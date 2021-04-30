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В Астраханской области три человека погибли в ДТП с "Камазом"
В Астраханской области три человека погибли в ДТП с "Камазом"
Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с "Камазом" на трассе в Икрянинском районе Астраханской области, сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T09:17
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россия
астраханская область
махачкала
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апр - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с "Камазом" на трассе в Икрянинском районе Астраханской области, сообщает УМВД России по региону.Авария произошла ночью в пятницу на 49-м километре федеральной автодороги Р-215 Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала. Лоб в лоб столкнулись LADA и "Камаз", груженный щебнем.По предварительным данным, 23-летний водитель LADA не справился с управлением на опасном повороте и выехал на встречную полосу.По факту произошедшего следственными органами региональной полиции проводится процессуальная проверка.
https://ria.ru/20210429/dtp-1730557120.html
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россия, астраханская область, махачкала, происшествия

В Астраханской области три человека погибли в ДТП с "Камазом"

09:17 30.04.2021 (обновлено: 09:28 30.04.2021)
 
© Фото : ГУ МВД России по Астраханской областиДТП на трассе Р-215 в Астраханской области
ДТП на трассе Р-215 в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© Фото : ГУ МВД России по Астраханской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апр - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с "Камазом" на трассе в Икрянинском районе Астраханской области, сообщает УМВД России по региону.
Авария произошла ночью в пятницу на 49-м километре федеральной автодороги Р-215 Астрахань – Кочубей – КизлярМахачкала. Лоб в лоб столкнулись LADA и "Камаз", груженный щебнем.
ДТП с участием микроавтобуса в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 18:25
Под Ростовом три человека пострадали в ДТП с автобусом и трактором
По предварительным данным, 23-летний водитель LADA не справился с управлением на опасном повороте и выехал на встречную полосу.
"В результате ДТП предполагаемый виновник и два его пассажира, личности которых сейчас устанавливаются, получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.
По факту произошедшего следственными органами региональной полиции проводится процессуальная проверка.
 
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