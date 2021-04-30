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Байден заявил, что не считает США расистской страной
Байден заявил, что не считает США расистской страной
Американский президент Джо Байден заявил, что не считает США расистской страной, прокомментировав таким образом слова сенатора-республиканца Тима Скотта. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T12:36
2021-04-30T12:36
джордж флойд
джо байден
миннеаполис
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Американский президент Джо Байден заявил, что не считает США расистской страной, прокомментировав таким образом слова сенатора-республиканца Тима Скотта.Ранее Байден в своем первом обращении к обеим палатам конгресса заявил о необходимости искоренения системного расизма в США. Республиканцы по традиции выступили с ответом Байдену с возражениями на его политику. На этот раз ответную речь огласил сенатор Тим Скотт, единственный темнокожий сенатор-республиканец, который, в частности, подчеркнул, что "Америка не является расистской страной"."Я не считаю американский народ расистским", - сказал Байден в интервью телеканалу NBC, фрагмент которого приводится на сайте телеканала."Я не думаю, что Америка - расистская (страна), но я думаю, что воздействие законов Джима Кроу (действовавшие с конца XIX века до 1964 года законы, названные по имени вымышленного комического персонажа, который олицетворял неграмотного афроамериканца - ред.), а до этого рабства, имело свою цену, и нам приходится иметь с этим дело", - сказал Байден.С конца мая 2020 года во многих крупных городах США, а затем и по ряду других стран прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма. Поводом для выступлений послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался при задержании полицейскими в Миннеаполисе. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве. После смерти Флойда активизировалось движение Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения.
https://ria.ru/20200902/pamyatniki-1576606319.html
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джордж флойд, джо байден, миннеаполис, сша, в мире

Байден заявил, что не считает США расистской страной

12:36 30.04.2021
 
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© REUTERS / Tom Brenner
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Американский президент Джо Байден заявил, что не считает США расистской страной, прокомментировав таким образом слова сенатора-республиканца Тима Скотта.
Ранее Байден в своем первом обращении к обеим палатам конгресса заявил о необходимости искоренения системного расизма в США. Республиканцы по традиции выступили с ответом Байдену с возражениями на его политику. На этот раз ответную речь огласил сенатор Тим Скотт, единственный темнокожий сенатор-республиканец, который, в частности, подчеркнул, что "Америка не является расистской страной".
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"Я не считаю американский народ расистским", - сказал Байден в интервью телеканалу NBC, фрагмент которого приводится на сайте телеканала.
"Я не думаю, что Америка - расистская (страна), но я думаю, что воздействие законов Джима Кроу (действовавшие с конца XIX века до 1964 года законы, названные по имени вымышленного комического персонажа, который олицетворял неграмотного афроамериканца - ред.), а до этого рабства, имело свою цену, и нам приходится иметь с этим дело", - сказал Байден.
С конца мая 2020 года во многих крупных городах США, а затем и по ряду других стран прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма. Поводом для выступлений послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался при задержании полицейскими в Миннеаполисе. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве. После смерти Флойда активизировалось движение Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения.
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Джордж ФлойдДжо БайденМиннеаполисСШАВ мире
 
 
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