США заявили о готовности поддерживать афганских силовиков
© AP Photo / Rahmat Gul, FileАмериканские солдаты в провинции Логар, Афганистан.
© AP Photo / Rahmat Gul, File
ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости. Соединенные Штаты по мере вывода своих войск из Афганистана готовы оказать поддержку афганским вооруженным силам, если те будут подвергаться вооруженным нападениям со стороны боевиков, заявила в пятницу первый замминистра обороны США Кэтлин Хикс.
"Да, наше планирование предусматривает совместную работу с нашими партнерами по коалиции: союзниками по НАТО и афганскими военными. Мы сможем оказать им поддержку по мере вывода наших сил, в том числе, как вы упомянули, если они подвергнутся нападениям в ходе этого вывода", - сказала Хикс в ходе онлайн-семинара.
Ранее администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году США и представители движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли Вашингтон в нарушении соглашения.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.