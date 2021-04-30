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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210430/gaga-1730659659.html
Полиция провела аресты по делу о похищении бульдогов Леди Гаги
Полиция провела аресты по делу о похищении бульдогов Леди Гаги
Полиция арестовала пятерых человек по делу о ранении помощника Леди Гаги и похищении ее трех французских бульдогов, сообщает телеканал ABC. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T14:02
2021-04-30T14:03
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Полиция арестовала пятерых человек по делу о ранении помощника Леди Гаги и похищении ее трех французских бульдогов, сообщает телеканал ABC. Предполагается, что трое арестованных причастны к ограблению и стрельбе в Райана Фишера, выгуливавшего собак. Двое других считаются соучастниками, среди них Дженнифер Макбрайд, которая за вознаграждение в 500 тысяч долларов вернула псов — ранее она была вне подозрений, теперь следствие установило ее связь с одним из задержанных. Обвинения в покушении на убийство помощника Леди Гаги предъявлены 18-летнему Джеймсу Джексону, 27-летнему Лафайету Уэйли и 19-летней Джейлин Уайт. Полиция не верит, что в Фишера стреляли из-за того, что он работает на Гагу. По мнению следствия, подозреваемые решились на нападение из-за высокой стоимости собак. "Это бессовестное уличное преступление, в результате которого был серьезно ранен человек", — говорит прокурор Джордж Гаскон. Бульдоги Леди Гаги были похищены в феврале, одному из них удалось сбежать, позже он был найден. Певица пообещала 500 тысяч долларов в качестве вознаграждения за возвращение Коджи и Густава.
https://ria.ru/20210226/sobaki-1599052926.html
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стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес, lady gaga (стефани джерманотта), лос-анджелес

Полиция провела аресты по делу о похищении бульдогов Леди Гаги

14:02 30.04.2021 (обновлено: 14:03 30.04.2021)
 
© Фото : @ladygaga/InstagramЛеди Гага с собаками
Леди Гага с собаками - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© Фото : @ladygaga/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Полиция арестовала пятерых человек по делу о ранении помощника Леди Гаги и похищении ее трех французских бульдогов, сообщает телеканал ABC.
Предполагается, что трое арестованных причастны к ограблению и стрельбе в Райана Фишера, выгуливавшего собак. Двое других считаются соучастниками, среди них Дженнифер Макбрайд, которая за вознаграждение в 500 тысяч долларов вернула псов — ранее она была вне подозрений, теперь следствие установило ее связь с одним из задержанных.
Обвинения в покушении на убийство помощника Леди Гаги предъявлены 18-летнему Джеймсу Джексону, 27-летнему Лафайету Уэйли и 19-летней Джейлин Уайт.
Полиция не верит, что в Фишера стреляли из-за того, что он работает на Гагу. По мнению следствия, подозреваемые решились на нападение из-за высокой стоимости собак.
Леди Гага с собакой - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 11:37Культура
СМИ: ФБР участвует в расследовании похищения двух бульдогов Леди Гаги
"Это бессовестное уличное преступление, в результате которого был серьезно ранен человек", — говорит прокурор Джордж Гаскон.
Бульдоги Леди Гаги были похищены в феврале, одному из них удалось сбежать, позже он был найден. Певица пообещала 500 тысяч долларов в качестве вознаграждения за возвращение Коджи и Густава.
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