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Умер шеф-редактор портала "РБК-Пермь" Дмитрий Енцов
Умер шеф-редактор портала "РБК-Пермь" Дмитрий Енцов
Скоропостижно скончался известный пермский журналист, шеф-редактор портала "РБК-Пермь" Дмитрий Енцов, сообщается на сайте портала "РБК-Пермь". РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T11:26
2021-04-30T11:26
2021-04-30T11:26
рбк (медиагруппа)
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ПЕРМЬ, 30 апр - РИА Новости. Скоропостижно скончался известный пермский журналист, шеф-редактор портала "РБК-Пермь" Дмитрий Енцов, сообщается на сайте портала "РБК-Пермь".Уточняется, что причина смерти пока устанавливается. Журналисту недавно исполнилось 39 лет.В краевом Минздраве РИА Новости инцидент не стали комментировать.В разное время Енцов работал журналистом в изданиях "Новый компаньон", "Советский спорт", городском портале "Пермяч", футбольном клубе "Амкар".
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рбк (медиагруппа)
ПЕРМЬ, 30 апр - РИА Новости.
Скоропостижно скончался известный пермский журналист, шеф-редактор портала "РБК
-Пермь" Дмитрий Енцов, сообщается на сайте портала "РБК-Пермь".
"Скорая" реанимировала Дмитрия более часа, но безрезультатно. Ранее в личном общении он говорил о проблемах с сердцем. Мы выражаем соболезнования родным и близким Дмитрия. Мы потеряли профессионала и замечательного человека", - говорится в сообщении "РБК-Пермь", опубликованном поздно вечером в четверг, 29 апреля.
Уточняется, что причина смерти пока устанавливается. Журналисту недавно исполнилось 39 лет.
В краевом Минздраве РИА Новости инцидент не стали комментировать.
В разное время Енцов работал журналистом в изданиях "Новый компаньон", "Советский спорт", городском портале "Пермяч", футбольном клубе "Амкар".