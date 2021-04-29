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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20210429/yugra-1730471762.html
Югра рассматривает в перспективе развитие возобновляемой энергии
Югра рассматривает в перспективе развитие возобновляемой энергии
Ханты-Мансийский автономный округ рассматривает в перспективе развитие возобновляемых источников энергии, однако регион наблюдает сохранение спроса на... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T13:25
2021-04-29T13:25
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
алексей конторович
российская академия наук
евросоюз
наталья комарова
ханты-мансийск
экономика
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 апр - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ рассматривает в перспективе развитие возобновляемых источников энергии, однако регион наблюдает сохранение спроса на углеводороды, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова."Мы тоже рассматриваем в перспективе для региона развитие возобновляемых источников энергии, в том числе водорода", - сказала Комарова, выступая в четверг на пленарной дискуссии, посвященной "зеленой сделке" Евросоюза, в рамках 13-го Российско-германского сырьевого форума.При этом губернатор Югры подчеркнула, что результаты исследований, мнение экспертов рынка говорят о том, что спрос на углеводороды сохраняется."В этой связи для нас крайне важно работать над тем, чтобы не сокращать добычу газа и нефти, а повышать эффективность их использования с минимизацией экологического следа. Например, газ, который мы добываем, оставляем для нужд развития экономики, не экспортируем", - сказала Комарова.Она добавила, что для минимизации негативного воздействия на окружающую среду, снижения выбросов парниковых газов регион планирует участие в проектах по созданию полигонов для контроля углеродного баланса.Ранее академик РАН, специалист в области геологии и геохимии Алексей Конторович, выступая в ходе форума "Нефтяная столица" в Ханты-Мансийске, подчеркнул, что Югра, где сегодня добывается около 40% российской нефти, останется "до конца XXI века главной нефтяной базой России", но для этого необходимо совершенствовать добычу и технологии.
https://ria.ru/20210419/blagoustroystvo-1728969634.html
https://ria.ru/20201214/yugra-1589056012.html
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ханты-мансийский автономный округ, алексей конторович, российская академия наук, евросоюз, наталья комарова, ханты-мансийск, экономика

Югра рассматривает в перспективе развитие возобновляемой энергии

13:25 29.04.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГубернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова
Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 апр - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ рассматривает в перспективе развитие возобновляемых источников энергии, однако регион наблюдает сохранение спроса на углеводороды, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.
"Мы тоже рассматриваем в перспективе для региона развитие возобновляемых источников энергии, в том числе водорода", - сказала Комарова, выступая в четверг на пленарной дискуссии, посвященной "зеленой сделке" Евросоюза, в рамках 13-го Российско-германского сырьевого форума.
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При этом губернатор Югры подчеркнула, что результаты исследований, мнение экспертов рынка говорят о том, что спрос на углеводороды сохраняется.
"В этой связи для нас крайне важно работать над тем, чтобы не сокращать добычу газа и нефти, а повышать эффективность их использования с минимизацией экологического следа. Например, газ, который мы добываем, оставляем для нужд развития экономики, не экспортируем", - сказала Комарова.
Она добавила, что для минимизации негативного воздействия на окружающую среду, снижения выбросов парниковых газов регион планирует участие в проектах по созданию полигонов для контроля углеродного баланса.
Ранее академик РАН, специалист в области геологии и геохимии Алексей Конторович, выступая в ходе форума "Нефтяная столица" в Ханты-Мансийске, подчеркнул, что Югра, где сегодня добывается около 40% российской нефти, останется "до конца XXI века главной нефтяной базой России", но для этого необходимо совершенствовать добычу и технологии.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округАлексей КонторовичРоссийская академия наукЕвросоюзНаталья КомароваХанты-МансийскЭкономика
 
 
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