией по улице муниципии Масапиль. Водитель скрылся с места происшествия. 14 июля шесть человек погибли, еще около 10 получили ранения во время давки, которая произошла на религиозном празднике в городе Раджамандри в штате Андхра Прадеш на юго-восточном побережье Индии. Сотни тысяч людей направились к гхатам - ступенчатым спускам к реке, чтобы совершить омовение в реке, воды которой в течение недели считаются священными в связи с праздником Пушкаралу. На одном из гхатов столпились тысячи верующих, желающих совершить омовение, в результате чего произошла давка. 18 июня неизвестный белый мужчина открыл огонь в одной из старейших церквей в американском городе Чарлстон, штат Южная Каролина, где прихожане преимущественно состоят из афроамериканцев. Погибли девять человек.Среди погибших оказался член сената штата Южная Каролина и пастор Клемента Пинкни. 27 марта не менее десяти человек, в том числе семь женщин, погибли в давке во время ритуального омовения в реке Брахмапутра в Бангладеш. Инцидент произошел в Лангалбандхе — священном для индуистов месте близ города Нараянгандж в 20 километрах от столицы страны Дакки. 2014 21 ноября давка, возникшая по окончании службы в церкви шахтерского города Квекве (Зимбабве), унесла жизни 11 человек, еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести. 3 октября давка во время религиозного праздника на площади Ганди в административном центре штата Бихар городе Патне (Индия), где собралось более 500 тысяч человек, унесла жизни 32 человек, около 100 получили ранения. Среди погибших большинство — женщины и дети. Слух об оборвавшихся проводах, распространившийся в толпе, заставил людей в спешке покинуть площадь, в результате чего возникла давка. 25 августа во время празднования фестиваля Амавасья (Somvati Amavasya) возле храма Камтанатх в городе Читракута в индийском штате Мадхья-Прадеш канатные ограждения не выдержали и лопнули. После этого часть людей упала на землю, что вызвало панику и давку среди паломников. В результате столпотворения погибли не менее 10 человек. 18 апреля в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара во время морской религиозной процессии при крушении пассажирского судна семь человек утонули и десятки пропали без вести. В ночь на 18 января 18 человек погибли в давке, начавшейся во время траурной церемонии прощания с исламским духовным лидером на западе Индии. 5 января жертвами давки, начавшейся во время религиозного обряда в одном из храмов на северо-западе Китая, стали 14 человек, еще десять получили различные травмы. Трагедия произошла в городе Гуюань Нинся-Хуэйского автономного района КНР. Давка началась, когда в храме в соответствии с обрядом начали раздавать традиционные кушанья. 2013 2 ноября не менее 17 человек погибли, десятки получили травмы в результате давки, которая возникла во время богослужения в церкви на юго-востоке Нигерии. Об этом сообщили местные власти. Издание Daily Times of Nigeria привело другие данные и заявило о гибели почти 30 человек, о госпитализации около 200 пострадавших. 13 октября в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш в массовой давке погибли как минимум 115 человек. Среди погибших в трагедии - большое число женщин и детей. Травмы получили не менее 100 прихожан. Несколько сот тысяч человек собрались у расположенного вблизи города Ратанграх храма Мандула Деви, чтобы отметить праздник Дурга-Пуджа, посвященный богине Дурге. Давка началась, когда паломники пытались пересечь мост на реке Синд, неподалеку от храма. В момент давки на мосту находилось около 25 тысяч человек. Многие упали в реку. 10 февраля в результате давки на железнодорожной станции в североиндийском городе Аллахабад (штат Уттар-Прадеш), который стал центром празднования индуистского праздника Кумбх Мела, погибли 36 человек. Давка началась после того, как сломались поручни моста, перекинутого через железную дорогу. 2012 31 декабря во время церковной службы на стадионе в столице Анголы городе Луанда жертвами давки стали 10 человек, 120 человек получили травмы. Давка началась из-за того, что были открыты только двое из четырех ворот стадиона. 19 ноября в городе Патна на севере Индии во время давки в ходе традиционного индуистского праздника Чхатх погибли 18 человек, в том числе восемь детей, еще несколько десятков получили травмы. 24 сентября в штате Джаркханд на востоке Индии девять паломников скончались и не менее 15 человек были госпитализированы в результате давки, образовавшейся, когда многочисленная толпа верующих собралась в ашраме (обители отшельников). В конце марта в местности Вади-Натрун в 100 километрах севернее Каира (Египет) семь человек погибли и двое получили серьезные ранения в результате давки, которая произошла у гроба патриарха коптской христианской церкви папы Шенуды Третьего, захороненного в монастыре преподобного Бишоя. 18 марта у Кафедрального собора в Каире, где проходило прощание с главой Коптской православной церкви папой Шенудой Третьим, в давке погибли по меньшей мере три человека. Давка возникла после того, как у храма собрались тысячи верующих, желающих проститься с патриархом. 14 января в религиозном комплексе близ города Ратлам в штате Малхья-Прадеш в Индии в результате давки погибли 12 человек, десятки людей получили травмы. Причиной давки стали недостатки в организации церемонии, в частности были открыты только одни ворота для прохода нескольких тысяч человек. 2011 8 ноября в индийском городе Харидвар, расположенном на берегу реки Ганг, массовая давка и паника стали причиной гибели 16 человек на религиозном празднике, не менее 40 человек пострадали. Трагедия произошла, когда несколько десятков тысяч индуистских паломников собрались совершить ритуальное омовении в Ганге. В толпе споткнулась и упала пожилая женщина, однако толпа продолжала напирать, и люди начали спотыкаться друг о друга. 21 февраля не менее 30 человек погибли и 70 получили ранения во время давки на стадионе "Модибо Кейта" в столице Мали городе Бамако, куда многочисленные слушатели пришли на проповедь имама Усмана Мадани Хайдара. Давка началась после того, как имам закончил свое выступление, и собравшиеся на стадионе люди ринулись к нему, чтобы получить благословление. 2010 17 октября в результате давки в переполненном храме на севере Индии погибли 10 человек. По данным полиции, среди погибших – четыре женщины и шестеро мужчин, еще три человека были госпитализированы. Инцидент произошел в деревне Тилдиха (Tildiha) штата Бихар в последний день индуистского праздника Наваратри. В этот день в храме собралось около 20 тысяч посетителей. 30 апреля пять последовательниц сикхской секты "Дера сачча сауда" погибли во время празднования годовщины основания этого религиозного течения в индийском городе Сирса (штат Харьяна). Давка произошла при выходе из религиозного центра после окончания праздничной программы и раздачи освященной пищи. 4 марта 64 человека погибли в результате давки в индуистском храме в штате Уттар-Прадеш, где около тысячи человек собрались, чтобы отметить религиозный праздник. Давка началась во время бесплатной раздачи пищи, после того как обрушилась каменная арка у входа в храм. Среди погибших – 37 детей и 27 женщин. По данным полиции, 50 человек получили различные травмы. 25 февраля 24 человека погибли в давке в главной мечети города Тимбукту на северо-западе Мали, еще 55 человек получили ранения. По словам одного из очевидцев трагических событий, во время религиозного праздника Мавлид (день рождения пророка Мухаммеда), в мечети собралось очень много народу. Давка, возникшая во время традиционного обхода мечети, и стала причиной гибели людей. 14 января сильная давка и паника на религиозном празднике в индийском штате Западная Бенгалия привели к гибели семи индусов-паломников, еще 12 человек получили травмы. По данным полиции, толпа паломников хлынула на борт судна, направлявшегося на религиозное празднование к острову Сагар в нижнем течении Ганга. Полиция не смогла справиться с ситуацией и паломники опрокинули временные ограждения у причала, началась давка. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гибель людей при давке в израиле, религия, справки