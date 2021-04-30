https://ria.ru/20210430/evroparlament-1730707889.html

Европарламент уличили в безграмотности из-за угроз в адрес России

Европарламент уличили в безграмотности из-за угроз в адрес России

Российские парламентарии в беседе с телеканалом RT назвали принятую накануне резолюцию Европарламента бессмысленной и безграмотной. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T15:17

2021-04-30T15:17

2021-04-30T16:09

россия

европарламент

антон морозов

северный поток — 2

swift

евросоюз

константин косачев

европа

в мире

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Европарламент уличили в безграмотности из-за угроз отключить Россию от SWIFT

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российские парламентарии в беседе с телеканалом RT назвали принятую накануне резолюцию Европарламента бессмысленной и безграмотной.Авторы документа, в частности, призвали отключить Россию от системы платежей SWIFT в случае "вторжения" на Украину и остановить строительство "Северного потока — 2".Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что эти заявления не выдерживают никакой критики с юридической точки зрения. "Самое главное, что весь документ выписан исходя из ложного посыла, что Россия представляет угрозу, что она готовит военную агрессию в отношении Украины. Это проскакивает как аксиома, не требующая доказательств. А потом уже на это навешиваются вот эти вот елочные шарики угроз", — сказал он. По мнению сенатора, резолюция составлена "радикально настроенными крикунами" и не несет какой-либо смысловой нагрузки.Депутат Антон Морозов также считает, что его коллеги из Европарламента "не очень разбираются в политических вопросах". При этом он подчеркнул, что угрозы в адрес России ударят по интересам самих европейцев. "Поскольку и банковский европейский государственный сектор не сможет работать с российскими партнерами, и энергоресурсы Европа недополучит. Поэтому по сути своей эта инициатива является антигосударственной", — заключил он. Резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов. Антироссийский документ поддержали 569 депутатов, против высказались 67, воздержались — 46.

https://ria.ru/20210423/ukraina-1729571910.html

https://ria.ru/20210428/davlenie-1730386906.html

https://ria.ru/20210426/germaniya-1729982935.html

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россия, европарламент, антон морозов, северный поток — 2, swift, евросоюз, константин косачев, европа, в мире