https://ria.ru/20210430/advokat-1730721327.html

Адвокат Павлов рассказал, в чем его обвиняют

Адвокат Павлов рассказал, в чем его обвиняют

Адвокат Иван Павлов сообщил, что СК предъявил ему обвинение в разглашении данных предварительного расследования дела в отношении советника главы "Роскосмоса"... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T16:08

2021-04-30T16:08

2021-04-30T16:38

россия

иван павлов

общество

происшествия

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Адвокат Иван Павлов сообщил, что СК предъявил ему обвинение в разглашении данных предварительного расследования дела в отношении советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова; у защитника также изъяли составляющие адвокатскую тайну материалы."Сегодня следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий. Каких именно действий - пока неизвестно", - добавил Павлов.Ранее он говорил, что вину не признает.

https://ria.ru/20210430/pavlov-1730669597.html

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Адвокат Сафронова после визита в СК: "Вышел в статусе обвиняемого" Адвокат Павлов заявил, что ему предъявлено обвинение в разглашении данных следствия по делу Сафронова (статья 310 УК не предполагает лишения свободы). 2021-04-30T16:08 true PT1M40S

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россия, иван павлов, общество, происшествия