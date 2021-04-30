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В Красноярске арестовали мужчину, похитившего восьмилетнего мальчика
В Красноярске арестовали мужчину, похитившего восьмилетнего мальчика
Суд арестовал на два месяца мужчину, похитившего восьмилетнего мальчика в Красноярске, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T13:41
2021-04-30T13:41
2021-04-30T13:41
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 30 апр - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца мужчину, похитившего восьмилетнего мальчика в Красноярске, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.Ранее сообщалось, что во вторник мать восьмилетнего ребенка обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына. Она сообщила, что мальчик ушел из дома около 15.00 и не вернулся. Его в течение ночи и части дня среды искали полицейские и волонтеры. Полиция задействовала катер и квадрокоптер для поисков. В региональном главке СК возбудили дело об убийстве малолетнего. Ребенка и мужчину нашли в среду днем. Следователи возбудили уголовное дело о похищении. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СК расследования дела против похитителя."Сегодня суд ленинского района Красноярска его (похитителя – ред.) арестовал на два месяца", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20210410/pokhischenie-1727733912.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, красноярск, происшествия