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В Астраханской области три человека погибли в ДТП с "Камазом"
В Астраханской области три человека погибли в ДТП с "Камазом"
Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с "Камазом" на трассе в Икрянинском районе Астраханской области, сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T09:17
2021-04-30T09:17
2021-04-30T09:28
россия
астраханская область
махачкала
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апр - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с "Камазом" на трассе в Икрянинском районе Астраханской области, сообщает УМВД России по региону.Авария произошла ночью в пятницу на 49-м километре федеральной автодороги Р-215 Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала. Лоб в лоб столкнулись LADA и "Камаз", груженный щебнем.По предварительным данным, 23-летний водитель LADA не справился с управлением на опасном повороте и выехал на встречную полосу.По факту произошедшего следственными органами региональной полиции проводится процессуальная проверка.
https://ria.ru/20210429/dtp-1730557120.html
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