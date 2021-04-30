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Третьему лжесвидетелю по делу Ефремова дали 1,5 года исправительных работ
Третьему лжесвидетелю по делу Ефремова дали 1,5 года исправительных работ
Пресненский суд Москвы в пятницу приговорил к полутора годам исправительных работ Андрея Гаева – третьего лжесвидетеля из уголовного дела актера Михаила... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T17:41
2021-04-30T17:43
теван бадасян
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
россия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в пятницу приговорил к полутора годам исправительных работ Андрея Гаева – третьего лжесвидетеля из уголовного дела актера Михаила Ефремова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Таким образом, все подсудимые приговорены именно к этому наказанию. До этого Теван Бадасян получил год исправительных работ, Александр Кобец – полтора."Признать Гаева виновным... и назначить ему наказание в виде исправительных работ сроком на один год шесть месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства", - огласила приговор судья Александра Авдотьина.Для всех троих прокуратура запрашивала по году и десяти месяцам исправительных работ.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.В ходе процесса по делу о смертельной аварии слепой на один глаз свидетель Александр Кобец и его друг Андрей Гаев, которые якобы были на месте ДТП, указывали, что актер выходил со стороны пассажирского сиденья, но суд не принял во внимание их показания. При этом Кобец признавал, что в момент аварии был нетрезв. По его словам, они с другом выпили до этого на двоих 1,5 литра крепкого пива "Балтика 9".Еще один свидетель защиты Теван Бадасян в суде рассказал, что в день ЧП он видел машину Ефремова, но актера там якобы не было, а был какой-то незнакомец - "человек сел на заднее сиденье, ни впереди, ни за рулем не было никого вообще, это был высокий человек в бейсболке".Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защитники, представляющие интересы как Ефремова, так и потерпевших, лишились адвокатского статуса.
https://ria.ru/20210423/efremov-1729713124.html
https://ria.ru/20210423/lzhesvideteli-1729687369.html
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теван бадасян, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия, россия

Третьему лжесвидетелю по делу Ефремова дали 1,5 года исправительных работ

17:41 30.04.2021 (обновлено: 17:43 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкСвидетель Андрей Гаев в Пресненском суде города Москвы, где проходит рассмотрение дел свидетелей, давших показания на процессе о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова
Свидетель Андрей Гаев в Пресненском суде города Москвы, где проходит рассмотрение дел свидетелей, давших показания на процессе о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в пятницу приговорил к полутора годам исправительных работ Андрея Гаева – третьего лжесвидетеля из уголовного дела актера Михаила Ефремова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Таким образом, все подсудимые приговорены именно к этому наказанию. До этого Теван Бадасян получил год исправительных работ, Александр Кобец – полтора.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
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"Признать Гаева виновным... и назначить ему наказание в виде исправительных работ сроком на один год шесть месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства", - огласила приговор судья Александра Авдотьина.
Для всех троих прокуратура запрашивала по году и десяти месяцам исправительных работ.
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
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Пашаев утверждает, что отказал всем лжесвидетелям по делу Ефремова
В ходе процесса по делу о смертельной аварии слепой на один глаз свидетель Александр Кобец и его друг Андрей Гаев, которые якобы были на месте ДТП, указывали, что актер выходил со стороны пассажирского сиденья, но суд не принял во внимание их показания. При этом Кобец признавал, что в момент аварии был нетрезв. По его словам, они с другом выпили до этого на двоих 1,5 литра крепкого пива "Балтика 9".
Еще один свидетель защиты Теван Бадасян в суде рассказал, что в день ЧП он видел машину Ефремова, но актера там якобы не было, а был какой-то незнакомец - "человек сел на заднее сиденье, ни впереди, ни за рулем не было никого вообще, это был высокий человек в бейсболке".
Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защитники, представляющие интересы как Ефремова, так и потерпевших, лишились адвокатского статуса.
 
Теван БадасянСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествияРоссия
 
 
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