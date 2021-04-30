https://ria.ru/20210430/amerikantsy-1730630771.html

Американцам с истекающей визой рекомендовали покинуть Россию до 15 июня

Американцам с истекающей визой рекомендовали покинуть Россию до 15 июня

Гражданам США, чья российская виза истекает, рекомендовано покинуть страну до 15 июня, говорится в сообщении миссии. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T10:37

2021-04-30T10:37

2021-04-30T14:26

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Гражданам США, чья российская виза истекает, рекомендовано покинуть страну до 15 июня, говорится в сообщении миссии.Дипмиссия "в обозримом будущем" не будет предлагать нотариальные услуги, консульские отчеты о рождении за границей или услуги по обновлению паспортов. Посольство предложило отправить по электронной почте запросы тем, кому требуется новый паспорт США, если ситуация чрезвычайная.Там отметили, что гражданам США в случае необходимости остаться в России следует обратиться в местные офисы МВД; посольство США в Москве не сможет ответить на определенные вопросы, связанные с пребыванием в России или с российскими визами, поскольку процесс полностью контролируется правительством страны.Отмечается, что ситуация связана с уведомлением российского правительства о намерении запретить американской дипмиссии нанимать иностранных граждан в любом качестве.США в середине апреля ввели очередную порцию санкций против России, под удар попали и российские дипломаты. Вашингтон заявил, в частности, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии, дав им на сборы месяц.Российские ответные меры не заставили себя долго ждать. Москва, признав, что не имеет соразмерных рычагов влияния на США в финансовой сфере, решила серьезно ограничить работу американских дипмиссий в России. Помимо зеркальной высылки десяти американских дипломатов, Россия объявила, что прекращает деятельность американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским госструктурам, и вводит персональные санкции против восьми действующих и бывших чиновников администрации США.Кроме того, американской дипмиссии больше не разрешат нанимать на работу россиян, а остающимся в России американским дипломатам ограничат свободу передвижения по стране, денонсировав двустороннее соглашение "об открытой суше". Кроме того, Москва решила прекратить практику краткосрочных деловых поездок сотрудников Госдепа в Россию, сведя к минимуму количество выдаваемых в этих целях российских виз — не более десяти в год.

https://ria.ru/20210429/ssha-1730497359.html

https://ria.ru/20210430/viza-1730628899.html

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москва, общество, политика, россия, сша