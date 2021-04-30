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Астрономы спрогнозировали пик звездопада на середину майских праздников
Астрономы спрогнозировали пик звездопада на середину майских праздников
Метеорный поток Майские Аквариды будет длиться весь месяц, пик звездопада придется на 5-6 мая, рассказали РИА Новости в Московском планетарии. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T11:31
2021-04-30T11:31
2021-04-30T12:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Метеорный поток Майские Аквариды будет длиться весь месяц, пик звездопада придется на 5-6 мая, рассказали РИА Новости в Московском планетарии.
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луна, космос - риа наука, московский планетарий, общество