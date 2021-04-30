https://ria.ru/20210430/dtp-1730758369.html

МВД уточнило данные о количестве погибших в ДТП на Ставрополье

МВД уточнило данные о количестве погибших в ДТП на Ставрополье

В крупной аварии на Ставрополье, по предварительной информации, погибли пять человек, сообщается на ведомственном сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T18:39

2021-04-30T18:39

2021-04-30T18:54

дтп с микроавтобусом в ставропольском крае

черкесск

ставропольский край

происшествия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В крупной аварии на Ставрополье, по предварительной информации, погибли пять человек, сообщается на ведомственном сайте "МВД Медиа".Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, в 16.40 на 535-м километре автодороги "Астрахань – Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск.Добавляется, что в микроавтобусе находилось 17 человек, среди них 14 несовершеннолетних."По предварительным данным, отечественный автомобиль выехал на обгон грузового транспортного средства, однако не успел завершить маневр, допустив касательное столкновение с впереди двигавшимся грузовым автомобилем. В результате торможения грузовик опрокинулся, перегородив часть дороги, после чего произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении микроавтобусом", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210430/avarii-1730754765.html

черкесск

ставропольский край

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2021

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дтп с микроавтобусом в ставропольском крае, черкесск, ставропольский край, происшествия