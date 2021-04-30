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Американцам с истекающей визой рекомендовали покинуть Россию до 15 июня
Американцам с истекающей визой рекомендовали покинуть Россию до 15 июня
Гражданам США, чья российская виза истекает, рекомендовано покинуть страну до 15 июня, говорится в сообщении миссии. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T10:37
2021-04-30T10:37
2021-04-30T14:26
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Гражданам США, чья российская виза истекает, рекомендовано покинуть страну до 15 июня, говорится в сообщении миссии.Дипмиссия "в обозримом будущем" не будет предлагать нотариальные услуги, консульские отчеты о рождении за границей или услуги по обновлению паспортов. Посольство предложило отправить по электронной почте запросы тем, кому требуется новый паспорт США, если ситуация чрезвычайная.Там отметили, что гражданам США в случае необходимости остаться в России следует обратиться в местные офисы МВД; посольство США в Москве не сможет ответить на определенные вопросы, связанные с пребыванием в России или с российскими визами, поскольку процесс полностью контролируется правительством страны.Отмечается, что ситуация связана с уведомлением российского правительства о намерении запретить американской дипмиссии нанимать иностранных граждан в любом качестве.США в середине апреля ввели очередную порцию санкций против России, под удар попали и российские дипломаты. Вашингтон заявил, в частности, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии, дав им на сборы месяц.Российские ответные меры не заставили себя долго ждать. Москва, признав, что не имеет соразмерных рычагов влияния на США в финансовой сфере, решила серьезно ограничить работу американских дипмиссий в России. Помимо зеркальной высылки десяти американских дипломатов, Россия объявила, что прекращает деятельность американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским госструктурам, и вводит персональные санкции против восьми действующих и бывших чиновников администрации США.Кроме того, американской дипмиссии больше не разрешат нанимать на работу россиян, а остающимся в России американским дипломатам ограничат свободу передвижения по стране, денонсировав двустороннее соглашение "об открытой суше". Кроме того, Москва решила прекратить практику краткосрочных деловых поездок сотрудников Госдепа в Россию, сведя к минимуму количество выдаваемых в этих целях российских виз — не более десяти в год.
https://ria.ru/20210429/ssha-1730497359.html
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москва, общество, политика, россия, сша
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости.
Гражданам США
, чья российская виза истекает, рекомендовано покинуть страну до 15 июня, говорится в сообщении миссии.
Дипмиссия "в обозримом будущем" не будет предлагать нотариальные услуги, консульские отчеты о рождении за границей или услуги по обновлению паспортов. Посольство предложило отправить по электронной почте запросы тем, кому требуется новый паспорт США, если ситуация чрезвычайная.
"Если вы гражданин США в России и ваша виза истекает, мы рекомендуем покинуть Россию до 15 июня, крайнего срока, установленного правительством России", — сообщает дипмиссия.
Там отметили, что гражданам США в случае необходимости остаться в России следует обратиться в местные офисы МВД; посольство США в Москве
не сможет ответить на определенные вопросы, связанные с пребыванием в России или с российскими визами, поскольку процесс полностью контролируется правительством страны.
Отмечается, что ситуация связана с уведомлением российского правительства о намерении запретить американской дипмиссии нанимать иностранных граждан в любом качестве.
США в середине апреля ввели очередную порцию санкций против России, под удар попали и российские дипломаты. Вашингтон заявил, в частности, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии, дав им на сборы месяц.
Российские ответные меры не заставили себя долго ждать. Москва, признав, что не имеет соразмерных рычагов влияния на США в финансовой сфере, решила серьезно ограничить работу американских дипмиссий в России. Помимо зеркальной высылки десяти американских дипломатов, Россия объявила, что прекращает деятельность американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским госструктурам, и вводит персональные санкции против восьми действующих и бывших чиновников администрации США.
Кроме того, американской дипмиссии больше не разрешат нанимать на работу россиян, а остающимся в России американским дипломатам ограничат свободу передвижения по стране, денонсировав двустороннее соглашение "об открытой суше". Кроме того, Москва решила прекратить практику краткосрочных деловых поездок сотрудников Госдепа в Россию, сведя к минимуму количество выдаваемых в этих целях российских виз — не более десяти в год.