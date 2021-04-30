https://ria.ru/20210430/astronomy-1730644644.html

Астрономы спрогнозировали пик звездопада на середину майских праздников

Астрономы спрогнозировали пик звездопада на середину майских праздников

Метеорный поток Майские Аквариды будет длиться весь месяц, пик звездопада придется на 5-6 мая, рассказали РИА Новости в Московском планетарии. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T11:31

2021-04-30T11:31

2021-04-30T12:00

наука

луна

космос - риа наука

московский планетарий

общество

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Метеорный поток Майские Аквариды будет длиться весь месяц, пик звездопада придется на 5-6 мая, рассказали РИА Новости в Московском планетарии.

луна

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна, космос - риа наука, московский планетарий, общество