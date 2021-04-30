https://ria.ru/20210430/dtp-1730740844.html

Шесть детей погибли в крупном ДТП в Ставропольском крае

Шесть детей погибли в крупном ДТП в Ставропольском крае

Шесть детей погибли, 12 человек, из них 8 детей, доставлены в больницу в результате ДТП с автобусом в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ГИБДД РФ. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T17:21

2021-04-30T17:21

2021-04-30T18:09

дтп с микроавтобусом в ставропольском крае

черкесск

россия

ставропольский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730743559_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_d1bbd246f8a65a4e8a64bd3f7bf0bb3d.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Шесть детей погибли, 12 человек, из них 8 детей, доставлены в больницу в результате ДТП с автобусом в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ГИБДД РФ.По предварительным данным, в 16.40 на 535-м километре автодороги "Астрахань – Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск, в нем было 18 пассажиров: 14 несовершеннолетних и 4 сопровождающих.На месте работают полицейские, устанавливаются причины произошедшего.

https://ria.ru/20210418/dtp-1728802683.html

черкесск

россия

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ДТП в Ставрополье. Кадры с места аварии Микроавтобус и "Камаз" столкнулись в Ставропольском крае, 6 детей погибли, еще 12 человек, в том числе 8 детей, пострадали, сообщает ГИБДД В попавшем в ДТП в Ставрополье автобусе ехали 14 детей и 4 сопровождающих взрослых, они направлялись из Волгограда на соревнования в Черкесск 2021-04-30T17:21 true PT0M51S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с микроавтобусом в ставропольском крае, черкесск, россия, ставропольский край, происшествия