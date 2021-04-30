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Киргизия эвакуировала 13,5 тысяч жителей из зоны конфликта на границе
Киргизия эвакуировала 13,5 тысяч жителей из зоны конфликта на границе
Около 13,5 тысячи киргизстанцев эвакуированы из зоны конфликта на киргизско-таджикской границе, сообщили журналистам в администрации Баткенской области... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T08:43
2021-04-30T09:07
ситуация на границе киргизии и таджикистана
таджикистан
киргизия
безопасность
в мире
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БИШКЕК, 30 апр - РИА Новости. Около 13,5 тысячи киргизстанцев эвакуированы из зоны конфликта на киргизско-таджикской границе, сообщили журналистам в администрации Баткенской области республики.По данным администрации, в селе Кок-Терек Баткенского района полностью сгорели 17 домов. Помимо этого, есть информация о сгоревших домах и автозаправочных станциях в селах Сада, Максат, Жаштык, Борбордук, Арка, Жаны-Жер.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, безопасность, в мире

Киргизия эвакуировала 13,5 тысяч жителей из зоны конфликта на границе

08:43 30.04.2021 (обновлено: 09:07 30.04.2021)
 
© Фото : МВД Кыргызской РеспубликиКыргызские полицейские в районе границы с Таджикистаном
Кыргызские полицейские в районе границы с Таджикистаном - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© Фото : МВД Кыргызской Республики
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БИШКЕК, 30 апр - РИА Новости. Около 13,5 тысячи киргизстанцев эвакуированы из зоны конфликта на киргизско-таджикской границе, сообщили журналистам в администрации Баткенской области республики.
“Около 13,5 тысячи жителей пограничных местностей эвакуированы в более безопасные места”, - заявил представитель пресс-службы.
По данным администрации, в селе Кок-Терек Баткенского района полностью сгорели 17 домов. Помимо этого, есть информация о сгоревших домах и автозаправочных станциях в селах Сада, Максат, Жаштык, Борбордук, Арка, Жаны-Жер.
Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.
Кыргызские военнослужащие в районе границы с Таджикистаном - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 18:30
"Горят заставы". За что воевали на границе Киргизии и Таджикистана
 
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