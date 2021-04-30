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На Ставрополье возбудили дело после ДТП, в котором погибли пятеро детей

На Ставрополье возбудили дело после ДТП, в котором погибли пятеро детей

Уголовное дело по статьям о нарушении ПДД и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после ДТП на Ставрополье, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T18:55

2021-04-30T18:55

2021-04-30T18:59

дтп с микроавтобусом в ставропольском крае

следственный комитет россии (ск рф)

ставропольский край

происшествия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Уголовное дело по статьям о нарушении ПДД и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после ДТП на Ставрополье, сообщает пресс-служба СК РФ.Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, в 16.40 на 535-м километре автодороги "Астрахань – Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. По предварительным данным МВД, погибли пять человек.Как сообщалось ранее, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выехал на место ДТП в регионе, по его поручению там находится и руководство краевого минздрава.

ставропольский край

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2021

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ДТП в Ставрополье. Кадры с места аварии Микроавтобус и "Камаз" столкнулись в Ставропольском крае, 6 детей погибли, еще 12 человек, в том числе 8 детей, пострадали, сообщает ГИБДД В попавшем в ДТП в Ставрополье автобусе ехали 14 детей и 4 сопровождающих взрослых, они направлялись из Волгограда на соревнования в Черкесск 2021-04-30T18:55 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, дтп с микроавтобусом в ставропольском крае, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, происшествия