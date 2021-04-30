https://ria.ru/20210430/astrazeneca-1730626773.html

СМИ узнали о проблемах AstraZeneca с данными для одобрения вакцины в США

СМИ узнали о проблемах AstraZeneca с данными для одобрения вакцины в США

Компания-разработчик вакцины AstraZeneca столкнулась с проблемами при сборе необходимых данных для подачи заявки на одобрение препарата в США, сообщает издание... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T10:20

2021-04-30T10:20

2021-04-30T10:20

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Компания-разработчик вакцины AstraZeneca столкнулась с проблемами при сборе необходимых данных для подачи заявки на одобрение препарата в США, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Британо-шведская компания сообщила в прошлом месяце, что намерена подать заявку на получение разрешения на экстренное использование вакцины в Штатах в первой половине апреля.Однако по словам одного из источников, недавно компания сообщила официальным лицам США, что ей потребуется больше времени - вероятно, до середины мая, чтобы завершить сбор данных для подачи заявки американскому регулятору FDA.Отмечается, что при рассмотрении других вакцин FDA изучал данные контролируемых клинических испытаний. AstraZeneca, однако, применяется при вакцинации населения в Великобритании уже четыре месяца, и компания вынуждена собирать огромный масштаб данных по сделанным вакцинам: информацию об эффективности, передачи вируса среди населения и безопасности препарата. Это усложнило задачу, и, вероятно, удлинит и процесс рассмотрения заявки регулятором.В США для использования одобрены вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, astrazeneca , сша, в мире