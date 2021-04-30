https://ria.ru/20210430/doplata-1730716849.html
Минтруд предложил устанавливать социальную доплату к пенсии без заявлений
Минтруд предложил устанавливать социальную доплату к пенсии без заявлений
Федеральную социальную доплату (ФСД) к пенсии предлагается устанавливать без заявления от пенсионера со дня назначения пенсии, следует из проекта Минтруда,... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T15:53
2021-04-30T15:53
2021-04-30T19:42
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
пенсионный фонд рф
общество
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Федеральную социальную доплату (ФСД) к пенсии предлагается устанавливать без заявления от пенсионера со дня назначения пенсии, следует из проекта Минтруда, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Утверждаемый проектом приказа проект правил направлен на оптимизацию механизма реализации гражданами права на получение федеральных социальных доплат к пенсии и предусматривает установление федеральной социальной доплаты к пенсии в беззаявительном порядке со дня, с которого назначена соответствующая пенсия, но не ранее возникновения права на нее", — говорится в пояснительной записке к проекту.Согласно документу, при установлении ФСД в беззаявительном порядке территориальный орган Пенсионного фонда России (ПФР), установивший ее, будет уведомлять гражданина. В уведомлении будет указано, что пенсионер обязан извещать орган, осуществляющий доплату, о поступлении на работу и других обстоятельствах, из-за которых размер доплаты к пенсии может быть изменен либо ее выплата может быть приостановлена или прекращена.Проектом также закрепляется возможность гражданина, которому установлена ФСД, отказаться от ее получения, подав соответствующее заявление в территориальный орган ПФР.
https://ria.ru/20210427/pensiya-1730222531.html
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), пенсионный фонд рф, общество