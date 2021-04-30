https://ria.ru/20210430/deti-1730771570.html
Врачи рассказали о состоянии детей, попавших в ДТП на Ставрополье
Врачи рассказали о состоянии детей, попавших в ДТП на Ставрополье
Двоих подростков после крупного ДТП с грузовиком и автобусом в Грачевском районе Ставрополья эвакуируются в травмоцентр краевой столицы, четыре находятся в... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T20:01
2021-04-30T20:01
2021-04-30T20:37
дтп с микроавтобусом в ставропольском крае
владимир колесников
черкесск
ставропольский край
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 30 апр - РИА Новости. Двоих подростков после крупного ДТП с грузовиком и автобусом в Грачевском районе Ставрополья эвакуируются в травмоцентр краевой столицы, четыре находятся в состоянии средней степени тяжести, их переводят в детскую краевую больницу, трое детей остаются в районной больнице, сообщили РИА Новости в минздраве региона.По предварительным данным, в 16.40 на 535-м километре автодороги "Астрахань – Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. По предварительным данным МВД, погибли пять человек.Отмечается, что трое детей получают медицинскую помощь в Грачевской районной больнице: двое - в тяжелом состоянии, им проводится противошоковая терапия, после чего они будут транспортированы в краевые медучреждения; еще один ребенок - в состоянии средней степени тяжести."Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. За медицинской помощью обратились также трое взрослых. На месте ДТП работают 12 бригад скорой помощи, в том числе четыре реанимационных, две консультативных – из детской и взрослой краевых больниц. Ситуация на контроле минздрава Ставропольского края. На место происшествия выехал министр здравоохранения Владимир Колесников", - подчеркнули в ведомстве.Как уточнили в минздраве региона, четыре человека госпитализированы в Ставропольскую детскую краевую клиническую больницу и двое – в больницу скорой медицинской помощи города Ставрополь, их состояние здоровья оценивается как крайне тяжелое. Отмечается, что трое доставлены в "ГБУЗ СК Грачевская районная больница", два человека в отделении ИТАР в тяжёлом состоянии, один человек в хирургическом отделении, его состояние оценивается как стабильное, двое взрослых госпитализированы в хирургическое отделение в стабильном состоянии.По данным ведомства, среди пострадавших двое родителей, тренер и водитель.
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Последствия крупного ДТП с участием микроавтобуса на Ставрополье
В Ставропольском крае произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса Mercedes Sprinter и "Камаза". По предварительным данным, 30 апреля в 16:40 на 535-м километре автодороги "Астрахань - Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус. "Камаз" из-за резкого маневра упал набок и придавил микроавтобус.
2021-04-30T20:01
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дтп с микроавтобусом в ставропольском крае, владимир колесников, черкесск, ставропольский край, происшествия
ПЯТИГОРСК, 30 апр - РИА Новости.
Двоих подростков после крупного ДТП с грузовиком и автобусом в Грачевском районе
Ставрополья эвакуируются в травмоцентр краевой столицы, четыре находятся в состоянии средней степени тяжести, их переводят в детскую краевую больницу, трое детей остаются в районной больнице, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
По предварительным данным, в 16.40 на 535-м километре автодороги "Астрахань – Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск
. По предварительным данным МВД, погибли пять человек.
"В результате ДТП на трассе "Астрахань - Ставрополь", по оперативным данным, погибли пять несовершеннолетних, из них четыре – на месте. Медики борются за жизнь девяти детей. В настоящее время осуществляется медицинская эвакуация в травмоцентр первого уровня в Ставрополе двух подростков в тяжелом состоянии. Еще четверо находятся в состоянии средней степени тяжести, они госпитализируются в детскую краевую больницу", - сказали в ведомстве.
Отмечается, что трое детей получают медицинскую помощь в Грачевской районной больнице: двое - в тяжелом состоянии, им проводится противошоковая терапия, после чего они будут транспортированы в краевые медучреждения; еще один ребенок - в состоянии средней степени тяжести.
"Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. За медицинской помощью обратились также трое взрослых. На месте ДТП работают 12 бригад скорой помощи, в том числе четыре реанимационных, две консультативных – из детской и взрослой краевых больниц. Ситуация на контроле минздрава Ставропольского края. На место происшествия выехал министр здравоохранения Владимир Колесников", - подчеркнули в ведомстве.
Как уточнили в минздраве региона, четыре человека госпитализированы в Ставропольскую детскую краевую клиническую больницу и двое – в больницу скорой медицинской помощи города Ставрополь, их состояние здоровья оценивается как крайне тяжелое. Отмечается, что трое доставлены в "ГБУЗ СК Грачевская районная больница", два человека в отделении ИТАР в тяжёлом состоянии, один человек в хирургическом отделении, его состояние оценивается как стабильное, двое взрослых госпитализированы в хирургическое отделение в стабильном состоянии.
По данным ведомства, среди пострадавших двое родителей, тренер и водитель.