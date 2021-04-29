https://ria.ru/20210429/zakony-1730437718.html
Какие законы вступают в силу с мая
Какие законы вступают в силу с мая
В России в мае вступают в силу новые законы о льготах, пенсиях, ПДД и борьбе с COVID-19, сообщает "Парламентская газета". РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T11:04
2021-04-29T11:04
2021-04-29T11:58
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В России в мае вступают в силу новые законы о льготах, пенсиях, ПДД и борьбе с COVID-19, сообщает "Парламентская газета".Доплаты к пенсиям летчиков и шахтеровС 1 мая члены летных экипажей гражданских самолетов и работники угольной промышленности начнут получать ежемесячную надбавку к пенсии из-за тяжелых условий труда.Отмечается, что размер доплаты формируется для каждого индивидуально и может изменяться четыре раза в год, а именно, с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Сумма будет зависеть от среднемесячного дохода и стажа работы.Запрет высаживать малолетних безбилетниковС 1 мая кондукторов, контролеров и водителей начнут штрафовать за высадку безбилетных граждан младше 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых. Сумма штрафа для водителей составит пять тысяч рублей, тогда как для кондукторов и контролеров — от 20 до 30 тысяч рублей. Изменения в ПДДКроме того, штраф за нарушение правил движения через железнодорожные пути вырастет с одной до пяти тысяч рублей. Проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к нему в пределах видимости приближается поезд, влечет за собой административную ответственность и штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав на срок от трех до шести месяцев.В случае повторного правонарушения срок увеличиваться до одного года.Льготы для детей работников правоохранительных органовС 1 мая дети нынешних и бывших сотрудников МВД и Росгвардии, прослуживших не менее двадцати лет, получат льготы для зачисления в подведомственные вузы. При этот отмечается, что преимущества распространятся только на успешно сдавших вступительные экзамены.Защита дольщиковС 1 мая расширят список случаев, когда находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки, начнут передавать в аренду без проведения торгов. Это касается ситуаций, когда участок нужен застройщику-банкроту.Правило будет действовать в случае, если земля необходима для исполнения обязательств застройщика перед дольщиками, а также при принятии арбитражным судом мер по обеспечению требований кредиторов и интересов должника. Кроме того, оно затронет случаи передачи участка Фонду защиты дольщиков, если он принял на себя обязательства застройщика по завершению строительства домов или по выплате компенсаций.Бесплатный перелет для детей-инвалидов из ДФОС 1 мая проживающие на территории Дальневосточного федерального округа дети-инвалиды смогут получать бесплатные авиабилеты для перелета к месту лечения. Эта льгота также коснется и человека, сопровождающего ребенка.Два теста на COVID-19 после поездки за рубежСо 2 мая россияне, вернувшиеся из-за рубежа после 1 мая текущего года, обязаны повторно сдать тест на коронавирус методом ПЦР в течение пяти дней после приезда.Интервал между первым и повторным исследованием на коронавирус должен составлять не менее суток.Упрощенный порядок получения налоговых вычетовС 21 мая в России упростят порядок получения имущественного и инвестиционного вычета по налогу на доходы физлиц (НДФЛ).Так, граждане смогут оформить необходимые для этого документы через личный кабинет на сайте ФНС, что не требует заполнения налоговой декларации и сбора подтверждающих документов.Нововведение коснется имущественных налоговых вычетов по расходам на покупку жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам), а также инвестиционных вычетов.
https://ria.ru/20210420/pivo-1729090090.html
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https://ria.ru/20210421/elektrichestvo-1729193259.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная налоговая служба (фнс россии), общество
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости.
В России
в мае вступают в силу новые законы о льготах, пенсиях, ПДД и борьбе с COVID-19, сообщает "Парламентская газета".
Доплаты к пенсиям летчиков и шахтеров
С 1 мая члены летных экипажей гражданских самолетов и работники угольной промышленности начнут получать ежемесячную надбавку к пенсии из-за тяжелых условий труда.
Отмечается, что размер доплаты формируется для каждого индивидуально и может изменяться четыре раза в год, а именно, с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Сумма будет зависеть от среднемесячного дохода и стажа работы.
Запрет высаживать малолетних безбилетников
С 1 мая кондукторов, контролеров и водителей начнут штрафовать за высадку безбилетных граждан младше 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых.
Сумма штрафа для водителей составит пять тысяч рублей, тогда как для кондукторов и контролеров — от 20 до 30 тысяч рублей.
Изменения в ПДД
Кроме того, штраф за нарушение правил движения через железнодорожные пути вырастет с одной до пяти тысяч рублей. Проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к нему в пределах видимости приближается поезд, влечет за собой административную ответственность и штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав на срок от трех до шести месяцев.
В случае повторного правонарушения срок увеличиваться до одного года.
Льготы для детей работников правоохранительных органов
С 1 мая дети нынешних и бывших сотрудников МВД и Росгвардии, прослуживших не менее двадцати лет, получат льготы для зачисления в подведомственные вузы.
При этот отмечается, что преимущества распространятся только на успешно сдавших вступительные экзамены.
Защита дольщиков
С 1 мая расширят список случаев, когда находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки, начнут передавать в аренду без проведения торгов. Это касается ситуаций, когда участок нужен застройщику-банкроту.
Правило будет действовать в случае, если земля необходима для исполнения обязательств застройщика перед дольщиками, а также при принятии арбитражным судом мер по обеспечению требований кредиторов и интересов должника.
Кроме того, оно затронет случаи передачи участка Фонду защиты дольщиков, если он принял на себя обязательства застройщика по завершению строительства домов или по выплате компенсаций.
Бесплатный перелет для детей-инвалидов из ДФО
С 1 мая проживающие на территории Дальневосточного федерального округа дети-инвалиды смогут получать бесплатные авиабилеты для перелета к месту лечения. Эта льгота также коснется и человека, сопровождающего ребенка.
Два теста на COVID-19 после поездки за рубеж
Со 2 мая россияне, вернувшиеся из-за рубежа после 1 мая текущего года, обязаны повторно сдать тест на коронавирус методом ПЦР в течение пяти дней после приезда.
Интервал между первым и повторным исследованием на коронавирус должен составлять не менее суток.
Упрощенный порядок получения налоговых вычетов
С 21 мая в России упростят порядок получения имущественного и инвестиционного вычета по налогу на доходы физлиц (НДФЛ).
Так, граждане смогут оформить необходимые для этого документы через личный кабинет на сайте ФНС
, что не требует заполнения налоговой декларации и сбора подтверждающих документов.
Нововведение коснется имущественных налоговых вычетов по расходам на покупку жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам), а также инвестиционных вычетов.