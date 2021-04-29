https://ria.ru/20210429/yaytsa-1730410854.html

Врач рассказала, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья

Врач рассказала, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья

На Пасху можно позволить себе съесть 2-3 яйца, такое количество не навредит здоровью, но в неделю следует употреблять не более 4 яиц, заявила РИА Новости... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T04:05

2021-04-29T04:05

2021-04-29T04:05

религия и мировоззрение

маргарита провоторова

россия

общество

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. На Пасху можно позволить себе съесть 2-3 яйца, такое количество не навредит здоровью, но в неделю следует употреблять не более 4 яиц, заявила РИА Новости эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.Она уточнила, что если человек позволит себе съесть на Пасху 2-3 яйца, то ничего страшного не произойдет, но при регулярном злоупотреблении этим продуктом может быть избыток калорий.При этом по словам эксперта, яйцо - один из самых полезных продуктов, в нем содержится 7 граммов белка, 5 граммов жира, витамины А, Е, D, холин, лецитин и другие микроэлементы.Но не стоит употреблять яйца тем, у кого аллергия на белок или желток, также рекомендуется ограничить их потребление при заболеваниях желчного пузыря и поджелудочной железы, отметила Провоторова.Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору продуктов к Пасхе – на скорлупе яиц не должно быть повреждений, кровяных следов и перьев, творог должен быть белого цвета с кремовым оттенком и с чуть кисловатым запахом, а кулич – с сухой верхушкой и без подгоревших мест.

https://radiosputnik.ria.ru/20210428/paskha-1730372765.html

https://ria.ru/20210428/paskha-1730232758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маргарита провоторова, россия, общество