https://ria.ru/20210430/advokat-1730665922.html
Адвокат Павлов не считает себя виновным в разглашении данных следствия
Адвокат Павлов не считает себя виновным в разглашении данных следствия
Адвокат Иван Павлов заявил РИА Новости, что его вызвали на допрос в СК из-за дела советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова о госизмене, которого он... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T12:57
2021-04-30T12:57
2021-04-30T13:15
происшествия
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Адвокат Иван Павлов заявил РИА Новости, что его вызвали на допрос в СК из-за дела советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова о госизмене, которого он защищает.Журналистам Павлов сообщил, что отвергает возможность разглашения им данных следствия по делу Сафронова. "Конечно, не считаю себя виновным", - подчеркнул адвокат.После этого Павлов в кругу коллег отправится на допрос в Следственный комитет, выразив надежду, что выйдет из этого здания своими ногами и не будет задержан.Ранее следствие пришло с обыском в московскую гостиницу, где Павлов остановился перед заседанием по делу Ивана Сафронова, также обыск проводился в квартире его жены в Петербурге, сообщал РИА Новости коллега адвоката Евгений Смирнов.По данным Смирнова, Павлову вменяют статью 310 УК РФ (Разглашение данных предварительного расследования). Санкция статьи предусматривает штраф, обязательные либо исправительные работы, а также арест на срок до трех месяцев.
https://ria.ru/20210430/sud-1730639692.html
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