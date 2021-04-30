https://ria.ru/20210430/dedlayn-1730633055.html
РКН поставил дедлайн для Twitter по удалению запрещенной информации
РКН поставил дедлайн для Twitter по удалению запрещенной информации
Роскомнадзор уведомил руководство соцсети Twitter о необходимости удалить всю запрещённую информацию в срок до 15 мая, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T10:46
2021-04-30T10:46
2021-04-30T12:30
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
twitter
технологии
общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Роскомнадзор уведомил руководство соцсети Twitter о необходимости удалить всю запрещённую информацию в срок до 15 мая, сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что администрация соцсети выразила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать оставшиеся противоправные материалы и повысить скорость реагирования на требования Роскомнадзора.Администрация соцсети Twitter сообщила о подготовке "дорожной карты" по приведению своей деятельности в России в соответствии с законодательством РФ, сообщает Роскомнадзор.В сообщении отмечается, что соцсеть должна следовать, в том числе, вступившему в силу с 1 февраля закону, который обязал соцсети самостоятельно оперативно выявлять и блокировать противоправные материалы.Социальная сеть Twitter с 10 марта, когда были приняты меры по замедлению ее трафика в России, удалила или заблокировала 60% материалов с запрещенной в РФ информацией; доступными остаются свыше 1 тысячи противоправных материалов, но соцсеть выразила готовность их удалить или заблокировать в приоритетном порядке, говорится в сообщении Роскомнадзора."Администрация соцсети выразила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать оставшиеся противоправные материалы и повысить скорость реагирования на требования Роскомнадзора", - добавляет служба.До принятия мер по ограничению трафика, продолжает ведомство, в Twitter в открытом доступе находилось свыше 3 тысяч запрещенных материалов, в отношении которых с 2017 года администрации соцсети было направлено более 28 тысяч требований об удалении.Роскомнадзор договорился с Twitter об организации прямой линии связи между подразделениями ведомства и службой модерации социальной сети, говорится в сообщении Роскомнадзора.Служба указывает, что после очередного уведомления Роскомнадзором руководства Twitter об отведенных на полное удаление запрещенной информации сроках по инициативе компании 28 апреля состоялась онлайн-встреча, в которой приняли участие вице-президент Twitter по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Шинейд МакСуинни и вице-президент по юридическим вопросам Джим Бейкер.За время принятия ограничительных мер Роскомнадзор выявил в Twitter более 900 новых запрещённых материалов. Среднее время реагирования соцсети на требования ведомства по вновь выявленным материалам составляет 81 час, что не соответствует требованию законодательства, в соответствии с которым на удаление отводится 24 часа с момента получения уведомления органа исполнительной власти.
https://ria.ru/20210302/sotsseti-1599553901.html
https://ria.ru/20210315/roskomnadzor-1601159243.html
https://ria.ru/20210405/twitter-1604236980.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, технологии, общество
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Роскомнадзор
уведомил руководство соцсети Twitter
о необходимости удалить всю запрещённую информацию в срок до 15 мая, сообщается на сайте ведомства.
"Роскомнадзор напомнил руководству Twitter о необходимости выполнения упомянутых договорённостей в срок до 15 мая", - говорится в сообщении.
Отмечается, что администрация соцсети выразила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать оставшиеся противоправные материалы и повысить скорость реагирования на требования Роскомнадзора.
Администрация соцсети Twitter сообщила о подготовке "дорожной карты" по приведению своей деятельности в России
в соответствии с законодательством РФ, сообщает Роскомнадзор.
"Администрация Twitter также сообщила о том, что подготовит дорожную карту, следуя которой приведет полностью свою деятельность в России в соответствие с российским законодательством", - говорится в сообщении ведомства.
В сообщении отмечается, что соцсеть должна следовать, в том числе, вступившему в силу с 1 февраля закону, который обязал соцсети самостоятельно оперативно выявлять и блокировать противоправные материалы.
Социальная сеть Twitter с 10 марта, когда были приняты меры по замедлению ее трафика в России, удалила или заблокировала 60% материалов с запрещенной в РФ информацией; доступными остаются свыше 1 тысячи противоправных материалов, но соцсеть выразила готовность их удалить или заблокировать в приоритетном порядке, говорится в сообщении Роскомнадзора.
"После принятия 10 марта 2021 года мер по замедлению на территории Российской Федерации трафика Twitter администрация социальной сети удалила или заблокировала 60% материалов с запрещенной в России информацией - детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом. Доступными остаются свыше 1 тысячи противоправных материалов", - сообщает ведомство.
"Администрация соцсети выразила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать оставшиеся противоправные материалы и повысить скорость реагирования на требования Роскомнадзора", - добавляет служба.
До принятия мер по ограничению трафика, продолжает ведомство, в Twitter в открытом доступе находилось свыше 3 тысяч запрещенных материалов, в отношении которых с 2017 года администрации соцсети было направлено более 28 тысяч требований об удалении.
Роскомнадзор договорился с Twitter об организации прямой линии связи между подразделениями ведомства и службой модерации социальной сети, говорится в сообщении Роскомнадзора.
Служба указывает, что после очередного уведомления Роскомнадзором руководства Twitter об отведенных на полное удаление запрещенной информации сроках по инициативе компании 28 апреля состоялась онлайн-встреча, в которой приняли участие вице-президент Twitter по публичной политике в Европе
, на Ближнем Востоке
и в Африке
Шинейд МакСуинни и вице-президент по юридическим вопросам Джим Бейкер.
"На встрече также была достигнута договоренность об организации прямой линии связи между подразделениями Роскомнадзора и службой модерации Twitter", - говорится в сообщении.
За время принятия ограничительных мер Роскомнадзор выявил в Twitter более 900 новых запрещённых материалов. Среднее время реагирования соцсети на требования ведомства по вновь выявленным материалам составляет 81 час, что не соответствует требованию законодательства, в соответствии с которым на удаление отводится 24 часа с момента получения уведомления органа исполнительной власти.