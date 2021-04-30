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https://ria.ru/20210430/benzin-1730748191.html
ФАС выдала предупреждение дочерней компании "Лукойла" из-за цен на бензин
ФАС выдала предупреждение дочерней компании "Лукойла" из-за цен на бензин
Калмыцкое УФАС России выдало предупреждение "Лукойл-Югнефтепродукту" о необходимости прекратить необоснованное повышение розничных цен на бензин на отдельных... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T17:48
2021-04-30T17:56
россия
лукойл
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
элиста
пермский край
экономика
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Калмыцкое УФАС России выдало предупреждение "Лукойл-Югнефтепродукту" о необходимости прекратить необоснованное повышение розничных цен на бензин на отдельных АЗС в Элисте, где проводилась специальная акция, сообщила служба."Калмыцкое УФАС России выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства в деятельности ООО "Лукойл-Югнефтепродукт", занимающей доминирующее положение в регионе на рынке реализации моторного топлива. В январе-апреле 2021 года организация устанавливала различные цены на бензин на АЗС Элисты", - говорится в сообщении.Компания запустила на отдельных АЗС акцию, чтобы повысить лояльность клиентов и равномерно распределить их поток в течение суток. В частности, "Лукойл-Югнефтепродукт" на отдельных АЗС повысил днем цену на 40-60 копеек за литр бензина от общего уровня, а ночью снизил - на 10 копеек."УФАС пришло к выводу, что проведение подобной акции не может быть признано экономическим или технологическим обоснованием для повышения цены на бензин на отдельных АЗС. В связи с этим Калмыцкое УФАС России выдало "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукту" предупреждение о необходимости прекратить необоснованное повышение розничных цен на бензин на АЗС компании, где проводилась акция", - добавляется в сообщении.Предупреждение должно быть исполнено в срок до 11 мая 2021 года, в противном случае УФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.ФАС в конце марта уже выдавала аналогичное предупреждение другой дочке "Лукойла" в Пермском крае. Параллельно с этим служба поручила своим территориальным управлениям усилить мониторинг розничных цен на нефтепродукты. Рост розничных цен на топливо в России последовал за ростом биржевых котировок, который начался в конце 2020 года.
https://ria.ru/20210426/benzin-1729915240.html
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россия, лукойл, федеральная антимонопольная служба (фас россии), элиста, пермский край, экономика

ФАС выдала предупреждение дочерней компании "Лукойла" из-за цен на бензин

17:48 30.04.2021 (обновлено: 17:56 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из АЗС в Москве
Мужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из АЗС в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Калмыцкое УФАС России выдало предупреждение "Лукойл-Югнефтепродукту" о необходимости прекратить необоснованное повышение розничных цен на бензин на отдельных АЗС в Элисте, где проводилась специальная акция, сообщила служба.
"Калмыцкое УФАС России выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства в деятельности ООО "Лукойл-Югнефтепродукт", занимающей доминирующее положение в регионе на рынке реализации моторного топлива. В январе-апреле 2021 года организация устанавливала различные цены на бензин на АЗС Элисты", - говорится в сообщении.
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Компания запустила на отдельных АЗС акцию, чтобы повысить лояльность клиентов и равномерно распределить их поток в течение суток. В частности, "Лукойл-Югнефтепродукт" на отдельных АЗС повысил днем цену на 40-60 копеек за литр бензина от общего уровня, а ночью снизил - на 10 копеек.
"УФАС пришло к выводу, что проведение подобной акции не может быть признано экономическим или технологическим обоснованием для повышения цены на бензин на отдельных АЗС. В связи с этим Калмыцкое УФАС России выдало "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукту" предупреждение о необходимости прекратить необоснованное повышение розничных цен на бензин на АЗС компании, где проводилась акция", - добавляется в сообщении.
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Предупреждение должно быть исполнено в срок до 11 мая 2021 года, в противном случае УФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.
ФАС в конце марта уже выдавала аналогичное предупреждение другой дочке "Лукойла" в Пермском крае. Параллельно с этим служба поручила своим территориальным управлениям усилить мониторинг розничных цен на нефтепродукты. Рост розничных цен на топливо в России последовал за ростом биржевых котировок, который начался в конце 2020 года.
 
РоссияЛУКОЙЛФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ЭлистаПермский крайЭкономика
 
 
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