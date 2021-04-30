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В России выросло число детей с ограниченными возможностями здоровья
В России выросло число детей с ограниченными возможностями здоровья
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о росте числа детей с ограниченными возможностями здоровья на 9,4% в РФ, отметив,... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T15:37
2021-04-30T15:37
россия
анна кузнецова
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о росте числа детей с ограниченными возможностями здоровья на 9,4% в РФ, отметив, что в стране наблюдается положительная тенденция по переводу таких детей в обычные школьные классы."Конечно, сегодня мы видим рост числа детей с ОВЗ. Рост детей на 9,4%, но, конечно, радует, что в обычных классах на 17,3% выросло число таких детей. Мы говорим, что инклюзивное образование у нас развивается", - сказала Кузнецова на итоговой коллегии Минпросвещения.По ее словам, также следует обратить особое внимание на медицинское сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательных организациях."Детям-инвалидам постоянно или периодически нужна медицинская помощь, например, инъекции инсулина и так далее, но, к сожалению, этот вопрос пока решен", - добавила Кузнецова."У нас есть ряд предложений по доработке стратегии развития образования для детей с ОВЗ и инвалидностью на период до 2030 года, мы готовы взаимодействовать в этом плане", - сказала детский омбудсмен, обращаясь к главе Минпросвещения Сергею Кравцову.Ранее Кузнецова сообщила, что лишь 8% российских школ организовали специализированное питание для детей с пищевыми особенностями и ограниченными возможностями здоровья.
https://ria.ru/20210325/deti-1602786460.html
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россия, анна кузнецова, здоровье - общество, общество

В России выросло число детей с ограниченными возможностями здоровья

15:37 30.04.2021
 
© Depositphotos / inarikРуки ребенка и матери
Руки ребенка и матери - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© Depositphotos / inarik
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о росте числа детей с ограниченными возможностями здоровья на 9,4% в РФ, отметив, что в стране наблюдается положительная тенденция по переводу таких детей в обычные школьные классы.
"Конечно, сегодня мы видим рост числа детей с ОВЗ. Рост детей на 9,4%, но, конечно, радует, что в обычных классах на 17,3% выросло число таких детей. Мы говорим, что инклюзивное образование у нас развивается", - сказала Кузнецова на итоговой коллегии Минпросвещения.
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По ее словам, также следует обратить особое внимание на медицинское сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательных организациях.
"Детям-инвалидам постоянно или периодически нужна медицинская помощь, например, инъекции инсулина и так далее, но, к сожалению, этот вопрос пока решен", - добавила Кузнецова.
"У нас есть ряд предложений по доработке стратегии развития образования для детей с ОВЗ и инвалидностью на период до 2030 года, мы готовы взаимодействовать в этом плане", - сказала детский омбудсмен, обращаясь к главе Минпросвещения Сергею Кравцову.
Ранее Кузнецова сообщила, что лишь 8% российских школ организовали специализированное питание для детей с пищевыми особенностями и ограниченными возможностями здоровья.
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