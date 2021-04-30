Европарламент уличили в безграмотности из-за угроз в адрес России
15:17 30.04.2021 (обновлено: 16:09 30.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российские парламентарии в беседе с телеканалом RT назвали принятую накануне резолюцию Европарламента бессмысленной и безграмотной.
Авторы документа, в частности, призвали отключить Россию от системы платежей SWIFT в случае "вторжения" на Украину и остановить строительство "Северного потока — 2".
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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что эти заявления не выдерживают никакой критики с юридической точки зрения.
"Самое главное, что весь документ выписан исходя из ложного посыла, что Россия представляет угрозу, что она готовит военную агрессию в отношении Украины. Это проскакивает как аксиома, не требующая доказательств. А потом уже на это навешиваются вот эти вот елочные шарики угроз", — сказал он.
По мнению сенатора, резолюция составлена "радикально настроенными крикунами" и не несет какой-либо смысловой нагрузки.
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Депутат Антон Морозов также считает, что его коллеги из Европарламента "не очень разбираются в политических вопросах".
При этом он подчеркнул, что угрозы в адрес России ударят по интересам самих европейцев.
"Поскольку и банковский европейский государственный сектор не сможет работать с российскими партнерами, и энергоресурсы Европа недополучит. Поэтому по сути своей эта инициатива является антигосударственной", — заключил он.
Резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов. Антироссийский документ поддержали 569 депутатов, против высказались 67, воздержались — 46.