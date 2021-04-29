Ялта возвращается к круглосуточной подаче воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Глава администрации крымской Ялты Янина Павленко сообщила, что город переходит с подачи воды по графику на круглосуточное водоснабжение минимум до октября.
Ранее в Ялте воду в дома подавали шесть часов в сутки – утром и вечером. Власти отмечали, что для снятия ограничений в водоснабжении запас в водохранилищах должен быть не менее 21 миллиона кубометров.
"Принимаем такое решение!!! До октября будем подавать воду круглосуточно. Сделать более длительные прогнозы пока сложно. С 1 октября, в зависимости от расходов, погоды и осадков будем принимать решение. Но пока мы на ближайшее время точно с водой", - написала Павленко на своей странице в Facebook.
Она добавила, что решение принято после оперативно-хозяйственного совещания, на котором выступил врио директора "Водоканала ЮБК" Алексей Григорьев. По словам главы администрации, на сегодняшний день в водохранилищах (Загорское и Счастливненское) накоплено около 16 миллионов кубических метров воды, этот объем позволяет снять ограничения на подачу воды в Ялте.
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Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Симферополе с 1 мая возобновляется горячее водоснабжение. Симферополь с 24 апреля переведен на новый график подачи холодной воды – с 6.00 до 0.00 ежедневно. Ранее воду подавали всего шесть часов в сутки. При этом Аксенов отмечал, что ограничения по водоснабжению для населения пока сохранятся в курортных Алуште и Ялте.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Водоснабжение решалось за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые существенно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.