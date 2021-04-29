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Бастовавшим на Курилах строителям выплатили зарплату
Бастовавшим на Курилах строителям выплатили зарплату
Строителям, объявившим забастовку на острове Парамушир, выплатили задержанную зарплату, сообщила пресс-служба прокуратуры Сахалинской области. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T08:44
2021-04-29T10:55
парамушир
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
курильские острова
сахалинская область
общество
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 апр — РИА Новости. Строителям, объявившим забастовку на острове Парамушир, выплатили задержанную зарплату, сообщила пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.Работники ООО "СПИРО", всего 120 человек, не вышли на работу 21 апреля. Они рассказали, что до сих пор не получили зарплату за февраль и март. Кроме того, в местной администрации сообщили, что рабочие живут в неудовлетворительных условиях: в аварийном доме и старом общежитии, по 10-20 человек в одной комнате, где у них нет возможности готовить еду и сушить вещи.Прокуратура провела проверку с привлечением специалистов областной государственной инспекции труда, управления Роспотребнадзора, управления по вопросам миграции главка МВД. В результате возбудили уголовное дело, а исполняющему обязанности генерального директора ООО "СПИРО" внесли представление об устранении нарушений. После этого фирма выплатила работникам 12 миллионов рублей задолженности.
https://ria.ru/20210428/zarplata-1730240928.html
парамушир
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парамушир, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), курильские острова, сахалинская область, общество

Бастовавшим на Курилах строителям выплатили зарплату

08:44 29.04.2021 (обновлено: 10:55 29.04.2021)
 
CC BY-SA 2.5 / Victor Morozov / Северо-Курильск
Северо-Курильск - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
CC BY-SA 2.5 / Victor Morozov /
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 апр — РИА Новости. Строителям, объявившим забастовку на острове Парамушир, выплатили задержанную зарплату, сообщила пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.
Работники ООО "СПИРО", всего 120 человек, не вышли на работу 21 апреля. Они рассказали, что до сих пор не получили зарплату за февраль и март. Кроме того, в местной администрации сообщили, что рабочие живут в неудовлетворительных условиях: в аварийном доме и старом общежитии, по 10-20 человек в одной комнате, где у них нет возможности готовить еду и сушить вещи.
Прокуратура провела проверку с привлечением специалистов областной государственной инспекции труда, управления Роспотребнадзора, управления по вопросам миграции главка МВД. В результате возбудили уголовное дело, а исполняющему обязанности генерального директора ООО "СПИРО" внесли представление об устранении нарушений.
После этого фирма выплатила работникам 12 миллионов рублей задолженности.
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Вчера, 07:32
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ПарамуширФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Курильские островаСахалинская областьОбщество
 
 
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