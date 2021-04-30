https://ria.ru/20210430/deeskalatsiya-1730716350.html

Президенты Киргизии и Таджикистана обсудили урегулирование на границе

Президенты Киргизии и Таджикистана обсудили урегулирование на границе

Президент Киргизии Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон договорились решить конфликт на границе двух государств мирным путем, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T15:50

2021-04-30T15:50

2021-04-30T16:15

садыр жапаров

эмомали рахмон

ситуация на границе киргизии и таджикистана

таджикистан

киргизия

в мире

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БИШКЕК, 30 апр - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон договорились решить конфликт на границе двух государств мирным путем, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского лидера.Как сообщается, в пятницу главы двух государств провели телефонный разговор, в ходе которого "состоялся конструктивный диалог в духе добрососедства на принципах взаимного уважения территориальной целостности стран"."Главы государств обсудили меры по скорейшей деэскалации ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, Жапаров в ходе разговора подчеркнул, что киргизская сторона настроена решать межгосударственные вопросы путем диалога и поддерживать стабильную ситуацию на киргизско-таджикском участке государственной границы, и выразил уверенность в том, что "взаимовыгодное сотрудничество между Кыргызстаном и Таджикистаном будет и впредь поступательно и плодотворно развиваться на основе традиционной и многовековой дружбы и добрососедства между кыргызским и таджикским народами".Как добавили в аппарате президента, переговоры правительственных делегаций сторон по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы состоятся 1 мая на территории Баткенской области Киргизии.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.

https://ria.ru/20210429/aziya-1730547611.html

https://ria.ru/20210430/kirgiziya-1730704565.html

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садыр жапаров, эмомали рахмон, ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, в мире