https://ria.ru/20210430/basaev-1730657035.html

СК установил еще одного предполагаемого члена банды Басаева и Хаттаба

СК установил еще одного предполагаемого члена банды Басаева и Хаттаба

Следственный комитет России установил еще одного предполагаемого члена банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, напавшей на Дагестан в 1999 году, подозреваемый... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T12:21

2021-04-30T12:21

2021-04-30T14:16

россия

шамиль басаев

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

краснодарский край

ботлихский район

происшествия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Следственный комитет России установил еще одного предполагаемого члена банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, напавшей на Дагестан в 1999 году, подозреваемый задержан, сообщается на сайте СК РФ."В ходе расследования получены доказательства причастности жителя Краснодарского края Пономаренко Александра к совершению указанных преступлений... При содействии сотрудников ФСБ и МВД России Пономаренко задержан", - говорится в сообщении.По данным следствия, в середине июля 1999 года Пономаренко добровольно вступил в состав банды Басаева и Хаттаба. С 7 по 24 августа 1999 года не менее тысячи боевиков, вооруженных автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, приняли участие в мятеже, посягнув на жизнь военнослужащих РФ, обеспечивающих безопасность на территории Ботлихского района Дагестана. В результате массированного обстрела были убиты 33 человека, ранены еще 34.В настоящее время правоохранители устанавливают роль Пономаренко и его преступления.

https://ria.ru/20210317/fsb-1601619984.html

россия

краснодарский край

ботлихский район

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россия, шамиль басаев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), краснодарский край, ботлихский район, происшествия