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Всероссийский форум ветеранов пройдет в Волгограде в мае

Всероссийский форум ветеранов пройдет в Волгограде в мае

Всероссийский форум ветеранов пройдет во второй половине мая в Волгограде, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Волгоградской области. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T16:22

2021-04-30T16:22

2021-04-30T16:22

волгоградская область

россия

андрей бочаров

госдума рф

единая россия

волгоград

волгоградская область

общество

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ВОЛГОГРАД, 30 апр - РИА Новости. Всероссийский форум ветеранов пройдет во второй половине мая в Волгограде, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Волгоградской области.По информации администрации, в пятницу губернатор Андрей Бочаров принял участие в расширенном заседании бюро Волгоградской областной организации ветеранов, где главной темой обсуждения стала подготовка ко Всероссийскому форуму ветеранов."Форум состоится в Волгограде во второй половине мая. На его площадках встретятся представители различных поколений, активисты и руководители общественных ветеранских и молодежных движений, а также волонтеры со всей нашей страны... Андрей Бочаров подчеркнул символичность проведения такого мероприятия в год 800-летия великого полководца, государственного деятеля Александра Невского, а также выразил уверенность в том, что это станет дополнительным шагом в объединении усилий всего ветеранского сообщества России в работе по защите исторической правды", - говорится в сообщении.Кроме того, по информации администрации, на заседании обсудили предстоящее празднование 105-летия со дня рождения легендарного летчика Алексея Маресьева, которое будет отмечаться 20 мая, этому событию в регионе будет посвящено несколько мероприятий.Еще одной темой, поднятой на заседании, стала реализация проектов по развитию территорий, где главным партнером региона является партия "Единая Россия". По информации администрации, на встречу с ветеранами пришли депутаты Госдумы, областного и городского парламентов, часть из которых принимают участие в праймериз в преддверии выборов в Государственную думу."Сегодня здесь абсолютно разные люди по опыту и возрасту, но их точно объединяют любовь к Волгоградской области и любовь к России, а также опыт в реализации важных проектов... Я не могу не обратиться к участникам предварительного голосования: не надо обещать лишнего и говорить о том, что не сможем сделать. Нужно говорить только то, что мы сможем и будем делать", - приводятся в сообщении слова Бочарова.

https://ria.ru/20201208/sad-1588173127.html

https://ria.ru/20201127/veteran-1586627966.html

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россия, андрей бочаров, госдума рф, единая россия, волгоград, волгоградская область, общество