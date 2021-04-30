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СМИ узнали о проблемах AstraZeneca с данными для одобрения вакцины в США
СМИ узнали о проблемах AstraZeneca с данными для одобрения вакцины в США
Компания-разработчик вакцины AstraZeneca столкнулась с проблемами при сборе необходимых данных для подачи заявки на одобрение препарата в США, сообщает издание... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T10:20
2021-04-30T10:20
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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в мире
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Компания-разработчик вакцины AstraZeneca столкнулась с проблемами при сборе необходимых данных для подачи заявки на одобрение препарата в США, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Британо-шведская компания сообщила в прошлом месяце, что намерена подать заявку на получение разрешения на экстренное использование вакцины в Штатах в первой половине апреля.Однако по словам одного из источников, недавно компания сообщила официальным лицам США, что ей потребуется больше времени - вероятно, до середины мая, чтобы завершить сбор данных для подачи заявки американскому регулятору FDA.Отмечается, что при рассмотрении других вакцин FDA изучал данные контролируемых клинических испытаний. AstraZeneca, однако, применяется при вакцинации населения в Великобритании уже четыре месяца, и компания вынуждена собирать огромный масштаб данных по сделанным вакцинам: информацию об эффективности, передачи вируса среди населения и безопасности препарата. Это усложнило задачу, и, вероятно, удлинит и процесс рассмотрения заявки регулятором.В США для использования одобрены вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson &amp; Johnson.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, astrazeneca , сша, в мире

СМИ узнали о проблемах AstraZeneca с данными для одобрения вакцины в США

10:20 30.04.2021
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Компания-разработчик вакцины AstraZeneca столкнулась с проблемами при сборе необходимых данных для подачи заявки на одобрение препарата в США, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Британо-шведская компания сообщила в прошлом месяце, что намерена подать заявку на получение разрешения на экстренное использование вакцины в Штатах в первой половине апреля.
Однако по словам одного из источников, недавно компания сообщила официальным лицам США, что ей потребуется больше времени - вероятно, до середины мая, чтобы завершить сбор данных для подачи заявки американскому регулятору FDA.
Отмечается, что при рассмотрении других вакцин FDA изучал данные контролируемых клинических испытаний. AstraZeneca, однако, применяется при вакцинации населения в Великобритании уже четыре месяца, и компания вынуждена собирать огромный масштаб данных по сделанным вакцинам: информацию об эффективности, передачи вируса среди населения и безопасности препарата. Это усложнило задачу, и, вероятно, удлинит и процесс рассмотрения заявки регулятором.
В США для использования одобрены вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.
 
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