https://ria.ru/20210430/doplata-1730716849.html

Минтруд предложил устанавливать социальную доплату к пенсии без заявлений

Минтруд предложил устанавливать социальную доплату к пенсии без заявлений

Федеральную социальную доплату (ФСД) к пенсии предлагается устанавливать без заявления от пенсионера со дня назначения пенсии, следует из проекта Минтруда,... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T15:53

2021-04-30T15:53

2021-04-30T19:42

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

пенсионный фонд рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585131343_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ee5d68722ee34e20af96e6e3bd43173d.jpg

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Федеральную социальную доплату (ФСД) к пенсии предлагается устанавливать без заявления от пенсионера со дня назначения пенсии, следует из проекта Минтруда, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Утверждаемый проектом приказа проект правил направлен на оптимизацию механизма реализации гражданами права на получение федеральных социальных доплат к пенсии и предусматривает установление федеральной социальной доплаты к пенсии в беззаявительном порядке со дня, с которого назначена соответствующая пенсия, но не ранее возникновения права на нее", — говорится в пояснительной записке к проекту.Согласно документу, при установлении ФСД в беззаявительном порядке территориальный орган Пенсионного фонда России (ПФР), установивший ее, будет уведомлять гражданина. В уведомлении будет указано, что пенсионер обязан извещать орган, осуществляющий доплату, о поступлении на работу и других обстоятельствах, из-за которых размер доплаты к пенсии может быть изменен либо ее выплата может быть приостановлена или прекращена.Проектом также закрепляется возможность гражданина, которому установлена ФСД, отказаться от ее получения, подав соответствующее заявление в территориальный орган ПФР.

https://ria.ru/20210427/pensiya-1730222531.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), пенсионный фонд рф, общество