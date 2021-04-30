https://ria.ru/20210430/avtobus-1730778478.html

В Хабаровском крае три человека погибли в ДТП с автобусом

В Хабаровском крае три человека погибли в ДТП с автобусом

Автобус, в котором находилось 32 пассажира и два водителя, опрокинулся в Хабаровском крае, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС региона. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T21:07

2021-04-30T21:07

2021-04-30T22:24

советская гавань

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хабаровский край

происшествия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Автобус, в котором находилось 32 пассажира и два водителя, опрокинулся в Хабаровском крае, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС региона.По данным ведомства, в 02.19 первого мая (19.19 мск 30 апреля) поступило сообщение о ДТП на автодороге Лидога-Ванино."В 140 километрах от населенного пункта Лидога в Нанайском муниципальном районе совершил опрокидывание пассажирский автобус. В момент происшествия в автобусе находилось 32 пассажира и 2 водителя. По предварительным данным, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что на место ДТП были направлены сотрудники ГИБДД, кареты скорой помощи и пожарный расчет местного пожарно-спасательного гарнизона."Со слов очевидцев, около 15 человек на попутном транспорте прибыли в ближайшее кафе. Для транспортировки людей из города Советская Гавань выехал автобус", - добавляется в сообщении."Съезд в кювет с опрокидыванием рейсового автобуса "Хабаровск – Советская Гавань" (находились 33 человека) Пострадали семь человек, в том числе трое погибли (в т.ч. 1 ребенок)", - сообщили в экстренных службах региона.

https://ria.ru/20210422/avariya-1729413455.html

https://ria.ru/20210407/dtp-1727114815.html

советская гавань

россия

хабаровский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

советская гавань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровский край, происшествия