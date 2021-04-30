https://ria.ru/20210430/gaga-1730659659.html

Полиция провела аресты по делу о похищении бульдогов Леди Гаги

Полиция провела аресты по делу о похищении бульдогов Леди Гаги

Полиция арестовала пятерых человек по делу о ранении помощника Леди Гаги и похищении ее трех французских бульдогов, сообщает телеканал ABC. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T14:02

2021-04-30T14:02

2021-04-30T14:03

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Полиция арестовала пятерых человек по делу о ранении помощника Леди Гаги и похищении ее трех французских бульдогов, сообщает телеканал ABC. Предполагается, что трое арестованных причастны к ограблению и стрельбе в Райана Фишера, выгуливавшего собак. Двое других считаются соучастниками, среди них Дженнифер Макбрайд, которая за вознаграждение в 500 тысяч долларов вернула псов — ранее она была вне подозрений, теперь следствие установило ее связь с одним из задержанных. Обвинения в покушении на убийство помощника Леди Гаги предъявлены 18-летнему Джеймсу Джексону, 27-летнему Лафайету Уэйли и 19-летней Джейлин Уайт. Полиция не верит, что в Фишера стреляли из-за того, что он работает на Гагу. По мнению следствия, подозреваемые решились на нападение из-за высокой стоимости собак. "Это бессовестное уличное преступление, в результате которого был серьезно ранен человек", — говорит прокурор Джордж Гаскон. Бульдоги Леди Гаги были похищены в феврале, одному из них удалось сбежать, позже он был найден. Певица пообещала 500 тысяч долларов в качестве вознаграждения за возвращение Коджи и Густава.

https://ria.ru/20210226/sobaki-1599052926.html

https://ria.ru/20210328/gaga-1602514634.html

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стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес, lady gaga (стефани джерманотта), лос-анджелес