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"Ожидали лучшего". В Кремле оценили первые сто дней Байдена на посту
"Ожидали лучшего". В Кремле оценили первые сто дней Байдена на посту
Продление ДСНВ при новой американской администрации стало позитивным шагом в российско-американских отношениях, но он мал по сравнению с возом негатива, заявил... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T13:16
2021-04-30T13:16
россия
дмитрий песков
сша
в мире
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Продление ДСНВ при новой американской администрации стало позитивным шагом в российско-американских отношениях, но он мал по сравнению с возом негатива, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы, конечно, ожидали лучшего. Нельзя забывать об очень важном достижении де-факто продления ДСНВ, в начале президентского срока господина Байдена такое решение было принято. Это то, что скорее относится к позитивному багажу, но, конечно, этот позитивный багаж мал по сравнению с тем возом негатива, который мы саккумулировали за эти 100 дней, этот воз, к сожалению, преобладает", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают 100 дней Байдена на посту президента США с точки зрения российско-американских отношений.
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Сто дней у власти: что сделал Джо Байден на посту президента США
Байден занимает Овальный кабинет в Белом доме с 20 января 2021 года. Выполнять предвыборные обещания новый американский президент начал сразу: отменил главные указы своего предшественника Дональда Трампа, заставил американцев носить маски и испортил отношения с Россией. Что сделал и чем запомнились первые сто дней пребывания Джо Байдена на посту президента США — в видеоинфографике Ria.ru.
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видео, россия, дмитрий песков, сша, в мире
"Ожидали лучшего". В Кремле оценили первые сто дней Байдена на посту
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Продление ДСНВ при новой американской администрации стало позитивным шагом в российско-американских отношениях, но он мал по сравнению с возом негатива, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
2021-04-30T13:16
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"Ожидали лучшего". В Кремле оценили первые сто дней Байдена на посту

13:16 30.04.2021
 
© REUTERS / POOLПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© REUTERS / POOL
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Продление ДСНВ при новой американской администрации стало позитивным шагом в российско-американских отношениях, но он мал по сравнению с возом негатива, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы, конечно, ожидали лучшего. Нельзя забывать об очень важном достижении де-факто продления ДСНВ, в начале президентского срока господина Байдена такое решение было принято. Это то, что скорее относится к позитивному багажу, но, конечно, этот позитивный багаж мал по сравнению с тем возом негатива, который мы саккумулировали за эти 100 дней, этот воз, к сожалению, преобладает", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают 100 дней Байдена на посту президента США с точки зрения российско-американских отношений.
 
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