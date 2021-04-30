Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210430/avokado-1730728779.html
Ученые обнаружили антираковое свойство авокадо
Ученые обнаружили антираковое свойство авокадо
Ученые обнаружили в плодах авокадо вещество, которое подавляет фермент, способствующий росту раковых клеток при лейкозе. Авторы надеются, что их открытие... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T16:40
2021-04-30T16:40
наука
биология
рак
здоровье
канада
сша
питание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730713994_0:47:720:453_1920x0_80_0_0_440c7ed9273708abfedb7d6009faf9c2.jpg
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Ученые обнаружили в плодах авокадо вещество, которое подавляет фермент, способствующий росту раковых клеток при лейкозе. Авторы надеются, что их открытие позволит разработать препарат для борьбы с раком крови. Результаты исследования опубликованы в журнале Blood.Острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) — наиболее разрушительная форма лейкемии. В большинстве случаев заболевание возникает у людей старше 65 лет, и менее десяти процентов пациентов выживают через пять лет после постановки диагноза.Обычно таким пациентам оказывают лишь паллиативную помощь, реже проводят химиотерапию. Но используемые при этом лекарственные препараты токсичны и сами могут привести к смерти пациентов. Поэтому ученые пытаются найти менее опасные вещества или соединения, которые можно было бы использовать для борьбы с лейкозом.Ученые из США и Канады под руководством Пола Спаньоло (Paul Spagnuolo) из Гуэлфского университета в Онтарио провели скрининг потенциально эффективных против лейкемии нутрицевтиков — природных продуктов и пищевых добавок.По словам исследователей, лейкозные клетки содержат большое количество фермента VLCAD, участвующего в их метаболизме, поэтому они искали вещество, способное подавлять этот фермент."Раковая клетка полагается на этот фермент, чтобы выжить, — приводятся в пресс-релизе Гуэлфского университета слова доктора Спаньоло, профессора кафедры пищевых наук. — Это первый раз, когда VLCAD был нами идентифицирован как мишень при борьбе с раком".Лучшим по своим свойствам оказалось вещество авокатин B — молекула из класса жиров, обнаруженная только в авокадо. Ранее ученые из лаборатории доктора Спаньоло предлагали использовать авокатин B в профилактике диабета и борьбе с ожирением. Теперь они доказали, что это соединение нацелено на критически важный для роста раковых клеток фермент."Фермент VLCAD может стать хорошим маркером для выявления пациентов, подходящих для этого типа терапии. Он также может быть маркером для измерения активности препарата, — говорит Спаньоло. — Это создает основу для возможного использования этой молекулы в клинических испытаниях на людях".Ранее авокатин В уже проходил клинические испытания в качестве добавки для лечения диабета. "Мы завершили исследование на людях, применяя его в качестве пероральной добавки, и показали, что даже значительные количества его довольно хорошо переносятся", — отмечает ученый.Авторы надеются, что в ближайшее время им удастся провести испытания с использованием авокатина B для лечения рака крови.
https://ria.ru/20210430/rak-1730567231.html
https://ria.ru/20210422/pitanie-1729345889.html
канада
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730713994_40:0:680:480_1920x0_80_0_0_511c4ba5db8c38e239a771ba3e5d117e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
биология, рак, здоровье, канада, сша, питание

Ученые обнаружили антираковое свойство авокадо

16:40 30.04.2021
 
© Фото : University of GuelphУченые установили, что авокадо помогает лечить лейкемию
Ученые установили, что авокадо помогает лечить лейкемию - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© Фото : University of Guelph
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Ученые обнаружили в плодах авокадо вещество, которое подавляет фермент, способствующий росту раковых клеток при лейкозе. Авторы надеются, что их открытие позволит разработать препарат для борьбы с раком крови. Результаты исследования опубликованы в журнале Blood.
Острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) — наиболее разрушительная форма лейкемии. В большинстве случаев заболевание возникает у людей старше 65 лет, и менее десяти процентов пациентов выживают через пять лет после постановки диагноза.
Обычно таким пациентам оказывают лишь паллиативную помощь, реже проводят химиотерапию. Но используемые при этом лекарственные препараты токсичны и сами могут привести к смерти пациентов. Поэтому ученые пытаются найти менее опасные вещества или соединения, которые можно было бы использовать для борьбы с лейкозом.
Ученые из США и Канады под руководством Пола Спаньоло (Paul Spagnuolo) из Гуэлфского университета в Онтарио провели скрининг потенциально эффективных против лейкемии нутрицевтиков — природных продуктов и пищевых добавок.
По словам исследователей, лейкозные клетки содержат большое количество фермента VLCAD, участвующего в их метаболизме, поэтому они искали вещество, способное подавлять этот фермент.
Средневековая кость позвоночника с метастазами рака - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
02:00Наука
Ученые определили уровень заболеваемости раком в средние века
"Раковая клетка полагается на этот фермент, чтобы выжить, — приводятся в пресс-релизе Гуэлфского университета слова доктора Спаньоло, профессора кафедры пищевых наук. — Это первый раз, когда VLCAD был нами идентифицирован как мишень при борьбе с раком".
Лучшим по своим свойствам оказалось вещество авокатин B — молекула из класса жиров, обнаруженная только в авокадо. Ранее ученые из лаборатории доктора Спаньоло предлагали использовать авокатин B в профилактике диабета и борьбе с ожирением. Теперь они доказали, что это соединение нацелено на критически важный для роста раковых клеток фермент.
"Фермент VLCAD может стать хорошим маркером для выявления пациентов, подходящих для этого типа терапии. Он также может быть маркером для измерения активности препарата, — говорит Спаньоло. — Это создает основу для возможного использования этой молекулы в клинических испытаниях на людях".
Ранее авокатин В уже проходил клинические испытания в качестве добавки для лечения диабета.
"Мы завершили исследование на людях, применяя его в качестве пероральной добавки, и показали, что даже значительные количества его довольно хорошо переносятся", — отмечает ученый.
Авторы надеются, что в ближайшее время им удастся провести испытания с использованием авокатина B для лечения рака крови.
Восточные сладости в кафе одного из отелей Антальи. - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 02:00Наука
Ученые описали смертельно опасные стили питания
 
НаукабиологияракЗдоровьеКанадаСШАПитание
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Вильфанд назвал регионы, которым повезло с погодой на майские праздники
03:23Канада приостановила применение вакцины Johnson & Johnson
03:21Один из штрафов для автомобилистов вырос в пять раз
03:20На Сахалине ищут троих пропавших рыбаков
03:19Двое пострадавших в ДТП в Хабаровском крае находятся в тяжелом состоянии
03:12Врач назвал главную ошибку при оказании первой помощи на природе
03:06Источники сообщили дату очередного запуска с космодрома Восточный
03:01Беспорядки в Колумбии привели к ранению 200 полицейских
02:54МИД Латвии осудил ответные меры России против двух граждан республики
02:31"Время поджимает": Мясников предупредил россиян о новых волнах COVID-19
02:15Брокер назвал самые плохие идеи для заработка на биткоине
02:10Пасхальное угощение: как отметить праздник без вреда для здоровья
01:54Пушков удивился реакции Зеленского на марш в честь фашистов в Киеве
01:38Онколог дал совет россиянам, у которых в роду был рак
01:15Эксперт объяснил, что делать, если вам "в лоб" летит автомобиль
01:02Объявлен победитель шоу "Голос. Дети"
00:59Житель Дагестана застрелил соседа во время бытовой ссоры
00:53В Приднестровье доставили партию второго компонента вакцины "Спутник V"
00:47Православные верующие встречают Великую субботу
00:40Россиянам разрешили оформлять куплю-продажу подержанного авто онлайн
Лента новостейМолния