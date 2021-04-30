Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Волгоградская область - шапка - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Волгоградская область
https://ria.ru/20210430/forum-1730723801.html
Всероссийский форум ветеранов пройдет в Волгограде в мае
Всероссийский форум ветеранов пройдет в Волгограде в мае
Всероссийский форум ветеранов пройдет во второй половине мая в Волгограде, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Волгоградской области. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T16:22
2021-04-30T16:22
волгоградская область
россия
андрей бочаров
госдума рф
единая россия
волгоград
волгоградская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152060/44/1520604423_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_1dea4664e781c1a4c58c5b929bfecf94.jpg
ВОЛГОГРАД, 30 апр - РИА Новости. Всероссийский форум ветеранов пройдет во второй половине мая в Волгограде, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Волгоградской области.По информации администрации, в пятницу губернатор Андрей Бочаров принял участие в расширенном заседании бюро Волгоградской областной организации ветеранов, где главной темой обсуждения стала подготовка ко Всероссийскому форуму ветеранов."Форум состоится в Волгограде во второй половине мая. На его площадках встретятся представители различных поколений, активисты и руководители общественных ветеранских и молодежных движений, а также волонтеры со всей нашей страны... Андрей Бочаров подчеркнул символичность проведения такого мероприятия в год 800-летия великого полководца, государственного деятеля Александра Невского, а также выразил уверенность в том, что это станет дополнительным шагом в объединении усилий всего ветеранского сообщества России в работе по защите исторической правды", - говорится в сообщении.Кроме того, по информации администрации, на заседании обсудили предстоящее празднование 105-летия со дня рождения легендарного летчика Алексея Маресьева, которое будет отмечаться 20 мая, этому событию в регионе будет посвящено несколько мероприятий.Еще одной темой, поднятой на заседании, стала реализация проектов по развитию территорий, где главным партнером региона является партия "Единая Россия". По информации администрации, на встречу с ветеранами пришли депутаты Госдумы, областного и городского парламентов, часть из которых принимают участие в праймериз в преддверии выборов в Государственную думу."Сегодня здесь абсолютно разные люди по опыту и возрасту, но их точно объединяют любовь к Волгоградской области и любовь к России, а также опыт в реализации важных проектов... Я не могу не обратиться к участникам предварительного голосования: не надо обещать лишнего и говорить о том, что не сможем сделать. Нужно говорить только то, что мы сможем и будем делать", - приводятся в сообщении слова Бочарова.
https://ria.ru/20201208/sad-1588173127.html
https://ria.ru/20201127/veteran-1586627966.html
россия
волгоград
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152060/44/1520604423_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_ba184bbf6996a23326f736d5bdc76cf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, андрей бочаров, госдума рф, единая россия, волгоград, волгоградская область, общество

Всероссийский форум ветеранов пройдет в Волгограде в мае

16:22 30.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВолгоград
Волгоград - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 30 апр - РИА Новости. Всероссийский форум ветеранов пройдет во второй половине мая в Волгограде, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Волгоградской области.
По информации администрации, в пятницу губернатор Андрей Бочаров принял участие в расширенном заседании бюро Волгоградской областной организации ветеранов, где главной темой обсуждения стала подготовка ко Всероссийскому форуму ветеранов.
Волгоград - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря 2020, 11:48Волгоградская область
Девять детских садов построили в Волгоградской области в 2020 году
"Форум состоится в Волгограде во второй половине мая. На его площадках встретятся представители различных поколений, активисты и руководители общественных ветеранских и молодежных движений, а также волонтеры со всей нашей страны... Андрей Бочаров подчеркнул символичность проведения такого мероприятия в год 800-летия великого полководца, государственного деятеля Александра Невского, а также выразил уверенность в том, что это станет дополнительным шагом в объединении усилий всего ветеранского сообщества России в работе по защите исторической правды", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации администрации, на заседании обсудили предстоящее празднование 105-летия со дня рождения легендарного летчика Алексея Маресьева, которое будет отмечаться 20 мая, этому событию в регионе будет посвящено несколько мероприятий.
Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Васильевич Терещенко в Центре по изучению Сталинградской битвы в Волгограде - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября 2020, 15:08Волгоградская область
Почетным жителем Волгоградской области стал 98-летний ветеран
Еще одной темой, поднятой на заседании, стала реализация проектов по развитию территорий, где главным партнером региона является партия "Единая Россия". По информации администрации, на встречу с ветеранами пришли депутаты Госдумы, областного и городского парламентов, часть из которых принимают участие в праймериз в преддверии выборов в Государственную думу.
"Сегодня здесь абсолютно разные люди по опыту и возрасту, но их точно объединяют любовь к Волгоградской области и любовь к России, а также опыт в реализации важных проектов... Я не могу не обратиться к участникам предварительного голосования: не надо обещать лишнего и говорить о том, что не сможем сделать. Нужно говорить только то, что мы сможем и будем делать", - приводятся в сообщении слова Бочарова.
 
Волгоградская областьРоссияАндрей БочаровГосдума РФЕдиная РоссияВолгоградВолгоградская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:39Блинкен заявил о стремлении Запада к конструктивным отношениям с Россией
03:37Вильфанд назвал регионы, которым повезло с погодой на майские праздники
03:23Канада приостановила применение вакцины Johnson & Johnson
03:21Один из штрафов для автомобилистов вырос в пять раз
03:20На Сахалине ищут троих пропавших рыбаков
03:19Двое пострадавших в ДТП в Хабаровском крае находятся в тяжелом состоянии
03:12Врач назвал главную ошибку при оказании первой помощи на природе
03:06Источники сообщили дату очередного запуска с космодрома Восточный
03:01Беспорядки в Колумбии привели к ранению 200 полицейских
02:54МИД Латвии осудил ответные меры России против двух граждан республики
02:31"Время поджимает": Мясников предупредил россиян о новых волнах COVID-19
02:15Брокер назвал самые плохие идеи для заработка на биткоине
02:10Пасхальное угощение: как отметить праздник без вреда для здоровья
01:54Пушков удивился реакции Зеленского на марш в честь фашистов в Киеве
01:38Онколог дал совет россиянам, у которых в роду был рак
01:15Эксперт объяснил, что делать, если вам "в лоб" летит автомобиль
01:02Объявлен победитель шоу "Голос. Дети"
00:59Житель Дагестана застрелил соседа во время бытовой ссоры
00:53В Приднестровье доставили партию второго компонента вакцины "Спутник V"
00:47Православные верующие встречают Великую субботу
Лента новостейМолния