https://ria.ru/20210430/dtp-1730758369.html
МВД уточнило данные о количестве погибших в ДТП на Ставрополье
МВД уточнило данные о количестве погибших в ДТП на Ставрополье
В крупной аварии на Ставрополье, по предварительной информации, погибли пять человек, сообщается на ведомственном сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T18:39
2021-04-30T18:39
2021-04-30T18:54
дтп с микроавтобусом в ставропольском крае
черкесск
ставропольский край
происшествия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В крупной аварии на Ставрополье, по предварительной информации, погибли пять человек, сообщается на ведомственном сайте "МВД Медиа".Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, в 16.40 на 535-м километре автодороги "Астрахань – Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск.Добавляется, что в микроавтобусе находилось 17 человек, среди них 14 несовершеннолетних."По предварительным данным, отечественный автомобиль выехал на обгон грузового транспортного средства, однако не успел завершить маневр, допустив касательное столкновение с впереди двигавшимся грузовым автомобилем. В результате торможения грузовик опрокинулся, перегородив часть дороги, после чего произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении микроавтобусом", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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дтп с микроавтобусом в ставропольском крае, черкесск, ставропольский край, происшествия
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В крупной аварии на Ставрополье, по предварительной информации, погибли пять человек, сообщается на ведомственном сайте "МВД Медиа".
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, в 16.40 на 535-м километре автодороги "Астрахань – Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск
.
"По предварительной информации, в ДТП погибли пять человек. Сведения о пострадавших еще уточняются. На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в микроавтобусе находилось 17 человек, среди них 14 несовершеннолетних.
"По предварительным данным, отечественный автомобиль выехал на обгон грузового транспортного средства, однако не успел завершить маневр, допустив касательное столкновение с впереди двигавшимся грузовым автомобилем. В результате торможения грузовик опрокинулся, перегородив часть дороги, после чего произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении микроавтобусом", - говорится в сообщении.