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СК установил еще одного предполагаемого члена банды Басаева и Хаттаба
СК установил еще одного предполагаемого члена банды Басаева и Хаттаба
Следственный комитет России установил еще одного предполагаемого члена банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, напавшей на Дагестан в 1999 году, подозреваемый... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T12:21
2021-04-30T14:16
россия
шамиль басаев
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
краснодарский край
ботлихский район
происшествия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Следственный комитет России установил еще одного предполагаемого члена банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, напавшей на Дагестан в 1999 году, подозреваемый задержан, сообщается на сайте СК РФ."В ходе расследования получены доказательства причастности жителя Краснодарского края Пономаренко Александра к совершению указанных преступлений... При содействии сотрудников ФСБ и МВД России Пономаренко задержан", - говорится в сообщении.По данным следствия, в середине июля 1999 года Пономаренко добровольно вступил в состав банды Басаева и Хаттаба. С 7 по 24 августа 1999 года не менее тысячи боевиков, вооруженных автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, приняли участие в мятеже, посягнув на жизнь военнослужащих РФ, обеспечивающих безопасность на территории Ботлихского района Дагестана. В результате массированного обстрела были убиты 33 человека, ранены еще 34.В настоящее время правоохранители устанавливают роль Пономаренко и его преступления.
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россия
краснодарский край
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россия, шамиль басаев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), краснодарский край, ботлихский район, происшествия

СК установил еще одного предполагаемого члена банды Басаева и Хаттаба

12:21 30.04.2021 (обновлено: 14:16 30.04.2021)
 
© AP Photo / FileЧеченский полевой командир Шамиль Басаев в Ботлихском районе. 11 августа 1999
Чеченский полевой командир Шамиль Басаев в Ботлихском районе. 11 августа 1999 - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© AP Photo / File
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Следственный комитет России установил еще одного предполагаемого члена банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, напавшей на Дагестан в 1999 году, подозреваемый задержан, сообщается на сайте СК РФ.
"В ходе расследования получены доказательства причастности жителя Краснодарского края Пономаренко Александра к совершению указанных преступлений... При содействии сотрудников ФСБ и МВД России Пономаренко задержан", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, в середине июля 1999 года Пономаренко добровольно вступил в состав банды Басаева и Хаттаба. С 7 по 24 августа 1999 года не менее тысячи боевиков, вооруженных автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, приняли участие в мятеже, посягнув на жизнь военнослужащих РФ, обеспечивающих безопасность на территории Ботлихского района Дагестана. В результате массированного обстрела были убиты 33 человека, ранены еще 34.
В настоящее время правоохранители устанавливают роль Пономаренко и его преступления.
 
РоссияШамиль БасаевСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Краснодарский крайБотлихский районПроисшествия
 
 
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