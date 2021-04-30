https://ria.ru/20210430/dtp-1730776582.html

Дело о ДТП на Ставрополье передадут в Главное следственное управление СК

Дело о ДТП на Ставрополье передадут в Главное следственное управление СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о ДТП на Ставрополье в Главное следственное управление СК,... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T20:48

2021-04-30T20:48

2021-04-30T20:48

дтп с микроавтобусом в ставропольском крае

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

черкесск

ставропольский край

происшествия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о ДТП на Ставрополье в Главное следственное управление СК, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, в 16.40 на 535-м километре автодороги "Астрахань – Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. По предварительным данным МВД, погибли пять человек. Заведено дело.

https://ria.ru/20210430/deti-1730771570.html

черкесск

ставропольский край

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2021

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дтп с микроавтобусом в ставропольском крае, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, черкесск, ставропольский край, происшествия