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Албания зарегистрировала вакцину "Спутник V"
Албания зарегистрировала вакцину "Спутник V"
Минздрав Албании зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", первая партия препарата уже поставлена в страну, сообщил Российский фонд... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T20:03
2021-04-30T20:04
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
албания
в мире
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Минздрав Албании зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", первая партия препарата уже поставлена в страну, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).Таким образом, "Спутник V" зарегистрирован в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Поствакцинационные исследования в ряде стран демонстрируют, что "Спутник V" - самая безопасная и эффективная вакцина против коронавируса, также добавили в РФПИ."Ряд стран Европы уже успешно применяют "Спутник V" для защиты здоровья граждан, сегодня мы объявляем о присоединении к ним Албании. Одобрение российской вакцины в Албании позволит населению страны получить доступ к одной из лучших мировых вакцин против коронавируса. Спрос на препарат "Спутник V" продолжает увеличиваться, РФПИ готов к созданию партнерств по вакцине и с другими странами", - заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, албания, в мире

Албания зарегистрировала вакцину "Спутник V"

20:03 30.04.2021 (обновлено: 20:04 30.04.2021)
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Минздрав Албании зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", первая партия препарата уже поставлена в страну, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" министерством здравоохранения и социальной поддержки Республики Албания. В страну уже осуществлена поставка первой партии российской вакцины", - заявили в фонде.

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Таким образом, "Спутник V" зарегистрирован в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Поствакцинационные исследования в ряде стран демонстрируют, что "Спутник V" - самая безопасная и эффективная вакцина против коронавируса, также добавили в РФПИ.
"Ряд стран Европы уже успешно применяют "Спутник V" для защиты здоровья граждан, сегодня мы объявляем о присоединении к ним Албании. Одобрение российской вакцины в Албании позволит населению страны получить доступ к одной из лучших мировых вакцин против коронавируса. Спрос на препарат "Спутник V" продолжает увеличиваться, РФПИ готов к созданию партнерств по вакцине и с другими странами", - заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийАлбанияВ мире
 
 
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