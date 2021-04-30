https://ria.ru/20210430/cronenberg-1730646049.html

Кроненберг снимет фильм о том, как изменятся человеческие тела в будущем

Кроненберг снимет фильм о том, как изменятся человеческие тела в будущем

Спустя семь лет после драмы "Звездная карта" Дэвид Кроненберг возвращается в кино. 78-летний режиссер снимет по своему сценарию научно-фантастический триллер... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T12:31

2021-04-30T12:31

2021-04-30T12:31

культура

кино и сериалы

новости культуры

вигго мортенсен

леа сейду

кристен стюарт

дэвид кроненберг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730645610_0:0:2177:1226_1920x0_80_0_0_4d28e7db358b20e9fb15bef3a374b9cb.jpg

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Спустя семь лет после драмы "Звездная карта" Дэвид Кроненберг возвращается в кино. 78-летний режиссер снимет по своему сценарию научно-фантастический триллер "Crimes of the Future" ("Преступления будущего"), сообщает сайт Deadline. Поклонникам Кроненберга такое название уже знакомо. В 1970 году вышел одноименный фильм постановщика о пандемии, погубившей всех половозрелых женщин. Неизвестно, будет ли сюжетно связана эта картина с проектом 2021 года.События новой ленты происходят в не столь отдаленном будущем, где люди пытаются адаптироваться к искусственной среде и начинают экспериментировать над плотью. Кто-то легко идет на модификации, но есть и те, кто относится к изменениям с настороженностью. Сол Тенсер не испугался трансформировать себя: в его теле прорастает несколько новых органов, и он превращает в спектакль их удаление. Главные роли в фильме исполнят Вигго Мортенсен, Леа Сейду и Кристен Стюарт. "Преступления будущего" — не первый совместный проект Мортенсена и Кроненберга, актер также снимался в трех других лентах мастера боди-хорроров — "Оправданной жестокости", "Пороке на экспорт" и "Опасном методе".Съемки "Преступлений будущего" пройдут с августа по сентябрь 2021 года.

https://ria.ru/20130315/808884144.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, вигго мортенсен, леа сейду, кристен стюарт, дэвид кроненберг