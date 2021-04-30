https://ria.ru/20210430/afganistan-1730756328.html

США заявили о готовности поддерживать афганских силовиков

США заявили о готовности поддерживать афганских силовиков

Соединенные Штаты по мере вывода своих войск из Афганистана готовы оказать поддержку афганским вооруженным силам, если те будут подвергаться вооруженным... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T18:29

2021-04-30T18:29

2021-04-30T18:29

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ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости. Соединенные Штаты по мере вывода своих войск из Афганистана готовы оказать поддержку афганским вооруженным силам, если те будут подвергаться вооруженным нападениям со стороны боевиков, заявила в пятницу первый замминистра обороны США Кэтлин Хикс.Ранее администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году США и представители движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли Вашингтон в нарушении соглашения.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.

https://ria.ru/20210418/afganistan-1728775880.html

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афганистан, сша, пентагон, в мире