Байден заявил, что не считает США расистской страной
ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Американский президент Джо Байден заявил, что не считает США расистской страной, прокомментировав таким образом слова сенатора-республиканца Тима Скотта.
Ранее Байден в своем первом обращении к обеим палатам конгресса заявил о необходимости искоренения системного расизма в США. Республиканцы по традиции выступили с ответом Байдену с возражениями на его политику. На этот раз ответную речь огласил сенатор Тим Скотт, единственный темнокожий сенатор-республиканец, который, в частности, подчеркнул, что "Америка не является расистской страной".
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"Я не считаю американский народ расистским", - сказал Байден в интервью телеканалу NBC, фрагмент которого приводится на сайте телеканала.
"Я не думаю, что Америка - расистская (страна), но я думаю, что воздействие законов Джима Кроу (действовавшие с конца XIX века до 1964 года законы, названные по имени вымышленного комического персонажа, который олицетворял неграмотного афроамериканца - ред.), а до этого рабства, имело свою цену, и нам приходится иметь с этим дело", - сказал Байден.
С конца мая 2020 года во многих крупных городах США, а затем и по ряду других стран прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма. Поводом для выступлений послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался при задержании полицейскими в Миннеаполисе. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве. После смерти Флойда активизировалось движение Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения.