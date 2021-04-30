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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210430/cronenberg-1730646049.html
Кроненберг снимет фильм о том, как изменятся человеческие тела в будущем
Кроненберг снимет фильм о том, как изменятся человеческие тела в будущем
Спустя семь лет после драмы "Звездная карта" Дэвид Кроненберг возвращается в кино. 78-летний режиссер снимет по своему сценарию научно-фантастический триллер... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T12:31
2021-04-30T12:31
культура
кино и сериалы
новости культуры
вигго мортенсен
леа сейду
кристен стюарт
дэвид кроненберг
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Спустя семь лет после драмы "Звездная карта" Дэвид Кроненберг возвращается в кино. 78-летний режиссер снимет по своему сценарию научно-фантастический триллер "Crimes of the Future" ("Преступления будущего"), сообщает сайт Deadline. Поклонникам Кроненберга такое название уже знакомо. В 1970 году вышел одноименный фильм постановщика о пандемии, погубившей всех половозрелых женщин. Неизвестно, будет ли сюжетно связана эта картина с проектом 2021 года.События новой ленты происходят в не столь отдаленном будущем, где люди пытаются адаптироваться к искусственной среде и начинают экспериментировать над плотью. Кто-то легко идет на модификации, но есть и те, кто относится к изменениям с настороженностью. Сол Тенсер не испугался трансформировать себя: в его теле прорастает несколько новых органов, и он превращает в спектакль их удаление. Главные роли в фильме исполнят Вигго Мортенсен, Леа Сейду и Кристен Стюарт. "Преступления будущего" — не первый совместный проект Мортенсена и Кроненберга, актер также снимался в трех других лентах мастера боди-хорроров — "Оправданной жестокости", "Пороке на экспорт" и "Опасном методе".Съемки "Преступлений будущего" пройдут с августа по сентябрь 2021 года.
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кино и сериалы, новости культуры, вигго мортенсен, леа сейду, кристен стюарт, дэвид кроненберг

Кроненберг снимет фильм о том, как изменятся человеческие тела в будущем

12:31 30.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКанадский режиссер Дэвид Кроненберг
Канадский режиссер Дэвид Кроненберг - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Спустя семь лет после драмы "Звездная карта" Дэвид Кроненберг возвращается в кино. 78-летний режиссер снимет по своему сценарию научно-фантастический триллер "Crimes of the Future" ("Преступления будущего"), сообщает сайт Deadline.
Поклонникам Кроненберга такое название уже знакомо. В 1970 году вышел одноименный фильм постановщика о пандемии, погубившей всех половозрелых женщин. Неизвестно, будет ли сюжетно связана эта картина с проектом 2021 года.
События новой ленты происходят в не столь отдаленном будущем, где люди пытаются адаптироваться к искусственной среде и начинают экспериментировать над плотью. Кто-то легко идет на модификации, но есть и те, кто относится к изменениям с настороженностью. Сол Тенсер не испугался трансформировать себя: в его теле прорастает несколько новых органов, и он превращает в спектакль их удаление.
Главные роли в фильме исполнят Вигго Мортенсен, Леа Сейду и Кристен Стюарт. "Преступления будущего" — не первый совместный проект Мортенсена и Кроненберга, актер также снимался в трех других лентах мастера боди-хорроров — "Оправданной жестокости", "Пороке на экспорт" и "Опасном методе".
Съемки "Преступлений будущего" пройдут с августа по сентябрь 2021 года.
Кадр из фильма Видеодром - РИА Новости, 1920, 15.03.2013
15 марта 2013, 10:44
"Да будет новая плоть": биология и гуманизм от Дэвида КроненбергаРежиссер Дэвид Кроненберг, которому сегодня исполняется 70, уже не один десяток лет считается классиком, с начала 80-х имеет репутацию провидца и на протяжении всей карьеры остается главным исследователем человеческих трансформаций – от техногенных мутаций до внутренних метаморфоз. В редакции Weekend РИА Новости попытались разобраться, как устрашающие кадры слияния человека и машины в едва ли не главном хите канадского режиссера связаны с образом бизнесмена, представляющего собой безупречно выстроенный механизм, в его последнем фильме.
 
КультураКино и сериалыНовости культурыВигго МортенсенЛеа СейдуКристен СтюартДэвид Кроненберг
 
 
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