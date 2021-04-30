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В России создадут новую антенну для сверхзвуковых самолетов
В России создадут новую антенну для сверхзвуковых самолетов
Научно-производственное предприятие "Полет", входящее в холдинг "Росэлектроника" (структура "Ростеха"), создает новую антенну для сверхзвуковых самолетов,... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T11:50
2021-04-30T13:01
российская электроника
ил-76
су-30
ростех
су-35
технологии
безопасность
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Научно-производственное предприятие "Полет", входящее в холдинг "Росэлектроника" (структура "Ростеха"), создает новую антенну для сверхзвуковых самолетов, позволяющую значительно увеличить дальность и надежность авиационной радиосвязи, сообщили журналистам в пресс-службе компании.Базовая модификация этого изобретения получила золотую медаль XXIV Международного салона изобретений и инновационных технологий "Архимед-2021"."Мы продолжаем совершенствовать изобретение — на данный момент уже создан макет нового образца антенны с улучшенными аэродинамическими характеристиками и еще более устойчивого к воздействиям окружающей среды", — рассказал ведущий конструктор НПП "Полет" Алексей Бакаев. По его словам, предприятие рассчитывает начать производство уже в этом году.Антенна предназначена для летательных аппаратов, в том числе сверхзвуковых, и позволяет им взаимодействовать между собой и с наземными пунктами управления, обмениваться данными навигации и опознавания в пределах прямой видимости.Радиопрозрачный обтекатель антенны выдерживает высокий нагрев во время полета и обеспечивает хорошую аэродинамику. Кроме того, антенна дополнительно защищает самолетные радиостанции от молний и разрядов статического электричества. Ее устанавливают на самолетах Су-30, Су-35, Ил-76 и других.
https://realty.ria.ru/20210428/rostekh-1730265505.html
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российская электроника, ил-76, су-30, ростех, су-35, технологии, безопасность

В России создадут новую антенну для сверхзвуковых самолетов

11:50 30.04.2021 (обновлено: 13:01 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец ВКС РФ Ту-22М3
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец ВКС РФ Ту-22М3 - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Научно-производственное предприятие "Полет", входящее в холдинг "Росэлектроника" (структура "Ростеха"), создает новую антенну для сверхзвуковых самолетов, позволяющую значительно увеличить дальность и надежность авиационной радиосвязи, сообщили журналистам в пресс-службе компании.
Базовая модификация этого изобретения получила золотую медаль XXIV Международного салона изобретений и инновационных технологий "Архимед-2021".
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"Мы продолжаем совершенствовать изобретение — на данный момент уже создан макет нового образца антенны с улучшенными аэродинамическими характеристиками и еще более устойчивого к воздействиям окружающей среды", — рассказал ведущий конструктор НПП "Полет" Алексей Бакаев. По его словам, предприятие рассчитывает начать производство уже в этом году.
Антенна предназначена для летательных аппаратов, в том числе сверхзвуковых, и позволяет им взаимодействовать между собой и с наземными пунктами управления, обмениваться данными навигации и опознавания в пределах прямой видимости.
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Радиопрозрачный обтекатель антенны выдерживает высокий нагрев во время полета и обеспечивает хорошую аэродинамику. Кроме того, антенна дополнительно защищает самолетные радиостанции от молний и разрядов статического электричества. Ее устанавливают на самолетах Су-30, Су-35, Ил-76 и других.
 
Российская электроникаИл-76Су-30РостехСу-35ТехнологииБезопасность
 
 
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