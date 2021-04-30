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Еврокомиссия обвинила Apple в препятствии конкуренции
Еврокомиссия обвинила Apple в препятствии конкуренции
Apple, по предварительному мнению Еврокомиссии, препятствует свободной конкуренции на рынке Евросоюза в области музыкальных приложений, свидетельствует... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T14:31
2021-04-30T18:05
еврокомиссия
евросоюз
apple
технологии
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Apple, по предварительному мнению Еврокомиссии, препятствует свободной конкуренции на рынке Евросоюза в области музыкальных приложений, свидетельствует пресс-релиз ЕК.Устанавливая строгие правила в App Store, которые ставят в невыгодное положение конкурирующие сервисы потоковой передачи музыки, Apple лишает пользователей возможности выбора более дешевой потоковой передачи музыки и искажает конкуренцию, уточняет ЕК.Опасения Еврокомиссии в рамках этого дела касаются ряда правил Apple. Одно из них - это обязательное использование системы покупок в приложениях Apple (IAP) для распространения платного цифрового контента. При этом Apple взимает с разработчиков приложений комиссию в размере 30% от всех подписок, приобретенных через IAP. Расследование ЕК показало, что большинство провайдеров контента перекладывали эту комиссию на конечных пользователей, повышая цены, отмечается в релизе ЕК.Еврокомиссия также обеспокоена тем, что Apple "применяет определенные ограничения к разработчикам приложений, не позволяя им информировать пользователей iPhone и iPad об альтернативных, более дешевых возможностях покупки", отмечается в сообщении.Речь идёт о применении этих правил ко всем приложениям по потоковой передачи музыки, которые конкурируют с приложением Apple Music в Европейской экономической зоне, уточняет ЕК.Ранее жалобу на сложившуюся ситуацию подал Spotify.Еврокомиссия в июне прошлого года сообщила, что начала антимонопольное расследование, чтобы оценить, нарушают ли нормы конкуренции ЕС правила Apple для разработчиков приложений о распространении своих приложений через App Store.Расследование касалось, в частности, обязательного использования собственной системы покупок Apple внутри приложений и ограничений, которые не позволяют разработчикам информировать пользователей iPhone и iPad об альтернативных более дешевых возможностях покупки вне приложений в Apple.Расследования было возбуждён после отдельных жалоб от Spotify и дистрибьюторов электронных и аудиокниг о влиянии правил App Store на конкуренцию в потоковой передаче музыки и распространении таких книг.Тот факт, что Еврокомиссия уведомила Apple о своём предварительном мнении не означает официального завершения антимонопольного расследования ЕК и не предвосхищает его итогов, следует из релиза.Теперь компания может ответить на мнение ЕК. Дедлайна для завершения расследования нет.Еврокомиссия хочет, чтобы Apple ответила ей по ситуации с определенными музыкальными приложениями, у компании есть на это примерно три месяца, сообщила исполнительный вице-президент ЕК Маргрет Вестагер на пресс-конференции."Мы хотим, чтобы Apple ответила на наши опасения, у нее будет для этого 12 недель", - сказала она.Еврокомиссия надеется, что решение ситуации с определенными музыкальными приложениями в App Store будет найдено, и справедливая конкуренция на этом сегменте рынка Евросоюза восстановится, добавила Маргрет Вестагер на пресс-конференции."Я надеюсь, что решение может быть найдено с тем, чтобы у нас была справедливая конкуренция", - сказала она.
https://ria.ru/20210428/apple-1730267079.html
https://ria.ru/20210427/apple-1730161786.html
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еврокомиссия, евросоюз, apple, технологии, в мире

Еврокомиссия обвинила Apple в препятствии конкуренции

14:31 30.04.2021 (обновлено: 18:05 30.04.2021)
 
© AP Photo / Marcio Jose SanchezШтаб-квартира компании Apple в Купертино перед началом презентации
Штаб-квартира компании Apple в Купертино перед началом презентации - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
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БРЮССЕЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Apple, по предварительному мнению Еврокомиссии, препятствует свободной конкуренции на рынке Евросоюза в области музыкальных приложений, свидетельствует пресс-релиз ЕК.

"Европейская комиссия проинформировала Apple о своем предварительном мнении о том, что она искажает конкуренцию на рынке потоковой передачи музыки, поскольку злоупотребляла своим доминирующим положением по распространению приложений для потоковой передачи музыки через свой App Store", - говорится в релизе.

Устанавливая строгие правила в App Store, которые ставят в невыгодное положение конкурирующие сервисы потоковой передачи музыки, Apple лишает пользователей возможности выбора более дешевой потоковой передачи музыки и искажает конкуренцию, уточняет ЕК.
Опасения Еврокомиссии в рамках этого дела касаются ряда правил Apple. Одно из них - это обязательное использование системы покупок в приложениях Apple (IAP) для распространения платного цифрового контента. При этом Apple взимает с разработчиков приложений комиссию в размере 30% от всех подписок, приобретенных через IAP. Расследование ЕК показало, что большинство провайдеров контента перекладывали эту комиссию на конечных пользователей, повышая цены, отмечается в релизе ЕК.
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Еврокомиссия также обеспокоена тем, что Apple "применяет определенные ограничения к разработчикам приложений, не позволяя им информировать пользователей iPhone и iPad об альтернативных, более дешевых возможностях покупки", отмечается в сообщении.
Речь идёт о применении этих правил ко всем приложениям по потоковой передачи музыки, которые конкурируют с приложением Apple Music в Европейской экономической зоне, уточняет ЕК.
Ранее жалобу на сложившуюся ситуацию подал Spotify.
Еврокомиссия в июне прошлого года сообщила, что начала антимонопольное расследование, чтобы оценить, нарушают ли нормы конкуренции ЕС правила Apple для разработчиков приложений о распространении своих приложений через App Store.
Расследование касалось, в частности, обязательного использования собственной системы покупок Apple внутри приложений и ограничений, которые не позволяют разработчикам информировать пользователей iPhone и iPad об альтернативных более дешевых возможностях покупки вне приложений в Apple.
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Расследования было возбуждён после отдельных жалоб от Spotify и дистрибьюторов электронных и аудиокниг о влиянии правил App Store на конкуренцию в потоковой передаче музыки и распространении таких книг.
Тот факт, что Еврокомиссия уведомила Apple о своём предварительном мнении не означает официального завершения антимонопольного расследования ЕК и не предвосхищает его итогов, следует из релиза.
Теперь компания может ответить на мнение ЕК. Дедлайна для завершения расследования нет.
Еврокомиссия хочет, чтобы Apple ответила ей по ситуации с определенными музыкальными приложениями, у компании есть на это примерно три месяца, сообщила исполнительный вице-президент ЕК Маргрет Вестагер на пресс-конференции.
"Мы хотим, чтобы Apple ответила на наши опасения, у нее будет для этого 12 недель", - сказала она.
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Еврокомиссия надеется, что решение ситуации с определенными музыкальными приложениями в App Store будет найдено, и справедливая конкуренция на этом сегменте рынка Евросоюза восстановится, добавила Маргрет Вестагер на пресс-конференции.
"Я надеюсь, что решение может быть найдено с тем, чтобы у нас была справедливая конкуренция", - сказала она.
 
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