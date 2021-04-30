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В Кремле рассчитывают остановить падение доходов россиян в течение года
В Кремле рассчитывают остановить падение доходов россиян в течение года
В Кремле рассчитывают остановить в течение года падение доходов россиян, но и сейчас оно минимизировано — во многих странах хуже, сообщил журналистам... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T13:10
2021-04-30T13:10
2021-04-30T20:53
федеральная служба государственной статистики (росстат)
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В Кремле рассчитывают остановить в течение года падение доходов россиян, но и сейчас оно минимизировано — во многих странах хуже, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Согласно докладу Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2021 года упали на 3,6 процента после снижения на 0,9 процента в четвертом квартале 2020 года."Аналогичная ситуация сейчас во всем мире, все страны сейчас переживают последствия пандемического кризиса, последствия, которые связаны с кризисными явлениями в экономике. Естественно, мы не можем быть свободными, к сожалению, от этих негативных последствий", — сказал Песков.Он отметил, что в других странах ситуация еще хуже. "Во многих странах ситуация хуже. И мы все-таки рассчитываем, что в течение этого года подобное падение удастся остановить", — заявил Песков.
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федеральная служба государственной статистики (росстат), дмитрий песков, общество