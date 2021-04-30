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"Ожидали лучшего". В Кремле оценили первые сто дней Байдена на посту

"Ожидали лучшего". В Кремле оценили первые сто дней Байдена на посту

Продление ДСНВ при новой американской администрации стало позитивным шагом в российско-американских отношениях, но он мал по сравнению с возом негатива, заявил... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T13:16

2021-04-30T13:16

2021-04-30T13:16

россия

дмитрий песков

сша

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Продление ДСНВ при новой американской администрации стало позитивным шагом в российско-американских отношениях, но он мал по сравнению с возом негатива, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы, конечно, ожидали лучшего. Нельзя забывать об очень важном достижении де-факто продления ДСНВ, в начале президентского срока господина Байдена такое решение было принято. Это то, что скорее относится к позитивному багажу, но, конечно, этот позитивный багаж мал по сравнению с тем возом негатива, который мы саккумулировали за эти 100 дней, этот воз, к сожалению, преобладает", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают 100 дней Байдена на посту президента США с точки зрения российско-американских отношений.

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Сто дней у власти: что сделал Джо Байден на посту президента США Байден занимает Овальный кабинет в Белом доме с 20 января 2021 года. Выполнять предвыборные обещания новый американский президент начал сразу: отменил главные указы своего предшественника Дональда Трампа, заставил американцев носить маски и испортил отношения с Россией. Что сделал и чем запомнились первые сто дней пребывания Джо Байдена на посту президента США — в видеоинфографике Ria.ru. 2021-04-30T13:16 true PT1M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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