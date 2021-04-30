https://ria.ru/20210430/ekonomika-1730695496.html

Путин рассказал о российских проектах в Каспийском регионе

Путин рассказал о российских проектах в Каспийском регионе

Россия реализует в Каспийском регионе большие проекты в области энергетики, также есть планы расширения экономической деятельности, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T14:29

2021-04-30T14:29

2021-04-30T14:29

россия

дмитрий медведев

сергей лавров

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

совет федерации рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

александр бортников

политика

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия реализует в Каспийском регионе большие проекты в области энергетики, также есть планы расширения экономической деятельности, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза."Вы хорошо знаете, насколько у нас большие проекты, скажем, в области энергетики реализуются. Есть планы не только довести до конца имеющиеся проекты, но и – вот мне представители наших крупных компаний докладывают об этом, правительство – есть и планы расширения нашей экономической деятельности, расширения деятельности наших экономических операторов", - сказал Путин на встрече с членами СБ в пятницу, где обсуждалась ситуация в Каспийском регионе.Президент в рамках совещания предложил обсудить весь комплекс вопросов, связанных с обеспечением интересов России в этом регионе.В совещании приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

https://ria.ru/20210415/vodorod-1728400459.html

https://ria.ru/20210402/ekonomika-1603989768.html

россия

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2021

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россия, дмитрий медведев, сергей лавров, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, александр бортников, политика