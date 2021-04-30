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Адвокат Павлов рассказал, в чем его обвиняют
Адвокат Павлов рассказал, в чем его обвиняют
Адвокат Иван Павлов сообщил, что СК предъявил ему обвинение в разглашении данных предварительного расследования дела в отношении советника главы "Роскосмоса"... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T16:08
2021-04-30T16:38
россия
иван павлов
общество
происшествия
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Адвокат Иван Павлов сообщил, что СК предъявил ему обвинение в разглашении данных предварительного расследования дела в отношении советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова; у защитника также изъяли составляющие адвокатскую тайну материалы."Сегодня следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий. Каких именно действий - пока неизвестно", - добавил Павлов.Ранее он говорил, что вину не признает.
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Адвокат Сафронова после визита в СК: "Вышел в статусе обвиняемого"
Адвокат Павлов заявил, что ему предъявлено обвинение в разглашении данных следствия по делу Сафронова (статья 310 УК не предполагает лишения свободы).
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россия, иван павлов, общество, происшествия

Адвокат Павлов рассказал, в чем его обвиняют

16:08 30.04.2021 (обновлено: 16:38 30.04.2021)
 
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Адвокат Иван Павлов сообщил, что СК предъявил ему обвинение в разглашении данных предварительного расследования дела в отношении советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова; у защитника также изъяли составляющие адвокатскую тайну материалы.
"Заходил в статусе подозреваемого, вышел в качестве обвиняемого - всё по тому же делу о разглашении данных предварительного расследования. Показания в ходе допроса я не давал, потому что следователь ничего и не спрашивал. В любом случае, данные из этого дела составляют адвокатскую тайну и разглашать я их не собирался. Кроме того, к сожалению, у меня изъяли документы, составляющие адвокатскую тайну", - заявил он журналистам после допроса в СК.
"Сегодня следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий. Каких именно действий - пока неизвестно", - добавил Павлов.
Ранее он говорил, что вину не признает.
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РоссияИван ПавловОбществоПроисшествия
 
 
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