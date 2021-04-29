https://ria.ru/20210429/zakony-1730437718.html

Какие законы вступают в силу с мая

Какие законы вступают в силу с мая

В России в мае вступают в силу новые законы о льготах, пенсиях, ПДД и борьбе с COVID-19, сообщает "Парламентская газета". РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T11:04

2021-04-29T11:04

2021-04-29T11:58

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

общество

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В России в мае вступают в силу новые законы о льготах, пенсиях, ПДД и борьбе с COVID-19, сообщает "Парламентская газета".Доплаты к пенсиям летчиков и шахтеровС 1 мая члены летных экипажей гражданских самолетов и работники угольной промышленности начнут получать ежемесячную надбавку к пенсии из-за тяжелых условий труда.Отмечается, что размер доплаты формируется для каждого индивидуально и может изменяться четыре раза в год, а именно, с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Сумма будет зависеть от среднемесячного дохода и стажа работы.Запрет высаживать малолетних безбилетниковС 1 мая кондукторов, контролеров и водителей начнут штрафовать за высадку безбилетных граждан младше 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых. Сумма штрафа для водителей составит пять тысяч рублей, тогда как для кондукторов и контролеров — от 20 до 30 тысяч рублей. Изменения в ПДДКроме того, штраф за нарушение правил движения через железнодорожные пути вырастет с одной до пяти тысяч рублей. Проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к нему в пределах видимости приближается поезд, влечет за собой административную ответственность и штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав на срок от трех до шести месяцев.В случае повторного правонарушения срок увеличиваться до одного года.Льготы для детей работников правоохранительных органовС 1 мая дети нынешних и бывших сотрудников МВД и Росгвардии, прослуживших не менее двадцати лет, получат льготы для зачисления в подведомственные вузы. При этот отмечается, что преимущества распространятся только на успешно сдавших вступительные экзамены.Защита дольщиковС 1 мая расширят список случаев, когда находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки, начнут передавать в аренду без проведения торгов. Это касается ситуаций, когда участок нужен застройщику-банкроту.Правило будет действовать в случае, если земля необходима для исполнения обязательств застройщика перед дольщиками, а также при принятии арбитражным судом мер по обеспечению требований кредиторов и интересов должника. Кроме того, оно затронет случаи передачи участка Фонду защиты дольщиков, если он принял на себя обязательства застройщика по завершению строительства домов или по выплате компенсаций.Бесплатный перелет для детей-инвалидов из ДФОС 1 мая проживающие на территории Дальневосточного федерального округа дети-инвалиды смогут получать бесплатные авиабилеты для перелета к месту лечения. Эта льгота также коснется и человека, сопровождающего ребенка.Два теста на COVID-19 после поездки за рубежСо 2 мая россияне, вернувшиеся из-за рубежа после 1 мая текущего года, обязаны повторно сдать тест на коронавирус методом ПЦР в течение пяти дней после приезда.Интервал между первым и повторным исследованием на коронавирус должен составлять не менее суток.Упрощенный порядок получения налоговых вычетовС 21 мая в России упростят порядок получения имущественного и инвестиционного вычета по налогу на доходы физлиц (НДФЛ).Так, граждане смогут оформить необходимые для этого документы через личный кабинет на сайте ФНС, что не требует заполнения налоговой декларации и сбора подтверждающих документов.Нововведение коснется имущественных налоговых вычетов по расходам на покупку жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам), а также инвестиционных вычетов.

https://ria.ru/20210420/pivo-1729090090.html

https://realty.ria.ru/20210427/regiony-1730201886.html

https://ria.ru/20210426/otpusk-1729908028.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210425/potrbkorzina-1729835519.html

https://ria.ru/20210421/elektrichestvo-1729193259.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/shkola-1727503827.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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