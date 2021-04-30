https://ria.ru/20210430/fsb-1730625108.html

ФСБ задержала основателя крупнейшего в России мусульманского издательства

ФСБ задержала основателя крупнейшего в России мусульманского издательства

В Москве по обвинению в финансировании террористической организации "Исламское государство"* арестовали основателя крупнейшего в России мусульманского... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T10:07

2021-04-30T10:07

2021-04-30T11:38

россия

исламское государство

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

происшествия

терроризм

фсб

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В Москве по обвинению в финансировании террористической организации "Исламское государство"* арестовали основателя крупнейшего в России мусульманского издательского дома "Умма" Асламбека Эжаева, сообщили СК и ФСБ.По версии следствия, с 2012 года он "неоднократно проводил конспиративные встречи с контрагентами", от которых получал предназначавшиеся для ИГ* деньги. "В дальнейшем он перевел свыше 34 миллионов рублей лицам, находящимся в розыске на территории России за совершение преступлений террористической направленности", — говорится в релизе.Во время обысков в загородных домах и квартирах Эжаева нашли банковские карты, использовавшиеся для финансирования террористов, технические средства передачи информации, запрещенную литературу и экстремистскую атрибутику. У одного из его близких родственников обнаружили лабораторию по производству наркотиков, предназначенных для продажи.Эжаеву предъявили обвинение. Суд заключил его под стражу.В ФСБ отметили, что "Умма" — крупнейшее в России мусульманское издательство. Часть издаваемой литературы, запрещенной Минюстом России, носит ваххабитский толк и экстремистский характер, а также пропагандирует идею "всемирного халифата".По данным СК, издательский дом использовали для сбора и перевода денег. Выпускаемые книги эксперты признали экстремистскими, однако Эжаев "формально менял название произведений и заново переиздавал их". Эти материалы распространялись среди заключенных.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20201030/novosibirsk-1582210882.html

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Кадры задержания Асламбека Эжаева В Москве предъявлено обвинение фигуранту уголовного дела о финансировании терроризма. 2021-04-30T10:07 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, исламское государство, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия, терроризм, фсб