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Опубликовано видео с места крупного ДТП в Ставропольском крае
Опубликовано видео с места крупного ДТП в Ставропольском крае
В Сети появились первые кадры с места столкновения микроавтобуса и "Камаза" в Ставропольском крае. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T18:20
2021-04-30T18:20
2021-04-30T18:20
дтп с микроавтобусом в ставропольском крае
ставропольский край
происшествия
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В Сети появились первые кадры с места столкновения микроавтобуса и "Камаза" в Ставропольском крае. Очевидцы сняли на видео последствия аварии. В результате катастрофы погибли шестеро детей. Всего пострадали 12 человек. По предварительным данным, столкновение между двумя автомобилями и автобусом произошло на 535-м километре автодороги "Астрахань — Ставрополь". Автобус следовал на детские соревнования из Волгограда в Черкесск.
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ДТП в Ставрополье. Кадры с места аварии
Микроавтобус и "Камаз" столкнулись в Ставропольском крае, 6 детей погибли, еще 12 человек, в том числе 8 детей, пострадали, сообщает ГИБДД
В попавшем в ДТП в Ставрополье автобусе ехали 14 детей и 4 сопровождающих взрослых, они направлялись из Волгограда на соревнования в Черкесск
2021-04-30T18:20
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PT0M51S
РИА Новости
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РИА Новости
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видео, дтп с микроавтобусом в ставропольском крае, ставропольский край, происшествия