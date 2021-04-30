https://ria.ru/20210430/albaniya-1730771909.html

Албания зарегистрировала вакцину "Спутник V"

Албания зарегистрировала вакцину "Спутник V"

Минздрав Албании зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", первая партия препарата уже поставлена в страну, сообщил Российский фонд... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T20:03

2021-04-30T20:03

2021-04-30T20:04

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

албания

в мире

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Минздрав Албании зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", первая партия препарата уже поставлена в страну, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).Таким образом, "Спутник V" зарегистрирован в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Поствакцинационные исследования в ряде стран демонстрируют, что "Спутник V" - самая безопасная и эффективная вакцина против коронавируса, также добавили в РФПИ."Ряд стран Европы уже успешно применяют "Спутник V" для защиты здоровья граждан, сегодня мы объявляем о присоединении к ним Албании. Одобрение российской вакцины в Албании позволит населению страны получить доступ к одной из лучших мировых вакцин против коронавируса. Спрос на препарат "Спутник V" продолжает увеличиваться, РФПИ готов к созданию партнерств по вакцине и с другими странами", - заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210430/paragvay-1730757965.html

албания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, албания, в мире