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Какие законы вступают в силу с мая
Какие законы вступают в силу с мая
В России в мае вступают в силу новые законы о льготах, пенсиях, ПДД и борьбе с COVID-19, сообщает "Парламентская газета". РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T11:04
2021-04-29T11:58
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В России в мае вступают в силу новые законы о льготах, пенсиях, ПДД и борьбе с COVID-19, сообщает "Парламентская газета".Доплаты к пенсиям летчиков и шахтеровС 1 мая члены летных экипажей гражданских самолетов и работники угольной промышленности начнут получать ежемесячную надбавку к пенсии из-за тяжелых условий труда.Отмечается, что размер доплаты формируется для каждого индивидуально и может изменяться четыре раза в год, а именно, с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Сумма будет зависеть от среднемесячного дохода и стажа работы.Запрет высаживать малолетних безбилетниковС 1 мая кондукторов, контролеров и водителей начнут штрафовать за высадку безбилетных граждан младше 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых. Сумма штрафа для водителей составит пять тысяч рублей, тогда как для кондукторов и контролеров — от 20 до 30 тысяч рублей. Изменения в ПДДКроме того, штраф за нарушение правил движения через железнодорожные пути вырастет с одной до пяти тысяч рублей. Проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к нему в пределах видимости приближается поезд, влечет за собой административную ответственность и штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав на срок от трех до шести месяцев.В случае повторного правонарушения срок увеличиваться до одного года.Льготы для детей работников правоохранительных органовС 1 мая дети нынешних и бывших сотрудников МВД и Росгвардии, прослуживших не менее двадцати лет, получат льготы для зачисления в подведомственные вузы. При этот отмечается, что преимущества распространятся только на успешно сдавших вступительные экзамены.Защита дольщиковС 1 мая расширят список случаев, когда находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки, начнут передавать в аренду без проведения торгов. Это касается ситуаций, когда участок нужен застройщику-банкроту.Правило будет действовать в случае, если земля необходима для исполнения обязательств застройщика перед дольщиками, а также при принятии арбитражным судом мер по обеспечению требований кредиторов и интересов должника. Кроме того, оно затронет случаи передачи участка Фонду защиты дольщиков, если он принял на себя обязательства застройщика по завершению строительства домов или по выплате компенсаций.Бесплатный перелет для детей-инвалидов из ДФОС 1 мая проживающие на территории Дальневосточного федерального округа дети-инвалиды смогут получать бесплатные авиабилеты для перелета к месту лечения. Эта льгота также коснется и человека, сопровождающего ребенка.Два теста на COVID-19 после поездки за рубежСо 2 мая россияне, вернувшиеся из-за рубежа после 1 мая текущего года, обязаны повторно сдать тест на коронавирус методом ПЦР в течение пяти дней после приезда.Интервал между первым и повторным исследованием на коронавирус должен составлять не менее суток.Упрощенный порядок получения налоговых вычетовС 21 мая в России упростят порядок получения имущественного и инвестиционного вычета по налогу на доходы физлиц (НДФЛ).Так, граждане смогут оформить необходимые для этого документы через личный кабинет на сайте ФНС, что не требует заполнения налоговой декларации и сбора подтверждающих документов.Нововведение коснется имущественных налоговых вычетов по расходам на покупку жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам), а также инвестиционных вычетов.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная налоговая служба (фнс россии), общество

Какие законы вступают в силу с мая

11:04 29.04.2021 (обновлено: 11:58 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПожилые люди в Сиреневом саду в Москве
Пожилые люди в Сиреневом саду в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В России в мае вступают в силу новые законы о льготах, пенсиях, ПДД и борьбе с COVID-19, сообщает "Парламентская газета".

Доплаты к пенсиям летчиков и шахтеров

С 1 мая члены летных экипажей гражданских самолетов и работники угольной промышленности начнут получать ежемесячную надбавку к пенсии из-за тяжелых условий труда.
Отмечается, что размер доплаты формируется для каждого индивидуально и может изменяться четыре раза в год, а именно, с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Сумма будет зависеть от среднемесячного дохода и стажа работы.
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Запрет высаживать малолетних безбилетников

С 1 мая кондукторов, контролеров и водителей начнут штрафовать за высадку безбилетных граждан младше 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых.
Сумма штрафа для водителей составит пять тысяч рублей, тогда как для кондукторов и контролеров — от 20 до 30 тысяч рублей.

Изменения в ПДД

Кроме того, штраф за нарушение правил движения через железнодорожные пути вырастет с одной до пяти тысяч рублей. Проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к нему в пределах видимости приближается поезд, влечет за собой административную ответственность и штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав на срок от трех до шести месяцев.
В случае повторного правонарушения срок увеличиваться до одного года.
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Льготы для детей работников правоохранительных органов

С 1 мая дети нынешних и бывших сотрудников МВД и Росгвардии, прослуживших не менее двадцати лет, получат льготы для зачисления в подведомственные вузы.
При этот отмечается, что преимущества распространятся только на успешно сдавших вступительные экзамены.
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Защита дольщиков

С 1 мая расширят список случаев, когда находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки, начнут передавать в аренду без проведения торгов. Это касается ситуаций, когда участок нужен застройщику-банкроту.
Правило будет действовать в случае, если земля необходима для исполнения обязательств застройщика перед дольщиками, а также при принятии арбитражным судом мер по обеспечению требований кредиторов и интересов должника.
Кроме того, оно затронет случаи передачи участка Фонду защиты дольщиков, если он принял на себя обязательства застройщика по завершению строительства домов или по выплате компенсаций.
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Бесплатный перелет для детей-инвалидов из ДФО

С 1 мая проживающие на территории Дальневосточного федерального округа дети-инвалиды смогут получать бесплатные авиабилеты для перелета к месту лечения. Эта льгота также коснется и человека, сопровождающего ребенка.

Два теста на COVID-19 после поездки за рубеж

Со 2 мая россияне, вернувшиеся из-за рубежа после 1 мая текущего года, обязаны повторно сдать тест на коронавирус методом ПЦР в течение пяти дней после приезда.
Интервал между первым и повторным исследованием на коронавирус должен составлять не менее суток.
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Упрощенный порядок получения налоговых вычетов

С 21 мая в России упростят порядок получения имущественного и инвестиционного вычета по налогу на доходы физлиц (НДФЛ).
Так, граждане смогут оформить необходимые для этого документы через личный кабинет на сайте ФНС, что не требует заполнения налоговой декларации и сбора подтверждающих документов.
Нововведение коснется имущественных налоговых вычетов по расходам на покупку жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам), а также инвестиционных вычетов.
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