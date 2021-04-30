https://ria.ru/20210430/antenna-1730649194.html

В России создадут новую антенну для сверхзвуковых самолетов

В России создадут новую антенну для сверхзвуковых самолетов

Научно-производственное предприятие "Полет", входящее в холдинг "Росэлектроника" (структура "Ростеха"), создает новую антенну для сверхзвуковых самолетов,... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T11:50

2021-04-30T11:50

2021-04-30T13:01

российская электроника

ил-76

су-30

ростех

су-35

технологии

безопасность

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Научно-производственное предприятие "Полет", входящее в холдинг "Росэлектроника" (структура "Ростеха"), создает новую антенну для сверхзвуковых самолетов, позволяющую значительно увеличить дальность и надежность авиационной радиосвязи, сообщили журналистам в пресс-службе компании.Базовая модификация этого изобретения получила золотую медаль XXIV Международного салона изобретений и инновационных технологий "Архимед-2021"."Мы продолжаем совершенствовать изобретение — на данный момент уже создан макет нового образца антенны с улучшенными аэродинамическими характеристиками и еще более устойчивого к воздействиям окружающей среды", — рассказал ведущий конструктор НПП "Полет" Алексей Бакаев. По его словам, предприятие рассчитывает начать производство уже в этом году.Антенна предназначена для летательных аппаратов, в том числе сверхзвуковых, и позволяет им взаимодействовать между собой и с наземными пунктами управления, обмениваться данными навигации и опознавания в пределах прямой видимости.Радиопрозрачный обтекатель антенны выдерживает высокий нагрев во время полета и обеспечивает хорошую аэродинамику. Кроме того, антенна дополнительно защищает самолетные радиостанции от молний и разрядов статического электричества. Ее устанавливают на самолетах Су-30, Су-35, Ил-76 и других.

https://realty.ria.ru/20210428/rostekh-1730265505.html

https://realty.ria.ru/20210415/rostekh-1728349133.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская электроника, ил-76, су-30, ростех, су-35, технологии, безопасность