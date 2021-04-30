Умер шеф-редактор портала "РБК-Пермь" Дмитрий Енцов

"Скорая" реанимировала Дмитрия более часа, но безрезультатно. Ранее в личном общении он говорил о проблемах с сердцем. Мы выражаем соболезнования родным и близким Дмитрия. Мы потеряли профессионала и замечательного человека", - говорится в сообщении "РБК-Пермь", опубликованном поздно вечером в четверг, 29 апреля.