Албания зарегистрировала вакцину "Спутник V"
20:03 30.04.2021 (обновлено: 20:04 30.04.2021)
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
© Sputnik / Владислав Воднев
"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" министерством здравоохранения и социальной поддержки Республики Албания. В страну уже осуществлена поставка первой партии российской вакцины", - заявили в фонде.
Таким образом, "Спутник V" зарегистрирован в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Поствакцинационные исследования в ряде стран демонстрируют, что "Спутник V" - самая безопасная и эффективная вакцина против коронавируса, также добавили в РФПИ.
"Ряд стран Европы уже успешно применяют "Спутник V" для защиты здоровья граждан, сегодня мы объявляем о присоединении к ним Албании. Одобрение российской вакцины в Албании позволит населению страны получить доступ к одной из лучших мировых вакцин против коронавируса. Спрос на препарат "Спутник V" продолжает увеличиваться, РФПИ готов к созданию партнерств по вакцине и с другими странами", - заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.