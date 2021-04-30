https://ria.ru/20210430/chekhiya-1730694832.html

СМИ: в Чехии выясняют детали поездки с Земаном хозяина склада во Врбетице

СМИ: в Чехии выясняют детали поездки с Земаном хозяина склада во Врбетице

Чешские следователи заинтересовались поездкой в 2014 году в Таджикистан в составе делегации, сопровождавшей президента Милоша Земана, владельца взорванного... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T14:26

2021-04-30T14:26

2021-04-30T14:26

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ПРАГА, 30 апр – РИА Новости. Чешские следователи заинтересовались поездкой в 2014 году в Таджикистан в составе делегации, сопровождавшей президента Милоша Земана, владельца взорванного склада во Врбетице, сообщает в пятницу пражское издание Seznam Zprávy со ссылкой на источник в следствии по делу о взрывах на складе.Чешский премьер Андрей Бабиш 17 апреля заявил, что в причастности к событиям во Врбетице власти Чехии подозревают спецслужбы России. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал шизофренией происходящее в Чехии вокруг расследования взрывов во Врбетице. Тем не менее, из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства РФ, дав срок до конца мая."Как попал в состав сопровождавшей президента делегации предпринимателей владелец фирмы Imex Group Петр Бернатик-старший и с кем он встречался в Таджикистане, куда делегация отлетела вскоре после первого взрыва во Врбетице, в том числе, эти вопросы разбирает следствие. В отношение Бернатика-старшего и его сына у следствия существует подозрение, что это они помогли агентам ГРУ проникнуть на территорию складов во Врбетице", - утверждает Seznam Zprávy, которое нередко критикует президента Земана.По данным издания, во время поездки Бернатик-старший встречался с генералом таджикских пограничных войск Радшабали Рахмоналином, с которым был хорошо знаком, поскольку его фирма Imex Grouр неоднократно обращалась за разрешением для поставки в Таджикистан оружия.По данным источника в следствии, на которое ссылается СМИ, за неделю до первого взрыва именно от этого генерала Бернатик получил электронное письмо с просьбой допустить на складскую территорию двух "инспекторов по вооружению". Спустя несколько дней пришло другое письмо, с данными этих двух инспекторов, утверждает издание."Один из них позднее был идентифицирован как Анатолий Чепига, который во время поездки в Чехию использовал таджикский паспорт на имя Руслана Табарова и который ныне считается одним из организаторов взрывов на складах Чехии", - говорится в сообщении Seznam Zprávy.По данным источника, на который ссылается издание, вскоре после первых писем Бернатик получил еще одно, автором которого был россиянин с чешским гражданством, ныне проживающий в Греции, тоже знакомый с таджикским генералом и тоже подозреваемый следствием в участии в организации взрывов во Врбетице. В его письме уточнялись дни, в которые "инспектора по вооружению" посетят склады, пишет СМИ."В настоящее время следствие по делу во Врбетице работает с версией о том, что российские агенты использовали поездку президента (в Таджикистан) для того, чтобы (генерал) Рахмонали и Петр Бернатик-старший могли договориться. Фактом является то, что спустя 6 дней после возвращения самолета с делегацией в Прагу во Врбетице произошел второй взрыв", - утверждает издание.То, что участие Бернатика в сопровождавшей президента делегации и его встреча с Рахмонали является предметом полицейского расследования, изданию подтвердил юрист фирмы Imex Group Радек Ондруш, а также источник в полиции."Да, мы занимаемся этим, та поездка удивительна. Главное в том, что там (эти люди) собственно сказали и зачем вообще встречались", - заявил источник, слова которого приводит издание.Как пишет Seznam Zprávy, Бернатик-старший и юрист фирмы Ондруш в настоящий момент отказались говорить о встречах в Таджикистане. По сообщению издания, юрист отказался отвечать на вопрос о том, принимал ли участие во встрече Бернатика-старшего и генерала Рахмонали и президент Земан или кто-либо из его администрации."Это именно то, о чем мы не имеем права высказываться. Если прокурор нам разрешит, не будет проблем (рассказать)", - заявил изданию юрист Ондруш.Как пишет СМИ, участие Бернатика в делегации расследовалось еще 6 лет назад, тогда глава президентской канцелярии Вратислав Мынарж сообщил журналистам, что это было сделано по предложению Союза торговли и промышленности. На вопросы издания Seznam Zprávy об участии Бернатика в той поездке Мынарж сообщил, что члены сопровождающих президента в поездках делегаций предпринимателей всегда имеют собственную программу, за исключением форумов с участием бизнесменов из делегации и от принимающей стороны, на которых Земан обычно выступает с приветственной речью.Земан, 25 апреля выступивший в связи с инцидентом во Врбетице и призвавший дождаться итогов расследования, прежде чем делать выводы, подвергся резкой критике многих чешских политиков.

https://ria.ru/20210423/chehiya-1729520962.html

https://ria.ru/20210430/chekhiya-1730621695.html

https://ria.ru/20210429/chekhiya-1730454949.html

https://ria.ru/20210429/chekhiya-1730435568.html

https://ria.ru/20210426/chekhiya-1730062192.html

чехия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей бабиш, милош земан, главное разведывательное управление рф, мид чехии, чехия, в мире