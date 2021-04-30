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Шесть детей погибли в крупном ДТП в Ставропольском крае
Шесть детей погибли в крупном ДТП в Ставропольском крае
Шесть детей погибли, 12 человек, из них 8 детей, доставлены в больницу в результате ДТП с автобусом в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ГИБДД РФ. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T17:21
2021-04-30T18:09
дтп с микроавтобусом в ставропольском крае
черкесск
россия
ставропольский край
происшествия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Шесть детей погибли, 12 человек, из них 8 детей, доставлены в больницу в результате ДТП с автобусом в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ГИБДД РФ.По предварительным данным, в 16.40 на 535-м километре автодороги "Астрахань – Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск, в нем было 18 пассажиров: 14 несовершеннолетних и 4 сопровождающих.На месте работают полицейские, устанавливаются причины произошедшего.
https://ria.ru/20210418/dtp-1728802683.html
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ДТП в Ставрополье. Кадры с места аварии
Микроавтобус и "Камаз" столкнулись в Ставропольском крае, 6 детей погибли, еще 12 человек, в том числе 8 детей, пострадали, сообщает ГИБДД В попавшем в ДТП в Ставрополье автобусе ехали 14 детей и 4 сопровождающих взрослых, они направлялись из Волгограда на соревнования в Черкесск
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дтп с микроавтобусом в ставропольском крае, черкесск, россия, ставропольский край, происшествия

Шесть детей погибли в крупном ДТП в Ставропольском крае

17:21 30.04.2021 (обновлено: 18:09 30.04.2021)
 
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Шесть детей погибли, 12 человек, из них 8 детей, доставлены в больницу в результате ДТП с автобусом в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ГИБДД РФ.
По предварительным данным, в 16.40 на 535-м километре автодороги "Астрахань – Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск, в нем было 18 пассажиров: 14 несовершеннолетних и 4 сопровождающих.
"В результате ДТП, по предварительным данным, шесть несовершеннолетних погибли, 12 пассажиров, в том числе восемь несовершеннолетних, доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
На месте работают полицейские, устанавливаются причины произошедшего.
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ДТП с микроавтобусом в Ставропольском краеЧеркесскРоссияСтавропольский крайПроисшествия
 
 
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