https://ria.ru/20210430/bayden-1730661067.html

Байден заявил, что не считает США расистской страной

Байден заявил, что не считает США расистской страной

Американский президент Джо Байден заявил, что не считает США расистской страной, прокомментировав таким образом слова сенатора-республиканца Тима Скотта. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T12:36

2021-04-30T12:36

2021-04-30T12:36

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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Американский президент Джо Байден заявил, что не считает США расистской страной, прокомментировав таким образом слова сенатора-республиканца Тима Скотта.Ранее Байден в своем первом обращении к обеим палатам конгресса заявил о необходимости искоренения системного расизма в США. Республиканцы по традиции выступили с ответом Байдену с возражениями на его политику. На этот раз ответную речь огласил сенатор Тим Скотт, единственный темнокожий сенатор-республиканец, который, в частности, подчеркнул, что "Америка не является расистской страной"."Я не считаю американский народ расистским", - сказал Байден в интервью телеканалу NBC, фрагмент которого приводится на сайте телеканала."Я не думаю, что Америка - расистская (страна), но я думаю, что воздействие законов Джима Кроу (действовавшие с конца XIX века до 1964 года законы, названные по имени вымышленного комического персонажа, который олицетворял неграмотного афроамериканца - ред.), а до этого рабства, имело свою цену, и нам приходится иметь с этим дело", - сказал Байден.С конца мая 2020 года во многих крупных городах США, а затем и по ряду других стран прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма. Поводом для выступлений послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался при задержании полицейскими в Миннеаполисе. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве. После смерти Флойда активизировалось движение Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения.

https://ria.ru/20200902/pamyatniki-1576606319.html

https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577824911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж флойд, джо байден, миннеаполис, сша, в мире