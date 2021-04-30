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В Хабаровском крае три человека погибли в ДТП с автобусом
В Хабаровском крае три человека погибли в ДТП с автобусом
Автобус, в котором находилось 32 пассажира и два водителя, опрокинулся в Хабаровском крае, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС региона. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T21:07
2021-04-30T22:24
советская гавань
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хабаровский край
происшествия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Автобус, в котором находилось 32 пассажира и два водителя, опрокинулся в Хабаровском крае, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС региона.По данным ведомства, в 02.19 первого мая (19.19 мск 30 апреля) поступило сообщение о ДТП на автодороге Лидога-Ванино."В 140 километрах от населенного пункта Лидога в Нанайском муниципальном районе совершил опрокидывание пассажирский автобус. В момент происшествия в автобусе находилось 32 пассажира и 2 водителя. По предварительным данным, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что на место ДТП были направлены сотрудники ГИБДД, кареты скорой помощи и пожарный расчет местного пожарно-спасательного гарнизона."Со слов очевидцев, около 15 человек на попутном транспорте прибыли в ближайшее кафе. Для транспортировки людей из города Советская Гавань выехал автобус", - добавляется в сообщении."Съезд в кювет с опрокидыванием рейсового автобуса "Хабаровск – Советская Гавань" (находились 33 человека) Пострадали семь человек, в том числе трое погибли (в т.ч. 1 ребенок)", - сообщили в экстренных службах региона.
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советская гавань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровский край, происшествия

В Хабаровском крае три человека погибли в ДТП с автобусом

21:07 30.04.2021 (обновлено: 22:24 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Автобус, в котором находилось 32 пассажира и два водителя, опрокинулся в Хабаровском крае, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС региона.
По данным ведомства, в 02.19 первого мая (19.19 мск 30 апреля) поступило сообщение о ДТП на автодороге Лидога-Ванино.
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"В 140 километрах от населенного пункта Лидога в Нанайском муниципальном районе совершил опрокидывание пассажирский автобус. В момент происшествия в автобусе находилось 32 пассажира и 2 водителя. По предварительным данным, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что на место ДТП были направлены сотрудники ГИБДД, кареты скорой помощи и пожарный расчет местного пожарно-спасательного гарнизона.
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"Со слов очевидцев, около 15 человек на попутном транспорте прибыли в ближайшее кафе. Для транспортировки людей из города Советская Гавань выехал автобус", - добавляется в сообщении.
"Съезд в кювет с опрокидыванием рейсового автобуса "Хабаровск – Советская Гавань" (находились 33 человека) Пострадали семь человек, в том числе трое погибли (в т.ч. 1 ребенок)", - сообщили в экстренных службах региона.
 
Советская ГаваньРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Хабаровский крайПроисшествия
 
 
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