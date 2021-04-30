https://ria.ru/20210430/bayden-1730620073.html

Сто дней Байдена: безлимитные траты и кризисы на внутренних фронтах

Сто дней Байдена: безлимитные траты и кризисы на внутренних фронтах

Президент США Джо Байден отмечает 100 дней на этом посту в пятницу. При Байдене экономика быстро восстанавливалась после шока коронавируса и на "дрожжах"... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T09:29

2021-04-30T09:29

2021-04-30T09:29

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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Джо Байден отмечает 100 дней на этом посту в пятницу. При Байдене экономика быстро восстанавливалась после шока коронавируса и на "дрожжах" практически безлимитных затрат бюджета, однако внутренние кризисы упрямо не поддавались решению, начиная с вечной проблемы иммиграции, которая лишь обострилась. Несмотря на успехи вакцинации, эпидемия коронавируса пока также не закончена.Байден тратит средства как с безлимитной кредитки, пользуясь большинством демократов в обеих палатах конгресса. Уже потраченные средства и обязательства на будущее превышают астрономическую цифру в 6 триллионов долларов в дополнение к еще нескольким триллионам, потраченным на стабилизацию экономики при Дональде Трампе. Байден за три месяца обязался потратить около 30% американского ВВП, и новые траты не за горами. Единомышленники Байдена - глава минфина Джанет Йеллен и ее сменщик на посту главы ФРС Джером Пауэлл - уверяют, что риски инфляции пока что контролируются, однако рынки реагируют нервно, периодически сваливаясь в волатильность.Байден уже провел через конгресс пакет поддержки экономики на 1,9 триллиона долларов, включающий чеки на 1400 долларов большинству американских налогоплательщиков. Он предложил также инфраструктурный пакет, чтобы конкурировать с Китаем и внедрять чистую энергетику, на 2,3 триллиона долларов. Еще примерно 2 триллиона планируется потратить на создание миллионов рабочих мест в США, причем для рабочего класса, без необходимости заканчивать колледж и без возможности аутсорсинга в тот же Китай. Заплатить за все это предлагается повышением налогов, прежде всего на богатых и корпорации.Экономика при этом как бы не чувствует колоссальных трат: в I квартале рост составил 6,4% ВВП в годовом выражении, создано 1,3 миллиона рабочих мест. Байден в обращении к конгрессу приписал эту заслугу целиком себе, но на деле такого резкого роста не было бы без катастрофического падения в 2020 году, которое удалось прекратить лишь массовыми денежными вливаниями. При этом глава американского центробанка Джером Пауэлл постепенно ослабляет инфляционные ожидания: на этой неделе он уже допустил, что инфляция "временно" превысит 2% в этом году, и предположил, что ФРС ничего не станет делать, если сочтет это эпизодическим явлением, учитывая прежние периоды инфляции ниже целевого уровня.Больше всего головной боли Байдену доставила миграция. Число нелегальных иммигрантов, которые пытаются пересечь границу США, возросло до уровня, невиданного при Трампе. Через границу идут тысячи детей без присмотра взрослых, они попадают в лагеря со спартанскими, если не сказать жестокими, условиями, и уже Байдену, а не Трампу, приходится оправдываться за обращение с детьми в клетках - или за прозрачными загородками, что не особо меняет дело в пользу Байдена. Администрация развила колоссальную активность на этом направлении, издав больше 90 исполнительных указов и норм регулирования, правда, больше 50 из них - это отмена предыдущих распоряжений Трампа. Байден также представил план, который позволит решить проблему 11 миллионов незаконных мигрантов, предоставив им отдаленные, но относительно реальные перспективы гражданства. Точно так же предлагается решить проблему "мечтателей", попавших в США нелегально в детском возрасте. При этом Байден так и не смог пока расширить число беженцев, которых будет принимать Америка, за что подвергся уничтожающей критике на левом политическом фланге. Несмотря на жесткий контроль над коммуникациями нынешней администрации, Байден был вынужден признать, что на границе происходит кризис. На "расстрельную" должность координатора в этом вопросе он назначил вице-президента Камалу Харрис, которая, правда, до сих пор так и не побывала на границе.Эпидемия коронавируса при Байдене пошла на спад - с пика в начале апреля заболеваемость снизилась примерно вчетверо. Однако все равно каждый день отмечается почти 60 тысяч случаев - это на уровне "второй волны" лета прошлого года.Программа вакцинации при Байдене добилась оглушительного успеха. Изначально планировалось за 100 дней обеспечить 100 миллионов уколов (две вакцины из трех, одобренных в США, требуют двух инъекций). Однако два из трех производителей - Pfizer и Moderna - сумели масштабировать производство, а федеральные власти смогли наладить логистику поставок местным властям. В результате хотя бы одной инъекцией привито уже около половины взрослого населения страны. Если в начале срока Байдена записаться на вакцину было крайне сложно, то теперь она доступна всем и во многих случаях без очереди и даже без записи. Однако, как показывает опыт стран, где вакцинация шла быстрее, чем в США, в какой-то момент прививки выходят на "плато" - значительная часть населения не считает нужным прививаться. Это ставит под угрозу планы максимального "открытия" экономики к лету. По опросам, около четверти американцев не готовы прививаться по самым разным причинам - от недоверия к вакцине как таковой до убеждения, что переболевшим (а таковых десятки миллионов) вакцина не нужна.При этом усредненный рейтинг Байдена колеблется на уровне 53-54% одобрения. Это довольно много по меркам Америки, где общество сильно разделено, а значит, республиканцы не поддерживают Байдена практически из принципа, невзирая на то, что он делает. При этом рейтинг Байдена на 10-12 процентных пунктов выше, чем был у Трампа в начале его срока, что дает серьезный задел доверия если не в абсолютных, то в относительных цифрах."У Байдена были очень успешные 100 дней, как в политике, так и в поддержке этой политике. Хотя двухпартийный подход в США сейчас не очень вероятен, его предложения в политике, включая повышение налогов для богатых, чтобы оплатить (бюджетные) программы, очень сильно поддерживают демократы и независимые, то есть явное большинство американцев", - сказал РИА Новости Дэвид Редлоск, глава факультета политологии и международных отношений Университета Делавэра.По его словам, Байдену удалось мобилизовать достаточную поддержку общественного мнения, чтобы задействовать демократическое большинство конгресса для проведения своей повестки дня."Это дает ему базу поддержки, которая удерживает вместе демократов в конгрессе, несмотря на их разногласия в деталях. Так что есть хороший шанс на то, что многое из того, чего он добивается, может быть реализовано", - отмечает политолог.

https://ria.ru/20210430/bayden-1730612441.html

https://ria.ru/20210421/vaktsina-1729371897.html

https://ria.ru/20210327/konferentsiya-1603031672.html

https://ria.ru/20210319/doklad-1601839243.html

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Сто дней у власти: что сделал Джо Байден на посту президента США Байден занимает Овальный кабинет в Белом доме с 20 января 2021 года. Выполнять предвыборные обещания новый американский президент начал сразу: отменил главные указы своего предшественника Дональда Трампа, заставил американцев носить маски и испортил отношения с Россией. Что сделал и чем запомнились первые сто дней пребывания Джо Байдена на посту президента США — в видеоинфографике Ria.ru. 2021-04-30T09:29 true PT1M53S

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джо байден, сша, в мире