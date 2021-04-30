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Президенты Киргизии и Таджикистана обсудили урегулирование на границе
Президенты Киргизии и Таджикистана обсудили урегулирование на границе
Президент Киргизии Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон договорились решить конфликт на границе двух государств мирным путем, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T15:50
2021-04-30T16:15
садыр жапаров
эмомали рахмон
ситуация на границе киргизии и таджикистана
таджикистан
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 30 апр - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон договорились решить конфликт на границе двух государств мирным путем, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского лидера.Как сообщается, в пятницу главы двух государств провели телефонный разговор, в ходе которого "состоялся конструктивный диалог в духе добрососедства на принципах взаимного уважения территориальной целостности стран"."Главы государств обсудили меры по скорейшей деэскалации ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, Жапаров в ходе разговора подчеркнул, что киргизская сторона настроена решать межгосударственные вопросы путем диалога и поддерживать стабильную ситуацию на киргизско-таджикском участке государственной границы, и выразил уверенность в том, что "взаимовыгодное сотрудничество между Кыргызстаном и Таджикистаном будет и впредь поступательно и плодотворно развиваться на основе традиционной и многовековой дружбы и добрососедства между кыргызским и таджикским народами".Как добавили в аппарате президента, переговоры правительственных делегаций сторон по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы состоятся 1 мая на территории Баткенской области Киргизии.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.
https://ria.ru/20210429/aziya-1730547611.html
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садыр жапаров, эмомали рахмон, ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, в мире

Президенты Киргизии и Таджикистана обсудили урегулирование на границе

15:50 30.04.2021 (обновлено: 16:15 30.04.2021)
 
© Sputnik / Кайрат ЖапаровКыргызские военнослужащие в Баткенской области
Кыргызские военнослужащие в Баткенской области - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© Sputnik / Кайрат Жапаров
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БИШКЕК, 30 апр - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон договорились решить конфликт на границе двух государств мирным путем, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского лидера.
Как сообщается, в пятницу главы двух государств провели телефонный разговор, в ходе которого "состоялся конструктивный диалог в духе добрососедства на принципах взаимного уважения территориальной целостности стран".
"Главы государств обсудили меры по скорейшей деэскалации ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы", - заявил представитель пресс-службы.
Кыргызские военнослужащие в районе границы с Таджикистаном - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
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По его словам, Жапаров в ходе разговора подчеркнул, что киргизская сторона настроена решать межгосударственные вопросы путем диалога и поддерживать стабильную ситуацию на киргизско-таджикском участке государственной границы, и выразил уверенность в том, что "взаимовыгодное сотрудничество между Кыргызстаном и Таджикистаном будет и впредь поступательно и плодотворно развиваться на основе традиционной и многовековой дружбы и добрососедства между кыргызским и таджикским народами".

"Главы государств договорились решить сложившуюся ситуацию исключительно мирным путем и провести очную встречу в г. Душанбе во второй половине мая текущего года", - подчеркнули в пресс-службе.

Как добавили в аппарате президента, переговоры правительственных делегаций сторон по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы состоятся 1 мая на территории Баткенской области Киргизии.
Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.
Кыргызские полицейские в районе границы с Таджикистаном - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
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Садыр ЖапаровЭмомали РахмонСитуация на границе Киргизии и ТаджикистанаТаджикистанКиргизияВ мире
 
 
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