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"Ожидали лучшего". В Кремле оценили первые сто дней Байдена на посту
"Ожидали лучшего". В Кремле оценили первые сто дней Байдена на посту
Продление ДСНВ при новой американской администрации стало позитивным шагом в российско-американских отношениях, но он мал по сравнению с возом негатива, заявил... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T13:16
2021-04-30T13:16
2021-04-30T13:16
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дмитрий песков
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Продление ДСНВ при новой американской администрации стало позитивным шагом в российско-американских отношениях, но он мал по сравнению с возом негатива, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы, конечно, ожидали лучшего. Нельзя забывать об очень важном достижении де-факто продления ДСНВ, в начале президентского срока господина Байдена такое решение было принято. Это то, что скорее относится к позитивному багажу, но, конечно, этот позитивный багаж мал по сравнению с тем возом негатива, который мы саккумулировали за эти 100 дней, этот воз, к сожалению, преобладает", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают 100 дней Байдена на посту президента США с точки зрения российско-американских отношений.
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Сто дней у власти: что сделал Джо Байден на посту президента США
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