https://ria.ru/20210430/evakuatsiya-1730613847.html
Киргизия эвакуировала 13,5 тысяч жителей из зоны конфликта на границе
Киргизия эвакуировала 13,5 тысяч жителей из зоны конфликта на границе
Около 13,5 тысячи киргизстанцев эвакуированы из зоны конфликта на киргизско-таджикской границе, сообщили журналистам в администрации Баткенской области... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T08:43
2021-04-30T08:43
2021-04-30T09:07
ситуация на границе киргизии и таджикистана
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киргизия
безопасность
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БИШКЕК, 30 апр - РИА Новости. Около 13,5 тысячи киргизстанцев эвакуированы из зоны конфликта на киргизско-таджикской границе, сообщили журналистам в администрации Баткенской области республики.По данным администрации, в селе Кок-Терек Баткенского района полностью сгорели 17 домов. Помимо этого, есть информация о сгоревших домах и автозаправочных станциях в селах Сада, Максат, Жаштык, Борбордук, Арка, Жаны-Жер.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.
https://ria.ru/20210429/aziya-1730547611.html
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, безопасность, в мире