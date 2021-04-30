https://ria.ru/20210430/avariya-1730617988.html

В Астраханской области три человека погибли в ДТП с "Камазом"

В Астраханской области три человека погибли в ДТП с "Камазом"

Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с "Камазом" на трассе в Икрянинском районе Астраханской области, сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T09:17

2021-04-30T09:17

2021-04-30T09:28

россия

астраханская область

махачкала

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апр - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с "Камазом" на трассе в Икрянинском районе Астраханской области, сообщает УМВД России по региону.Авария произошла ночью в пятницу на 49-м километре федеральной автодороги Р-215 Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала. Лоб в лоб столкнулись LADA и "Камаз", груженный щебнем.По предварительным данным, 23-летний водитель LADA не справился с управлением на опасном повороте и выехал на встречную полосу.По факту произошедшего следственными органами региональной полиции проводится процессуальная проверка.

https://ria.ru/20210429/dtp-1730557120.html

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астраханская область

махачкала

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, астраханская область, махачкала, происшествия