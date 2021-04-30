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Адвокат Павлов не считает себя виновным в разглашении данных следствия
Адвокат Павлов не считает себя виновным в разглашении данных следствия
Адвокат Иван Павлов заявил РИА Новости, что его вызвали на допрос в СК из-за дела советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова о госизмене, которого он... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T12:57
2021-04-30T13:15
происшествия
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Адвокат Иван Павлов заявил РИА Новости, что его вызвали на допрос в СК из-за дела советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова о госизмене, которого он защищает.Журналистам Павлов сообщил, что отвергает возможность разглашения им данных следствия по делу Сафронова. "Конечно, не считаю себя виновным", - подчеркнул адвокат.После этого Павлов в кругу коллег отправится на допрос в Следственный комитет, выразив надежду, что выйдет из этого здания своими ногами и не будет задержан.Ранее следствие пришло с обыском в московскую гостиницу, где Павлов остановился перед заседанием по делу Ивана Сафронова, также обыск проводился в квартире его жены в Петербурге, сообщал РИА Новости коллега адвоката Евгений Смирнов.По данным Смирнова, Павлову вменяют статью 310 УК РФ (Разглашение данных предварительного расследования). Санкция статьи предусматривает штраф, обязательные либо исправительные работы, а также арест на срок до трех месяцев.
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60
происшествия

Адвокат Павлов не считает себя виновным в разглашении данных следствия

12:57 30.04.2021 (обновлено: 13:15 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАдвокат Иван Павлов
Адвокат Иван Павлов - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Адвокат Иван Павлов заявил РИА Новости, что его вызвали на допрос в СК из-за дела советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова о госизмене, которого он защищает.
"Обвинение моё связано с делом Сафронова", - сказал он.
Журналистам Павлов сообщил, что отвергает возможность разглашения им данных следствия по делу Сафронова. "Конечно, не считаю себя виновным", - подчеркнул адвокат.
После этого Павлов в кругу коллег отправится на допрос в Следственный комитет, выразив надежду, что выйдет из этого здания своими ногами и не будет задержан.
Экс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Мосгорсуда - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
11:13
Суд продлил арест Сафронову по делу о госизмене
Ранее следствие пришло с обыском в московскую гостиницу, где Павлов остановился перед заседанием по делу Ивана Сафронова, также обыск проводился в квартире его жены в Петербурге, сообщал РИА Новости коллега адвоката Евгений Смирнов.
По данным Смирнова, Павлову вменяют статью 310 УК РФ (Разглашение данных предварительного расследования). Санкция статьи предусматривает штраф, обязательные либо исправительные работы, а также арест на срок до трех месяцев.
 
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